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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de agosto

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Este jueves 27 de agosto de 2026, la Ciudad de México vivirá una jornada de intensas movilizaciones sociales, rodadas ciclistas y una agenda variada de eventos culturales y de esparcimiento, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones que afecten las vialidades más importantes de la capital.

11:22 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy jueves 27 de agosto

manifestación de campesinos
FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

1. Temprano por la mañana:

  • A las 08:30 horas, la organización Deconstrucción Violeta, A.C. se concentrará en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, para exigir prisión preventiva a un presunto responsable de abuso sexual. Es posible que se sumen otras colectivas feministas.
  • A las 09:00 horas, miembros del Movimiento Independiente del Sombrero protestarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Centro Histórico, Cuauhtémoc) solicitando la inconstitucionalidad de reformas electorales en Michoacán.
  • Siembra Cultura, A.C. congregará a aproximadamente 40 personas en la Plaza de Lectura José Saramago (Cuauhtémoc) para promover información y derechos relacionados con el consumo de cannabis.

2. Alrededor del mediodía:

  • Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 protestarán a partir de las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno (Centro Histórico), reclamando el pago de finiquitos y utilidades. Se prevén afectaciones viales y una asistencia aproximada de 120 personas.
  • El colectivo Somos México efectuará una conferencia de prensa a las 10:00 horas en el Instituto Nacional Electoral (Tlalpan) para insistir en su propuesta de identidad y expresar su inconformidad por la resolución del Tribunal Electoral sobre su nombre y símbolos.
  • Paralelamente, la Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir” realizará recolección de firmas a favor de la legalización de la asistencia médica para morir en la CDMX, en dos sedes de Coyoacán.
  • Al mediodía, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura realizará un mitin en la Secretaría de Cultura (Col. Juárez, Cuauhtémoc) contra la violencia laboral y exigirán mejores condiciones para los empleados.

3. Por la tarde:

  • La comunidad estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM exige mejores condiciones alimentarias en su plantel a las 14:00 horas (Coyoacán).
  • Las familias desalojadas del edificio República de Cuba No. 11 reanudarán su demanda de vivienda y expropiación del inmueble a las 15:00 horas en el Centro Histórico.
  • La Colectiva Las Tonantzin organizará manifestaciones tanto en Benito Juárez como en Cuauhtémoc, por custodia de un menor y denuncias de presunto contacto físico indebido hacia una dirigente.
  • A lo largo del día, el Movimiento de Regeneración Sindical establecerá mesas de recolección de firmas en Benito Juárez, mientras que la Asamblea por el Común y Contra la Guerra tendrá una reunión a las 17:30 horas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para seguir exigiendo justicia en el caso Ayotzinapa.

Rodadas ciclistas y eventos culturales

Junto a las movilizaciones sociales, habrá al menos cuatro rodadas ciclistas importantes por distintos puntos de la ciudad, comenzando desde las 7:20 horas en Tláhuac y Xochimilco. Por la noche, varias salidas ciclistas están programadas desde Cuauhtémoc e Iztapalapa.

La oferta cultural y de entretenimiento también será amplia este jueves, destacando espectáculos como “El Rey León” en la Sala Pepsi Black, “La Malinche” en el Teatro Telcel, y la presentación de Víctor García en el Teatro Metropólitan, además de rodadas artísticas y actividades recreativas en distintos recintos.

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