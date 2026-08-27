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Así luce hoy Rizzo de ‘Vaselina’ a los 82 años: Stockard Channing reaparece tras vivir una “reclusión feliz” lejos de Hollywood

La actriz fue fotografiada en el estreno de ‘Practical Magic 2′, donde retoma su papel como Frances Owens

Stockard Channing volvió a la alfombra roja a los 82 años durante la premiere europea de Practical Magic 2 en Londres
Stockard Channing volvió a la alfombra roja a los 82 años durante la premiere europea de Practical Magic 2 en Londres
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Stockard Channing, la entrañable Rizzo en Vaselina (Grease), volvió a aparecer públicamente a los 82 años. La actriz asistió el miércoles 26 de agosto a la premiere europea de Practical Magic 2, realizada en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres, en lo que representó su primera participación en una alfombra roja en dos años.

Channing llegó al evento con un elegante traje azul marino, una blusa blanca, grandes pendientes plateados y zapatos negros de plataforma. Allí compartió la alfombra roja con Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Maisie Williams y Dianne Wiest, con quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al reencontrarse frente a las cámaras.

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La presencia de Channing en Practical Magic 2 supone también su regreso a uno de los personajes que interpretó en la película de 1998. La actriz vuelve como Frances Owens, una de las tías brujas de Sally y Gillian Owens, personajes encarnados nuevamente por Bullock y Kidman.

Channing se reencontró con Dianne Wiest, su compañera de reparto en Practical Magic (REUTERS/Dylan Martinez)
Channing se reencontró con Dianne Wiest, su compañera de reparto en Practical Magic (REUTERS/Dylan Martinez)

En la primera película, Frances y su hermana Bridget “Jet” Owens, interpretada por Wiest, fueron quienes criaron a las hermanas Sally y Gillian después de la muerte de sus padres. En la secuela, ambas actrices retoman sus respectivos papeles mientras la historia incorpora a una nueva generación de personajes interpretados por Joey King y Maisie Williams.

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Antes de esta película, Channing había limitado su presencia en pantalla. De hecho, su último trabajo televisivo había sido Knuckles, la serie derivada del universo de Sonic, donde interpretó a Wendy Whipple en 2024.

De Rizzo a ‘The West Wing’

Channing alcanzó la fama internacional en 1978 gracias a Vaselina (Grease), donde interpretó a Betty Rizzo, la líder de las Pink Ladies y uno de los personajes más recordados del musical protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John.

Stockard Channing
La actriz alcanzó la fama mundial como Rizzo en Vaselina, uno de los personajes más recordados del clásico musical de 1978. (Créditos: IMDb)

Años después, conquistó a otra generación de espectadores como la primera dama Abbey Bartlet en la serie The West Wing. También participó en producciones cinematográficas como Practical Magic y To Wong Foo Thanks for Everything! Julie Newmar, además de desarrollar una extensa carrera en teatro.

La reaparición de Channing ocurre pocas semanas después de que la actriz hablara públicamente sobre su decisión de llevar una vida mucho más privada. En una entrevista con The Sunday Times, explicó que vive en Londres desde poco antes de la pandemia de COVID-19 y que permanece sola desde la muerte de quien fue su pareja desde 1990, el productor y director de fotografía Daniel Gillham.

“Daniel murió en 2014 y fue más devastador de lo que me di cuenta; tuvo un efecto retardado”, declaró. “El patrón de mi vida cambió, así que cambié mi vida de Maine”, añadió.

En los últimos años, la actriz redujo sus apariciones públicas y optó por una vida mucho más reservada en Londres. (REUTERS/Dylan Martinez)
En los últimos años, la actriz redujo sus apariciones públicas y optó por una vida mucho más reservada en Londres. (REUTERS/Dylan Martinez)

La actriz dijo estar tranquila con su actual estilo de vida: “He vivido sola desde que perdí a Daniel y soy feliz siendo una reclusa”.

Channing explicó que antes estuvo casada cuatro veces: con Walter Channing Jr., Paul Schmidt, David Debin y David Rawle. Nunca tuvo hijos y reconoció que, aunque alguna vez pensó en la posibilidad de ser madre, ahora contempla esa decisión desde otra perspectiva.

Pensé en tener hijos y, sí, pienso en ellos ahora porque sería estupendo tener a alguien que cuidara de mí. Pero, bueno, los hijos pueden ser tan egoístas como cualquier otra persona”, afirmó.

Lejos de buscar nuevamente la exposición de Hollywood, Channing ha encontrado satisfacción en una rutina sencilla. “Si salgo del apartamento, me peino, pero no tengo un guardarropa de prendas de diseñador”, contó. También definió sus pequeñas tareas cotidianas como una forma de paz cotidiana: “Ordenar cosas es mi meditación; mover cosas de un montón a otro”.

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