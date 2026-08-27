Colombia

Reforma pensional de Petro avalada por la Corte Constitucional tiene más de 100 demandas: podría tener problemas para entrar en vigencia

El alto tribunal aún debe definir objeciones como el aval presupuestal y evaluar el trámite de nueve disposiciones que retornaron a la Cámara de Representantes, un proceso que podría afectar la fecha prevista de aplicación en 2027

La Corte Constitucional actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado - crédito Corte Constitucional.
Más de 100 demandas de inconstitucionalidad mantienen bajo revisión la reforma pensional en la Corte Constitucional de Colombia - crédito Corte Constitucional.
Guardar

La reforma pensional enfrenta actualmente más de 100 demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional de Colombia, un escenario que podría modificar su entrada en vigencia, prevista para el 1 de abril de 2027.

El alto tribunal deberá retomar el estudio de estos recursos a partir de esa fecha, luego de declarar exequible la mayoría de los artículos de la ley y devolver nueve disposiciones a la Cámara de Representantes para que corrija los vicios de procedimiento señalados.

Uno de los puntos centrales de las demandas es el aval fiscal de la reforma. El abogado y socio de Holland & Knight, Camilo Cuervo, advirtió, en declaraciones a La República, que la ausencia de un respaldo financiero sólido constituye uno de los argumentos más robustos en contra de la ley.

PUBLICIDAD

“Una norma de esta magnitud debe contar con un respaldo fiscal que permita demostrar que el Estado puede asumir las obligaciones”, explicó Cuervo.

Así mismo, el especialista estimó que la reforma implica un costo cercano a $70 billones, lo que representa alrededor de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), y trasladaría una parte significativa de la carga del aseguramiento al sector público, especialmente por el umbral de 2,3 salarios mínimos.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, mostró preocupación por el alto índice de informalidad en Colombia - crédito @AnifCO/x
La entrada en vigencia de la reforma pensional sigue prevista para el 1 de abril de 2027, pero la decisión de la Corte Constitucional podría alterar ese plazo - crédito @AnifCO/x

Por su parte, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, coincidió en que la fiscalización será clave en el análisis de la Corte. “Una de las demandas señala que el texto finalmente aprobado no contaba con ese estudio, pues el Gobierno lo había elaborado para la ponencia presentada para cuarto debate en la plenaria de la Cámara, que luego tuvo cambios importantes. Este será uno de los asuntos que la Corte deberá analizar después del 1 de abril de 2027”, afirmó Velasco.

PUBLICIDAD

El trámite legislativo aún no ha concluido. La Cámara de Representantes deberá discutir y subsanar los nueve artículos devueltos, que abordan aspectos como la administración de los recursos del sistema pensional y el traspaso de fondos a Colpensiones. Si la Cámara los aprueba sin cambios, la reforma completaría su proceso; si los rechaza o modifica, el articulado podría quedar incompleto o requerir conciliación con el Senado.

El avance de propuestas alternativas dinamiza la discusión sobre la reforma pensional en la Cámara de Representantes y el futuro de Colpensiones. El representante Daniel Briceño anunció su apoyo a la llamada “Contrarreforma de la Libertad”, propuesta por la columnista Jerome Sanabria, que busca eliminar el pilar semicontributivo y permitir a los afiliados elegir entre devolución de saldos o renta vitalicia.

El traslado a Colpensiones suele favorecer a afiliados con más de 1.300 semanas cotizadas y salarios de cuatro o cinco salarios mínimos o más - crédito Procuraduría General de la Nación
La Cámara de Representantes debe definir la redacción de nueve artículos sobre recursos del sistema pensional y el traslado de fondos a Colpensiones - crédito Procuraduría General de la Nación

“Darle la oportunidad a los afiliados de escoger si quieren su devolución de saldos o una renta vitalicia con su ahorro pensional”, explicó Briceño. Además, pretende que el componente contributivo sea opcional y que los ciudadanos elijan dónde cotizar, limitando el aporte a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos.

Representantes como Hernán Cadavid y María Clara Posada también declararon su intención de promover una contrarreforma para ajustar los aspectos que, según su criterio, permanecen sin resolver en la Ley 2381, como el envejecimiento de la población, la informalidad laboral y la necesidad de fortalecer el ahorro para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Del mismo modo, Asofondos sostuvo que las modificaciones introducidas no han solucionado problemas estructurales del sistema, y que estos desafíos deberían abordarse en el trámite complementario y en los espacios de diálogo institucional.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, anunció acciones legales contra decreto que obliga las AFP a trasladarle a Colpensiones $25 billones del ahorro de los trabajadores - crédito Asofondos
Asofondos sostuvo que los cambios introducidos en la reforma pensional no resolvieron problemas estructurales del sistema de largo plazo - crédito Asofondos

“Desde el gremio participaremos en los espacios que se abran desde las instituciones correspondientes, del Legislativo y el Ejecutivo, para buscar el mejor sistema pensional para los colombianos”, señaló Velasco en declaraciones recogidas por La República.

La Corte Constitucional retomará el análisis de los artículos pendientes y de las demandas acumuladas una vez se complete el trámite en el Legislativo.

Este proceso podría derivar en la anulación de artículos específicos, de partes del articulado o, en el caso más extremo, de la totalidad de la ley. La decisión del alto tribunal sobre las demandas y el cumplimiento de los procedimientos legislativos determinará el futuro del sistema pensional y de la propia reforma.

Temas Relacionados

Reforma pensionalCorte ConstitucionalDemandas reforma pensionalAval fiscal de la reforma pensionalColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella viajó al Tolima: preside un comité de emergencia y evalúa el impacto de los incendios forestales

El objetivo del encuentro es coordinar las respuestas ante la emergencia causada por los recientes incendios forestales y provocados en el departamento. Las autoridades analizan el impacto de los siniestros y discuten estrategias para su contención y prevención

Abelardo de la Espriella viajó al Tolima: preside un comité de emergencia y evalúa el impacto de los incendios forestales

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto en VIVO: 35 mil cabezas de ganado están en riesgo por afectaciones en Ortega, Tolima

Desde la administración local se ha advertido que los animales no tienen comida, agua y un lugar donde permanecer

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto en VIVO: 35 mil cabezas de ganado están en riesgo por afectaciones en Ortega, Tolima

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

El goleador y capitán de Independiente Santa Fe se mostró satisfecho por pasar a los cuartos de final de la “Gran Conquista”

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

Gobierno de Abelardo de la Espriella le anunció al BID el retiro del hijo de Roy Barreras como representante de Colombia: esta es la carta

Roy Alejandro Barreras dejó el cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo luego de la notificación del ministro de Hacienda, que solicitó una transición inmediata en la representación colombiana

Gobierno de Abelardo de la Espriella le anunció al BID el retiro del hijo de Roy Barreras como representante de Colombia: esta es la carta

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

La representante de celebridades colombianas compartió un mensaje sobre el proceso de aceptar su nueva imagen, destacando la importancia del acompañamiento y la empatía en su recuperación

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

Luisa Fernanda W reveló donde se casará con Pipe Bueno: “Elijo mi país y la ciudad que me ha dado todo”

Creadora de contenido paisa se fue en contra de las personas que usan péptidos para bajar de peso: “Absoluta decadencia”

Se filtraron los 5 finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2026’: un video en redes sociales lo habría revelado

Deportes

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

El colombiano Rafael Santos Borré falló su penal en el River vs. Santa Fe por la Sudamericana, y así lo calificó la prensa argentina: “Imposible de explicar”

La millonada que ganó Independiente Santa Fe por eliminar a River Plate en el Monumental y clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana

Así fue la emocionante narración de un relator colombiano de la clasificación de Santa Fe en la Sudamericana: “Desde El Obelisco hasta el Cerro de Monserrate”

Así “funaron” a Rafael Santos Borré tras desperdiciar un penalti para River Plate en el partido que perdieron contra Santa Fe: “No le sale ni una bien”