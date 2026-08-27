Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

Copa Airlines presentó ante la Aeronáutica Civil de Colombia la solicitud para operar entre Ciudad de Panamá y Montería. (Foto AP/Matias Delacroix)

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Copa Airlines presentó ante la Aeronáutica Civil de Colombia una solicitud para operar la ruta Ciudad de Panamá-Montería-Ciudad de Panamá, una conexión que enlazaría al departamento de Córdoba con el Hub de las Américas en Tocumen y ampliaría su acceso a destinos internacionales.

La petición fue radicada el 21 de agosto de 2026, bajo el número 2026190010126833, e incluye servicios de pasajeros, carga y correo. La publicación del documento abre el proceso de evaluación administrativa, pero todavía no representa una autorización definitiva para comenzar las operaciones.

La propuesta contempla tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. Según la información divulgada por el Aeropuerto Internacional Los Garzones, la programación ofrecería cerca de 3,500 asientos mensuales en ambos sentidos, aunque su implementación depende de las aprobaciones aeronáuticas correspondientes.

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Copa solicitó operar bajo derechos de tercera y cuarta libertades del aire, que permiten transportar pasajeros, carga y correo entre Panamá, país de origen de la aerolínea, y Colombia. La Aerocivil abrió además un periodo de publicidad de tres días para las partes interesadas.

La ruta propuesta tendría tres frecuencias semanales: martes, jueves y domingos. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La solicitud aparece un mes después de que Abelardo de la Espriella, actual mandatario colombiano, prometiera gestionar el restablecimiento de la conexión. Durante un acto con el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, aseguró que hablaría con directivos de Copa Airlines y autoridades panameñas.

De la Espriella mencionó específicamente a Stanley Motta y sostuvo que buscaría activar la ruta tras asumir el cargo el 7 de agosto. Copa respondió entonces que la viabilidad comercial y operativa estaba bajo estudio, luego de reuniones previas con el alcalde de Montería y el gobernador de Córdoba.

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La petición presidencial no constituye formalmente el origen del trámite empresarial, pero coincide con la gestión pública realizada desde Colombia. La aerolínea ya evaluaba el mercado y, semanas después, presentó la solicitud oficial para incorporar la nueva conexión a su permiso de operación.

El proyecto también está acompañado por un acercamiento diplomático. De la Espriella pidió restablecer el antiguo consulado honorario de Panamá en Montería, y el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció públicamente que impartiría instrucciones para reabrirlo y fortalecer los vínculos con esa región colombiana.

Un consulado honorario suele brindar apoyo básico a ciudadanos, promover relaciones comerciales y culturales y facilitar la coordinación con las autoridades diplomáticas.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, promovió públicamente el restablecimiento del enlace aéreo. REUTERS/Luisa Gonzalez

Montería es la capital del departamento de Córdoba, situado en el noroeste de Colombia y dentro de la región Caribe. La ciudad se desarrolló a orillas del río Sinú y funciona como centro comercial, sanitario y de servicios para una zona ganadera y agroindustrial de amplia influencia.

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La ruta permitiría que los pasajeros de Córdoba accedan directamente a Tocumen y continúen hacia otros destinos de América y Europa sin desplazarse primero a Bogotá, Medellín, Cartagena o Barranquilla. También podría impulsar viajes de negocios, compras, salud y turismo, además del movimiento de carga.

El Aeropuerto Internacional Los Garzones movilizó 1.56 millones de pasajeros durante 2023, según el último ranking detallado disponible de la Aeronáutica Civil. Ese volumen muestra una demanda doméstica importante, pero el reto consiste en convertir parte del tráfico regional en pasajeros capaces de sostener una operación internacional regular.

La precaución no es menor. Aeroregional intentó operar en 2026 el trayecto Quito-Montería-Panamá Pacífico, inicialmente con aviones Boeing 737 y luego con aeronaves más pequeñas. Los vuelos fueron suspendidos el 29 de junio por una ocupación inferior al 47%.

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Tocumen permitiría conectar a los pasajeros procedentes de Córdoba con otros destinos de América y Europa. (Cortesía: Panamá Prestige)

Copa posee una ventaja distinta: su modelo está basado en alimentar conexiones mediante Tocumen, por lo que la demanda no dependería exclusivamente de viajeros cuyo destino final sea Panamá. Aun así, tres frecuencias semanales deberán demostrar ocupación suficiente frente a alternativas disponibles a través de ciudades cercanas.

Entre los atractivos de Montería destaca la Ronda del Sinú, un extenso parque lineal junto al río que integra zonas verdes, senderos, espacios culturales y fauna urbana. También sobresalen el Ecoparque Zenú, el centro histórico, la gastronomía cordobesa y las actividades recreativas vinculadas con el afluente.

La ciudad sirve además como acceso a otros destinos de Córdoba, como Lorica, San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos y el Parque Nacional Natural Paramillo. La cultura del porro, el sombrero vueltiao y las artesanías elaboradas en caña flecha complementan la oferta turística regional.

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Si recibe la autorización, la conexión podría acercar a Panamá con un mercado colombiano de más de un millón de pasajeros aéreos anuales y respaldar la reapertura consular. El paso decisivo será comprobar que el interés político y regional se traduzca en demanda constante, algo que el intento anterior no consiguió.