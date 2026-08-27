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Jennifer Garner contó las consecuencias del éxito repentino: “Se pierden años de vida cuando te vuelves famoso”

La actriz estadouniense repasó en el podcast “Aspire” los obstáculos que atravesó durante su trayectoria, desde audiciones que no prosperaron hasta la ruptura de su matrimonio con Ben Affleck

Jennifer Garner viste un chaleco oscuro y gesticula con las manos frente a un micrófono
Jennifer Garner contó en el podcast Aspire que la fama tras Alias cambió su vida cotidiana, sus vínculos y su perspectiva personal (Captura de video: YouTube/@EmmaGrede)
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La actriz Jennifer Garner compartió detalles sobre los desafíos personales y profesionales que enfrentó tras el éxito de su carrera, el impacto de la fama repentina y las consecuencias de su divorcio.

En una conversación con Emma Grede para el podcast Aspire, la fundadora de Once Upon a Farm describió cómo estos factores transformaron su perspectiva sobre el trabajo, el dinero y su propio bienestar.

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El peso de la fama y la reinvención personal

El salto a la fama de la actriz de 54 años ocurrió mientras protagonizaba la serie Alias, una etapa que la llevó a modificar su vida cotidiana y sus relaciones. “Se pierden un par de años de vida cuando te vuelves famoso. Hay que recalibrar, hay que encontrarse a uno mismo”, relató en el podcast.

Explicó que este fenómeno la llevó a distanciarse de amistades y a enfrentar sentimientos de vergüenza por la atención constante que recibía. El fenómeno de la fama implicó una etapa de reajuste en la que reconoció haber desaparecido de la vida de personas cercanas.

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Dos mujeres sentadas en un estudio frente a micrófonos, con un panel de madera de fondo y el letrero Aspire with Emma Grede
Jennifer Garner afirmó que el impacto de la fama la obligó a recalibrar su identidad y a alejarse de amistades cercanas (Captura de video: YouTube/@EmmaGrede)

Este proceso de ajuste incluyó también una reflexión sobre el modo en que el público la percibe. Señaló que la opinión sobre ella cambió con el tiempo, pasando de ser considerada “la chica cool” a “la mamá de América” y “la amiga”. La actriz afirmó que su lugar más auténtico se encuentra en su casa con sus hijos, lejos de los reflectores.

La experiencia del rechazo y la construcción de resiliencia

El rechazo profesional fue una constante en la vida de Garner, quien afirmó que la habilidad de sobreponerse a las dificultades se forjó desde sus inicios como actriz. “Soy una persona que sabe recuperarse de los fracasos”, afirmó en Aspire.

La artista recordó audiciones fallidas, como la de The West Wing, que provocaron decepción pero que, en retrospectiva, se transformaron en oportunidades. “El rechazo es una forma de protección de Dios”, comentó la actriz, reconociendo que estos momentos difíciles abrieron puertas inesperadas, como su papel en Alias.

Jennifer Garner sostuvo que el rechazo profesional, incluidas audiciones fallidas como The West Wing, fortaleció su resiliencia y abrió el camino hacia Alias (REUTERS)
Jennifer Garner sostuvo que el rechazo profesional, incluidas audiciones fallidas como The West Wing, fortaleció su resiliencia y abrió el camino hacia Alias (REUTERS)

La resiliencia, según Garner, también se fortaleció en el mundo empresarial. Al describir sus primeros intentos fuera de la actuación, relató que varias ideas y proyectos no prosperaron, pero no permitió que los fracasos definieran su camino.

Muchas ideas geniales ocurren y pocas de ellas realmente se convierten en algo. No hay vergüenza, simplemente no funcionaron”, declaró al podcast.

El divorcio: un punto de inflexión profesional y financiero

La ruptura de su matrimonio con Ben Affleck marcó un punto de inflexión en la vida de Garner. Tras el divorcio, la actriz reconoció que debió replantearse su lugar como sostén económico y su responsabilidad en el cuidado y bienestar de su familia.

Entré en pánico cuando me divorcié y me di cuenta de que había retrocedido tanto en mi trabajo. De repente pensé: ‘Tengo que cuidarme y cuidar a estos niños’”, afirmó.

Jennifer Garner reveló que el divorcio la llevó a repensar su trabajo, el dinero y su responsabilidad como sostén de sus hijos (REUTERS)
Jennifer Garner reveló que el divorcio la llevó a repensar su trabajo, el dinero y su responsabilidad como sostén de sus hijos (REUTERS)

La actriz subrayó que nunca antes había reflexionado profundamente sobre el dinero, pero en ese momento se vio obligada a convertirse en una persona generadora de ingresos.

Este giro la llevó a buscar una estrategia laboral que le permitiera compatibilizar la crianza de sus hijos con la estabilidad financiera.

Durante la entrevista, explicó que no podía ausentarse durante seis meses para trabajar en el exterior y que, por eso, comenzó a preguntarse qué alternativas tenía para sostener ambas responsabilidades. En ese contexto, la creación y el crecimiento de Once Upon a Farm se incorporaron a su planificación y dieron paso a una nueva etapa profesional.

De estrella de Hollywood a empresaria

El emprendimiento se convirtió en un pilar fundamental para la actriz. Según narró a Aspire, su incursión en el sector de alimentos infantiles frescos con Once Upon a Farm surgió de la identificación de una necesidad real y de la convicción de que podía aportar valor más allá de su imagen pública.

Jennifer Garner explicó que Once Upon a Farm marcó su paso de actriz de Hollywood a empresaria y la obligó a aprender finanzas y gestión (REUTERS)
Jennifer Garner explicó que Once Upon a Farm marcó su paso de actriz de Hollywood a empresaria y la obligó a aprender finanzas y gestión (REUTERS)

La actriz destacó la importancia de las relaciones y la constancia en el éxito empresarial. Subrayó que el trabajo con el equipo, los clientes y los socios comerciales requiere presencia y conocimiento profundo del negocio.

Nuevas prioridades tras la maternidad y el paso del tiempo

A partir de los 45 años, Garner identificó cambios en su forma de afrontar la vida profesional. En el podcast explicó que la maternidad y las experiencias acumuladas con el paso del tiempo le dieron una perspectiva más amplia, además de mayor empatía y determinación.

Según señaló en la entrevista, ser madre y haber atravesado distintas experiencias personales y profesionales le permitió ampliar su registro como actriz y contar con más herramientas para interpretar distintos personajes. La madurez también le dio una actitud más firme frente a los desafíos de su carrera y menos condicionada por la ingenuidad de sus primeros años.

Jennifer Garner, vestida con un chaleco oscuro, sonríe sentada junto a un micrófono de estudio
La actriz explicó cómo las experiencias acumuladas con los años modificaron su manera de afrontar los desafíos profesionales (Captura de video: YouTube/@EmmaGrede)

Frente al futuro, expresó su intención de continuar tomando decisiones que la acerquen a una vida más sabia y espiritual, manteniendo como eje la posibilidad de “esparcir amor” y contribuir de manera positiva en su entorno.

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