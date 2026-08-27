Gobierno de Abelardo de la Espriella le anunció al BID el retiro del hijo de Roy Barreras como representante de Colombia: esta es la carta

El Ejecutivo releva a Roy Alejandro Barreras y nombra nueva representación en el Banco Interamericano de Desarrollo - crédito Colprensa

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La representación de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) experimentó un cambio significativo tras la salida de Roy Alejandro Barreras Cortés como director ejecutivo y representante del país ante la entidad.

El relevo se produjo la semana pasada, en medio de la transición administrativa tras la llegada del nuevo gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella.

Según informó Semana, Barreras Cortés ingresó al cargo en diciembre de 2022, coincidiendo con el inicio del mandato presidencial de Gustavo Petro y el periodo en que su padre, Roy Barreras, ocupaba la presidencia del Senado.

Con la llegada del actual gobierno, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, comunicó al secretario general del BID, Gerardo Corrochano, la designación de los nuevos representantes de Colombia.

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“Hemos remitido las nuevas designaciones para la representación de Colombia ante el BID: el señor Jaime Alberto Pumarejo es el director ejecutivo titular y el señor Daniel Araujo Campo, consejero senior de la Oficina del Director Ejecutivo por Colombia y Perú”, indica la carta enviada por el ministro.

Comunicación del Ministerio de Hacienda solicitó el relevo de Roy Barreras Cortés ante el Banco Interamericano de Desarrollo - crédito @jpserna/X

En el mismo documento, Gómez solicitó la pronta gestión administrativa y contractual necesaria para formalizar el nombramiento de ambos funcionarios.

“Agradecemos que, en el marco de los procedimientos establecidos por el Banco, se prioricen y agilicen las gestiones administrativas, de contratación y habilitación requeridas para hacer efectiva su vinculación”, añadió.

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La misiva también estableció que el funcionario anterior debía cesar de inmediato sus funciones: “Nos permitimos indicar que quien viene ejerciendo como director ejecutivo deberá cesar el ejercicio de sus funciones a partir del recibo de la presente comunicación, de conformidad con lo establecido”.

De acuerdo con fuentes consultadas por Semana, Roy Alejandro Barreras pretendía continuar algunos días más en el cargo para garantizar un proceso de empalme adecuado, pero el Ejecutivo no aceptó esa opción.

La decisión habría generado inconformidad en el exdirector, según señaló una fuente de alto nivel.

El nuevo titular, Jaime Pumarejo, ya asumió oficialmente la representación de Colombia ante el BID, consolidando así el relevo en uno de los puestos más estratégicos del país en la banca multilateral.

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Misiva del Gobierno aceleró el reemplazo de Roy Alejandro Barreras por Jaime Pumarejo en el BID - crédito @RoyAlejandroB/X

Esto dijo Roy Alejandro Barreras a su salida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Agradezco a Colombia”

El exrepresentante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Roy Alejandro Barreras, se despidió oficialmente de su cargo a través de un mensaje publicado en la red social X.

En su pronunciamiento, expresó gratitud por la oportunidad de haber servido al país en la entidad internacional y destacó el impacto de las inversiones gestionadas durante su periodo.

Barreras informó que, bajo su gestión, el BID canalizó más de 3.200 millones de dólares en inversiones soberanas para Colombia, así como cerca de 2.200 millones de dólares en inversión privada.

Según detalló, estos recursos contribuyeron al desarrollo de proyectos de transformación urbana, transición energética, movilidad sostenible, acceso a educación, salud y agua potable. Además, resaltó el impulso a la equidad social y de género, la inclusión financiera y la integración comercial del país.

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Roy Alejandro Barreras destaca inversiones y se despide de la representación de Colombia ante el BID - crédito @RoyAlejandroB/X

En palabras del exfuncionario, “apoyamos a Colombia con más de 3.200 millones de dólares en inversiones soberanas, y cerca de 2.200 millones de dólares en inversión privada, impulsando transformaciones urbanas, la transición energética, la movilidad sostenible, el acceso a la educación, la salud, y el agua potable, la equidad social y de género, la inclusión financiera, y la integración comercial de nuestro país”.

Barreras también dedicó unas palabras a su sucesor, el exalcalde de Barranquilla: “Le deseo a Jaime Pumarejo la mejor suerte en su labor”. Cerró su mensaje reafirmando su compromiso con el futuro de Colombia, señalando que continuará trabajando “por una Colombia próspera, equitativa, sostenible y en paz”.

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El relevo en la representación ante el BID se enmarca en la transición administrativa reciente y marca el cierre de un ciclo que, según Barreras, dejó importantes avances en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.