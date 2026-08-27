EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto de 2026, la Ciudad de México vivirá una jornada de intensas movilizaciones sociales, rodadas ciclistas y una agenda variada de eventos culturales y de esparcimiento, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones que afecten las vialidades más importantes de la capital.