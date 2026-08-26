Robo de película a un banco en Uruguay: los delincuentes se fugaron con USD 420 mil

Cuatro delincuentes salieron de la sucursal del banco estatal Brou de Pando (Canelones), en Uruguay (@guillelosa)

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Fue un robo de película. Los cinco delincuentes llegaron a la sucursal de Pando –una localidad ubicada a 35 kilómetros de Montevideo– del banco estatal República en un auto Mercedes Benz y tres de ellos ingresaron armados al local. Menos de un minuto después, salieron con una bolsa de consorcio llena de dinero, subieron de apuro al auto y huyeron.

En la bolsa llevaban el equivalente a USD 424.000, en billetes de pesos uruguayos, dólares y euros.

Los delincuentes llegaron a avanzar a toda velocidad unos cinco kilómetros, pero chocaron el auto deportivo en el que se trasladaban contra una cuneta. Entonces tuvieron que buscar otra alternativa y se metieron a una casa a pedir, desesperadamente, las llaves de un vehículo. Como no tuvieron éxito, robaron a una familia que se trasladaba en una Fiat Fiorino y continuaron en esa camioneta su fuga.

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El Mercedes Benz quedó en el lugar en el que lo chocaron, en Barros Blancos, un barrio limítrofe entre los departamentos de Canelones y Montevideo.

Hasta el momento no han sido atrapados por la Policía, que avanza con la investigación.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se enteró de este robo insólito por un llamado que le realizó el ministro del Interior, Carlos Negro, según él mismo contó este martes en una rueda de prensa. “Ni bien ocurrió me llamó”, dijo el mandatario, al participar de los actos por los 201 años de la independencia de Uruguay.

“Lo que sé hoy, porque estuve con el director Nacional de la Policía aquí, es que vienen trabajando fuerte sobre algunas pistas. Vamos a ver. Ojalá se pueda resolver. Por suerte no hubo que lamentar más daños o gente lastimada”, expresó Orsi ante los medios.

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“Cada tanto pasan estas cosas. Nada indica que sea una modalidad”, agregó el mandatario.

El último robo a un banco en Uruguay había ocurrido hace un año. La sucursal de Colón del banco Scotiabank de Montevideo (al norte de la capital) fue asaltada por un grupo de entre siete y 10 delincuentes, que también habían llegado con armas hasta el lugar. El grupo hirió a una persona al golpearla con la culata del arma cuando llegaron y los delincuentes solo se llevaron unos 500 dólares.

El antecedente de hace un año: un asalto a una sucursal bancaria en el barrio Colón de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

La reacción en el banco

El robo a la sucursal de Pando del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) ocurrió sobre las 17.40, cuando el local estaba por cerrar. Había clientes en el interior y también trabajadores, que quedaron conmocionados por lo ocurrido. Sin embargo, solo uno de ellos sufrió un golpe en la cabeza.

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Tras el robo, los funcionarios se dedicaron a hacer los arqueos de caja. A partir de este trabajo supieron cuánto dinero faltaba: eran 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros, según informó la gerenta general de la institución, Mariela Espino, al noticiero Telemundo de Canal 12.

“Lo único que tenemos que lamentar es un pequeño golpe que sufrió en la cabeza uno de los guardias de seguridad, que fue atendido en el lugar sin mayores inconvenientes. Nada más que eso”, detalló la ejecutiva.

En la fuga delincuentes chocaron Mercedes Benz (Captura Subrayado/Canal 10)

La institución considera que el protocolo de seguridad que se siguió fue el adecuado. “Tenemos 130 sucursales en todo el país, abiertas todos los días y esto no es algo que suceda con frecuencia. Lamentablemente sucedió ayer. Tenemos nuestros protocolos de seguridad y estamos muy conformes con la forma en la que funcionaron los protocolos de seguridad”, señaló.

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Espino contó que el banco estaba abierto –estaba a 20 minutos de cerrar– y se estaba atendiendo al público “con normalidad”.

“Los funcionarios están con el impacto de sufrir una situación de estas características, que obviamente a todos nos impacta. Pero están todos bien. Eso es lo más importante”, destacó la gerenta.