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Atlas en peligro de perder a Hernán Crespo por culpa de River Plate: ¿Se repite la historia de Fernando Gago con Chivas?

La eliminación de Los Millonarios en la Copa Sudamericana puso en duda la continuidad de Eduardo Coudet

Crespo tiene el Atlas en los primeros lugares de la table general de la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)
Crespo tiene el Atlas en los primeros lugares de la table general de la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)
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El buen momento de Hernán Crespo con Atlas podría convertirse en un arma de doble filo para el conjunto rojinegro. Mientras el técnico argentino intenta construir un nuevo proyecto en Guadalajara, desde Argentina comenzó a tomar fuerza una versión que podría poner en riesgo su continuidad: River Plate tendría al estratega entre sus principales opciones para ocupar el banquillo si finalmente termina la etapa de Eduardo Coudet.

La posibilidad surgió después del duro golpe que recibió el conjunto Millonario en la Copa Sudamericana 2026. River quedó eliminado en los octavos de final frente a Independiente Santa Fe luego de empatar 1-1 en el Monumental y caer 8-7 en una interminable tanda de penales.

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El entrenador argentino Eduardo Coudet observa hacia la cancha antes del partido por Copa Sudamericana entre River Plate y Santa Fe en el estadio Más Monumental, Buenos Aires, Argentina, el 26 de agosto de 2026. . REUTERS/Agustín Marcarian
El entrenador argentino Eduardo Coudet observa hacia la cancha antes del partido por Copa Sudamericana entre River Plate y Santa Fe en el estadio Más Monumental, Buenos Aires, Argentina, el 26 de agosto de 2026. . REUTERS/Agustín Marcarian

La eliminación agravó todavía más las dudas alrededor de Coudet, cuyo proyecto ya era cuestionado por los resultados obtenidos en el campeonato argentino. De acuerdo con reportes surgidos en Argentina, la continuidad del entrenador quedó seriamente comprometida después de la eliminación internacional.

River pone la mira en Hernán Crespo

Cuatro hombres vestidos con trajes oscuros y prendas deportivas permanecen alineados frente al césped de un estadio de fútbol
Los entrenadores Pablo Aimar, Hernán Crespo, Santiago Solari y Ramón Díaz figuran como opciones para la dirección técnica frente al estadio de River Plate.

En medio de esta incertidumbre apareció el nombre de Hernán Crespo como una de las alternativas que tendría River Plate para asumir el cargo en caso de que la dirigencia decida cambiar de entrenador.

La posibilidad resulta especialmente atractiva por la relación histórica que existe entre Crespo y la institución de Núñez. El argentino surgió futbolísticamente en River, donde debutó como profesional y consiguió títulos importantes antes de comenzar su exitosa carrera en Europa.

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Ahora, varios años después, su nombre vuelve a relacionarse con el banquillo del club que lo vio nacer como futbolista.

AMDEP1550. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/08/2026.- Weimar Asprilla portero de Santa Fe celebra al ganar en la serie de penaltis este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana frente a River Plate en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
AMDEP1550. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/08/2026.- Weimar Asprilla portero de Santa Fe celebra al ganar en la serie de penaltis este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana frente a River Plate en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El interés no llega en cualquier momento. Crespo acaba de asumir el proyecto de Atlas, que lo presentó oficialmente como su nuevo director técnico el pasado 16 de julio. El club rojinegro destacó entonces su trayectoria como entrenador y los títulos que consiguió con Defensa y Justicia y São Paulo.

Desde su llegada a Guadalajara, el estratega argentino ha comenzado a imprimir su sello en el equipo, por lo que una eventual salida representaría un duro golpe para los Zorros, especialmente cuando apenas empieza su proyecto.

¿Crespo puede dejar al Atlas?

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas head coach Hernan Crespo during the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas head coach Hernan Crespo during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Por ahora, no existe confirmación oficial de que Crespo vaya a abandonar Atlas ni de que River Plate haya presentado una oferta formal. Sin embargo, las versiones procedentes de Argentina colocan al técnico entre las alternativas que analiza el conjunto Millonario ante la incertidumbre que rodea a Coudet.

También se ha reportado que el vínculo de Crespo con Atlas contempla una cláusula de salida que podría facilitar su marcha ante una propuesta procedente de un club importante de Argentina. Este escenario sería precisamente el que podría permitirle a River intentar convencerlo de regresar a su país.

Hasta ahora, ni Crespo ni Atlas han hecho pública una postura sobre estas versiones.

Un viejo sueño de River

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas head coach Hernan Crespo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas head coach Hernan Crespo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

La posibilidad de que Crespo llegue al banquillo de River tampoco es nueva. Desde que comenzó su carrera como entrenador, el nombre del exdelantero ha aparecido periódicamente entre los candidatos para dirigir al club.

Su vínculo con la institución es uno de los principales argumentos para considerarlo. Crespo se formó en River, debutó profesionalmente con el equipo y conquistó títulos durante su primera etapa, por lo que mantiene un fuerte reconocimiento entre los aficionados.

Además, su perfil ya ha sido considerado anteriormente para proyectos importantes en Argentina.

De hecho, River recientemente también habría seguido de cerca a Gabriel Milito, quien en ese momento dirigía a Chivas, aunque el propio entrenador terminó descartando esa posibilidad.

Ahora, con la crisis deportiva de River y el futuro de Coudet en duda, Crespo vuelve a aparecer en escena.

Para Atlas, el escenario es incómodo: mientras el equipo busca consolidar una nueva era bajo las órdenes del argentino, River Plate podría convertirse en el obstáculo que amenace con arrebatárselo antes de tiempo.

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