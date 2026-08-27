España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

El reparto económico cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, regiones donde Vox gestiona las competencias

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (Marcos Moreno - Europa Press)
Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (Marcos Moreno - Europa Press)
Guardar

El Gobierno ha aprobado la transferencia de 25 millones de euros para reforzar la atención a menores migrantes en Ceuta, a lo que suma el despliegue de nuevos recursos policiales y la preparación de un centro con capacidad para 400 personas. El reparto económico cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, regiones donde Vox gestiona las competencias de Infancia y que han solicitado dejar constancia de su voto negativo y su ausencia en la reunión, según señala el Ministerio de Juventud e Infancia.

En la conferencia sectorial celebrada este jueves, presidida por la ministra Sira Rego, se ha validado la transferencia de fondos para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, vestimenta, apoyo jurídico, atención médica y servicios de traducción para los menores que permanecen en la ciudad autónoma. El encuentro no ha abordado el posible reparto de estos menores entre otras comunidades, ya que el Ministerio ha retirado ese punto del orden del día después de que responsables autonómicos, como la consejera madrileña Ana Dávila, anunciaran su oposición a debatir esa cuestión.

PUBLICIDAD

Este video presenta una vista aérea nocturna de una calle en Ceuta, mostrando grupos de personas congregadas cerca de un gran edificio iluminado. Se registra la intervención policial para separar a grupos de ciudadanos y migrantes, buscando evitar un enfrentamiento. En el contexto de la situación, la policía efectuó disparos disuasorios. Las luces de la ciudad y las farolas iluminan la escena urbana. La secuencia documenta un momento de cobertura de evento.

Refuerzo policial y agilizar asilos

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un dispositivo especial para agilizar la identificación y tramitación de solicitudes de asilo de los migrantes que permanecen en Ceuta. Desde este jueves, agentes de la Policía Nacional disponen de ocho nuevas líneas de trabajo en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) provisional, ubicado en el Polígono Industrial de El Tarajal. Este centro, cuya finalización está prevista para el 4 de septiembre, contará con una superficie útil de 1.179 metros cuadrados destinada a uso habitacional y capacidad para 400 plazas, dotada de aseos y duchas.

El dispositivo policial incluye miembros de las unidades de Extranjería y Fronteras, Policía Científica y Seguridad Ciudadana, equipados con sistemas informáticos, impresoras y puntos de red para facilitar las labores de identificación y registro biométrico. El Ministerio del Interior ha detallado que estas infraestructuras se suman a las ya existentes en la Jefatura Superior de Policía y el paso fronterizo, donde operan otras 10 líneas de identificación.

PUBLICIDAD

Este video presenta una vista aérea nocturna de una calle en Ceuta, mostrando grupos de personas congregadas cerca de un gran edificio iluminado. Se registra la intervención policial para separar a grupos de ciudadanos y migrantes, buscando evitar un enfrentamiento. En el contexto de la situación, la policía efectuó disparos disuasorios. Las luces de la ciudad y las farolas iluminan la escena urbana. La secuencia documenta un momento de cobertura de evento.

A la llegada de los nuevos recursos policiales se suma un equipo compuesto por 11 miembros de la Dirección General de Protección Internacional, que reforzarán la formalización y tramitación de las solicitudes de asilo, en especial las presentadas por menores en situación de desamparo, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Estas entrevistas se realizarán tanto de manera presencial como por videoconferencia.

Finalmente, se refuerza la realización del triaje, obligatoria antes de cualquier procedimiento administrativo, ya sea expulsión, devolución, protección internacional o atención de menores. Este proceso incluye un reconocimiento médico a cargo de la Cruz Roja, un examen de vulnerabilidad a cargo de los servicios médicos de la Policía Nacional, identificación biométrica y registro de datos como fotografías y huellas. Toda la información queda registrada en bases de datos policiales, según ha precisado el Ministerio del Interior en su nota de prensa.

Temas Relacionados

CeutaMigraciónMigrantesEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este es el precio de la luz en España para este 28 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Este es el precio de la luz en España para este 28 de agosto

Mónica García afirma que el colapso sanitario en Ceuta se ha evitado gracias al “sobreesfuerzo que han tenido que hacer los profesionales”

La ministra defiende la gestión de la crisis migratoria, que todavía no está resuelta

Mónica García afirma que el colapso sanitario en Ceuta se ha evitado gracias al “sobreesfuerzo que han tenido que hacer los profesionales”

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Los datos de eDreams revelan que el 64% de las reservas apunta a destinos cercanos, con Tenerife al frente de un ranking dominado por islas y grandes ciudades

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

El Ayuntamiento de Madrid hace público el expediente del futuro ‘Silicon Valley’ madrileño que quiere llevar a cabo el club blanco. Se reduce el suelo deportivo y crece el dotacional, lo que incrementa los posibles ingresos de venta de suelo. El impacto de explotación del proyecto es de 1.288 millones anuales

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

La ciencia lo confirma: comer en compañía puede reducir el riesgo de sufrir depresión y demencia e incluso ralentizar el envejecimiento cerebral

Varios estudios nos hablan de los beneficios de compartir comida con otros, en contra de los muchos perjuicios para la salud mental y física que puede tener la soledad no deseada alrededor de una mesa

La ciencia lo confirma: comer en compañía puede reducir el riesgo de sufrir depresión y demencia e incluso ralentizar el envejecimiento cerebral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”

Abdellatif Hammouchi, el líder de la seguridad de Marruecos señalado por los hackers de Jabaroot y acusado de torturas al que Marlaska le dio una medalla

ECONOMÍA

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

La falta de suelo, la política y la burocracia condenan a España a una crisis de vivienda que durará al menos hasta 2034

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”