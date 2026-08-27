México

Muicle, la planta medicinal que crece en Guerrero y Michoacán y que pocos conocen fuera de la región

Su infusión rojiza concentra compuestos antioxidantes, efectos analgésicos y usos medicinales reconocidos por organismos oficiales mexicanos y publicados en bases de datos científicas internacionales

Maceta de barro con flores naranjas en el alféizar de una ventana arqueada de madera frente a montañas.
El nombre náhuatl del muicle, mo-itli, significa "la hierba que se bebe", lo que da cuenta de su arraigo en la vida cotidiana de las comunidades del sur del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El muicle (Justicia spicigera) es una de las plantas más arraigadas en la herbolaria del sur del país y se le atribuyen usos que van desde aliviar malestares digestivos y bajar la fiebre hasta reducir la ansiedad y fortalecer el sistema inmunológico.

Es un arbusto de hojas largas y flores anaranjadas que crece en los patios y huertos de Guerrero y Michoacán, y guarda en su infusión color violeta rojizo, propiedades que la ciencia ha respaldado en múltiples estudios.

Cartel que dice "MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA" sobre mesa de madera con vasijas, frascos de hierbas y remedios, manojos de plantas y un mortero con mazo.
En Guerrero y Michoacán, el muicle forma parte del botiquín casero de muchas familias, aunque fuera de esas regiones la planta es menos conocida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué le hace al cuerpo, según la ciencia

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) dentifica en el muicle un grupo de pigmentos naturales llamados antocianinas —los mismos que colorean las moras o el maíz morado— que actúan como antioxidantes y le dan ese tono rojizo característico a la infusión.

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El compuesto más abundante es la kaempferitrina, un flavonoide al que los investigadores atribuyen buena parte de los efectos medicinales de la planta.

Una taza de té con vapor en un posavasos de madera, junto a flores secas anaranjadas de muicle y una tetera de cerámica.
Dependiendo de la región, el muicle recibe distintos nombres: muitle, hierba tinta, añil de piedra, moyotli o moyotle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios publicados en PubMed y en el repositorio PMC del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos muestran que el extracto de la planta tiene efecto analgésico similar al de un antiinflamatorio de uso común, sin causar somnolencia.

Otras investigaciones documentan propiedades para controlar la inflamación, combatir bacterias, regular el azúcar en sangre y frenar el crecimiento de células cancerígenas.

Un estudio del Centro Universitario de los Lagos de Jalisco encontró que la kaempferitrina actúa sobre los mismos receptores cerebrales que regulan el estado de ánimo, lo que explicaría por qué su consumo puede reducir síntomas de tristeza, ansiedad e irritabilidad, incluidos los asociados a la menopausia.

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Infografía con texto, cifras e ilustraciones de una planta medicinal, un mortero, una taza de té y símbolos de advertencia.
La transmisión oral del conocimiento sobre plantas medicinales como el muicle enfrenta una pérdida acelerada ante el cambio generacional y el acceso a medicamentos de patente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se prepara en casa

La forma más común es el : se pone a hervir una taza de agua, se agregan una o dos cucharadas de hojas secas de muicle, se tapa y se deja a fuego bajo diez minutos. Se cuela y se puede endulzar con miel.

El Botiquín de Plantas Medicinales de la UNAM lo recomienda en decocción para la fiebre leve, aprovechando su efecto antipirético. Para problemas digestivos, la tradición lo combina con hojas de guayaba, ajenjo y toronjil.

Una taza humeante de infusión y una tetera de cristal con líquido rojizo, junto a hojas frescas y secas de muicle y una etiqueta sobre madera.
La SEMARNAT cataloga al muicle como una planta con propiedades antipiréticas, desintoxicantes y documenta su uso en vaporizaciones para despejar las vías respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios científicos aún necesitan mayor desarrollo para poder establecer dosis seguras con respaldo clínico.

El Botiquín de Plantas Medicinales advierte que el uso de cualquier planta medicinal exige conocimiento preciso: algunas especies se parecen entre sí y una identificación equivocada puede ser riesgosa.

Ante síntomas persistentes, la recomendación de los especialistas es consultar a un profesional médico.

Una mano vierte líquido rojizo de una tetera de vidrio a una taza de cerámica. En la mesa hay un libro abierto y plantas de hierbas.
El Botiquín de Plantas Medicinales de la UNAM recomienda el muicle en decocción para la fiebre leve y advierte que ante síntomas persistentes es necesario consultar al médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el muicle es una planta medicinal utilizada tradicionalmente en México, está contraindicado en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en personas que toman anticoagulantes o medicamentos para la presión arterial.

Muicle: planta endémica de Mesoamérica

El muicle es una planta endémica de Mesoamérica que se distribuye en al menos doce estados de México: Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, según un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Planta de muicle con hojas verdes y flores tubulares naranja-rojizas en una maceta de terracota sobre un suelo de azulejos, con una mesa, ventana y tapiz al fondo.
El muicle se cultiva tanto en huertos medicinales como en jardines de ornato; es una planta de fácil cuidado que no requiere condiciones especiales para crecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dependiendo de la zona, la llaman muitle, hierba tinta, añil de piedra, moyotli o moyotle.

Conocimiento herbolario tradicional: una cadena de transmisión que se adelgaza

El saber sobre el muicle se transmite de forma oral, de abuelos a nietos, y esa cadena se ha debilitado.

Un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de México señala que más del 50% de los informantes en comunidades de la región reportaron que las poblaciones silvestres de la planta han disminuido porque “se la han llevado mucho para venta”, y que los lugares donde crecía cerca de los poblados se están perdiendo.

México ocupa el segundo lugar mundial en plantas medicinales documentadas, con 4 mil 500 especies registradas. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

El etnobotánico Robert Bye, del Instituto de Biología de la UNAM, advirtió a la Gaceta UNAM que en poco más de un siglo se perdió 37% del conocimiento herbolario de la Sierra Tarahumara.

La Secretaría de Salud estima que 90% de los mexicanos ha recurrido alguna vez a alguna de las 4 mil 500 plantas medicinales del país. De ese universo, solo se ha hecho análisis farmacológico del 5% del total, según datos de la Comisión Nacional para el Bioconocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

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