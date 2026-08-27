América Latina

Rodrigo Paz habló sobre Fernando Cerimedo: “Jamás tuvo autorización de representar a la Presidencia”

El jefe de Estado de Bolivia se refirió a su asesor y defendió a su familia de las acusaciones de corrupción, a nueve días del escándalo que sacude la política en su país

Rodrigo Paz se refirió al escándalo que involucra a su asesor nueve días después del ataque a la abogada Nadia Beller. Lo hizo a través de un video grabado, de 4:20 minutos y con 30 cortes de edición. EFE/ Presidencia de Bolivia
Rodrigo Paz se refirió al escándalo que involucra a su asesor nueve días después del ataque a la abogada Nadia Beller. Lo hizo a través de un video grabado, de 4:20 minutos y con 30 cortes de edición. EFE/ Presidencia de Bolivia
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Casi diez días después del escándalo que involucra al asesor presidencial, Fernando Cerimedo, el mandatario boliviano Rodrigo Paz rompió el silencio en medio de la creciente presión política para que hiciera referencia al tema. A través de un video difundido este miércoles, el presidente negó un vínculo laboral con el consultor argentino y dijo que “jamás tuvo la autorización de presentar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno” ni a su familia.

En la grabación — de 4:20 minutos y con 30 cortes de edición— el mandatario explicó que Cerimedo llegó al país para trabajar “con otros candidatos” y que se enroló en su campaña tras ganar la primera vuelta electoral.

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Paz, que calificó a Cerimedo como “un estratega de reconocimiento mundial” por su trayectoria asesorando a Javier Milei y Jair Bolsonaro, entre otros, dijo que colaboró “al inicio del Gobierno”, pero que sus compromisos laborales en otros países le impidieron tener la constancia que se necesitaba para un “sólido formato de trabajo”.

El mandatario aclaró que nunca hubo un contrato y que todas las representaciones institucionales se hacen a través de los ministros, viceministros o delegados presidenciales. “No hay asesores principales”, señaló en referencia a las tarjetas de presentación que se encontraron en el domicilio allanado de Cerimedo en las que se presentaba como el “asesor principal” del presidente e incluía un correo electrónico oficial de contacto.

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Un hombre de perfil habla hacia varios micrófonos de prensa, mientras otro hombre lo observa detrás. El fondo muestra un espacio interior borroso
Fernando Cerimedo, asesor de Rodrigo Paz, observa al presidente durante una entrevista en Panamá.

El mandatario evitó aclarar las acusaciones de corrupción que involucran a su familia, particularmente a su esposa María Elena Urquidi a quien calificó como una persona “intachable”.

“Somos una familia de valores cristianos, una familia que se construye creyendo en la patria. Somos una familia que respetamos al prójimo”, afirmó Paz y lamentó que por medio de escándalos se quiera “dañar” su “forma de convivencia y de comportamiento”.

“El escándalo no es una prueba”, finalizó el presidente.

El mensaje surgió a raíz de las denuncias que hizo la abogada Nadia Beller, abogada y amante de Cerimedo, quien acusó al mandatario y su familia de estar involucrados en actos de corrupción estatal, luego de haber sobrevivido a un ataque armado que atribuye al asesor del presidente, quien ahora se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola.

Después de que estalló el caso, algunos ministros minimizaron la influencia de Cerimedo en el Gobierno y señalaron que su asesoría era externa y limitada al ámbito de la comunicación. Sin embargo, existe una colección de fotografías, registros de conversaciones y declaraciones de exautoridades que sugieren lo contrario.

Fernando Cerimedo en la audiencia cautelar por el delito de tentativa de feminicidio. También enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito y encubrimiento al narcotráfico. REUTERS/Ipa Ibanez
Fernando Cerimedo en la audiencia cautelar por el delito de tentativa de feminicidio. También enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito y encubrimiento al narcotráfico. REUTERS/Ipa Ibanez

El asesor argentino de 45 años fue visto junto al presidente en la campaña electoral, en el balcón del Palacio de Gobierno durante el saludo después de la posesión, en la juramentación de ministros, en un viaje oficial a Panamá y en el exclusivo saludo al rey de España durante su visita oficial. También participó en una ceremonia en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Palm Beach, junto a la esposa y la hija de Paz, a quienes dirigió palabras elogiosas desde el escenario en el que recibió el premio al consultor político del año.

También hay evidencia de que la relación con Paz trascendió el ámbito laboral. Cerimedo fue visto en eventos íntimos como el entierro de un amigo y colaborador del presidente y en la boda de la hija del ministro de Gobierno.

Mientras el mandatario busca tomar distancia de quien se presentaba como su mano derecha, la abogada Beller advirtió con demostrar las supuestas falsedades del mensaje presidencial.

“Sus declaraciones, lejos de darme tranquilidad, me generan una enorme inseguridad. Me hacen sospechar que Cerimedo sigue teniendo poder, que usted lo sigue protegiendo y que lo seguirán dejando hacer lo que sea”, respondió la abogada, que adjuntó capturas de chat en las que Cerimedo supuestamente le informa que está en la casa de gobierno o la residencia, junto a Paz.

“Si usted pretende instalar que su relación con Cerimedo terminó al inicio de su gobierno, me obliga a demostrar públicamente que eso no es así”, finalizó.

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