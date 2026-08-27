Camuflaron 12 kg de cocaína en chalecos y pantalones: capturan a peruano que intentaba llevar droga a Europa desde el Jorge Chávez

Un ciudadano peruano fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba sacar del país más de 12 kilos de cocaína con destino final a Londres (Créditos: TVPerú)

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Un ciudadano peruano fue intervenido por agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando pretendía salir del país con más de 12 kilos de cocaína ocultos entre sus prendas de vestir. El operativo se realizó en el tercer piso del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, cuando el pasajero se encontraba próximo a abordar un vuelo con escala en Francia y destino final en Londres, Inglaterra.

La intervención se produjo luego de que los efectivos detectaran características que llamaron su atención durante los controles aeroportuarios. Su equipaje de bodega aparentaba contener únicamente ropa; sin embargo, una inspección permitió descubrir que varias prendas habían sido acondicionadas para esconder sustancias ilícitas.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, dentro de la maleta se encontraron cuatro chalecos y cuatro pantalones. En estas prendas habían sido ocultos 32 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blanquecina. Una muestra fue sometida al reactivo de tiocianato de cobalto y presentó una coloración azul turquesa, resultado preliminar compatible con alcaloide de cocaína.

El coronel PNP Marco Percy Godenzi, jefe de la División Portuaria Antidrogas, informó que el pesaje de la sustancia arrojó 12 kilos con 40 gramos. La cantidad incautada, según la estimación policial, tendría un valor superior a 485 mil dólares en el mercado de destino, por lo que la afectación económica a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas superaría el millón y medio de soles.

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La droga estaba camuflada en cuatro chalecos y cuatro pantalones dentro de una maleta que aparentaba contener únicamente prendas de vestir - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Además del cargamento, durante la revisión del equipaje de mano se halló un teléfono celular, 500 libras esterlinas y 110 soles en efectivo. El intervenido colaboró con las diligencias preliminares, en las que participaron agentes policiales, personal de Aduanas y representantes del Ministerio Público.

La Policía sospecha que el detenido podría haber sido captado por una organización criminal dedicada al envío de estupefacientes hacia Europa. Godenzi explicó que una operación de estas características requiere la participación de varias personas encargadas de obtener la sustancia, acondicionarla, financiar el traslado y brindar apoyo en los lugares de destino. No obstante, precisó que las investigaciones deberán determinar los posibles vínculos del pasajero con una estructura delictiva.

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El caso se suma a otras intervenciones realizadas durante 2026 en el principal terminal aéreo del país. Según el jefe policial, en lo que va del año se han efectuado 44 operativos que permitieron detener a 55 personas, entre ellas 35 hombres y 20 mujeres. Del total, 44 son peruanos, mientras que los demás corresponden a ciudadanos de Brasil, Estados Unidos, Argentina, España y Lituania.

Las autoridades también identificaron diversos destinos utilizados por los llamados correos humanos. Italia concentra 14 casos, seguida de España con 13 y Francia con 10. Brasil aparece como otro punto recurrente debido a su condición de escala hacia otros continentes. Panamá, Chile, Japón y Malta también figuran entre las rutas detectadas.

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La Policía advierte que las mafias diversifican las formas de camuflaje y captación de pasajeros para dificultar la detección de los cargamentos - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

El jefe policial advirtió que las organizaciones criminales modifican constantemente sus métodos para dificultar la detección de los cargamentos. “No hay un único patrón que nos indique las características esenciales que debe reunir un pasajero para presumir que está trasladando droga”, afirmó.

En esta ocasión, el alcaloide no fue colocado en la estructura de la maleta, sino camuflado dentro de prendas aparentemente convencionales. Esta modalidad buscaba aprovechar la apariencia de un equipaje compuesto únicamente por ropa para evitar sospechas durante los controles.

El ciudadano quedó a disposición de la unidad especializada para continuar con las investigaciones y determinar sus responsabilidades. Según explicó Godenzi, una persona que traslada o intenta trasladar al extranjero una cantidad de esta magnitud podría afrontar una pena privativa de libertad de entre ocho y quince años, de acuerdo con la legislación peruana.

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