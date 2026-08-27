El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (Marcos Moreno - Europa Press)

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El Gobierno ha aprobado la transferencia de 25 millones de euros para reforzar la atención a menores migrantes en Ceuta, a lo que suma el despliegue de nuevos recursos policiales y la preparación de un centro con capacidad para 400 personas. El reparto económico cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, regiones donde Vox gestiona las competencias de Infancia y que han solicitado dejar constancia de su voto negativo y su ausencia en la reunión, según señala el Ministerio de Juventud e Infancia.

En la conferencia sectorial celebrada este jueves, presidida por la ministra Sira Rego, se ha validado la transferencia de fondos para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, vestimenta, apoyo jurídico, atención médica y servicios de traducción para los menores que permanecen en la ciudad autónoma. El encuentro no ha abordado el posible reparto de estos menores entre otras comunidades, ya que el Ministerio ha retirado ese punto del orden del día después de que responsables autonómicos, como la consejera madrileña Ana Dávila, anunciaran su oposición a debatir esa cuestión.

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Este video presenta una vista aérea nocturna de una calle en Ceuta, mostrando grupos de personas congregadas cerca de un gran edificio iluminado. Se registra la intervención policial para separar a grupos de ciudadanos y migrantes, buscando evitar un enfrentamiento. En el contexto de la situación, la policía efectuó disparos disuasorios. Las luces de la ciudad y las farolas iluminan la escena urbana. La secuencia documenta un momento de cobertura de evento.

Refuerzo policial y agilizar asilos

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un dispositivo especial para agilizar la identificación y tramitación de solicitudes de asilo de los migrantes que permanecen en Ceuta. Desde este jueves, agentes de la Policía Nacional disponen de ocho nuevas líneas de trabajo en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) provisional, ubicado en el Polígono Industrial de El Tarajal. Este centro, cuya finalización está prevista para el 4 de septiembre, contará con una superficie útil de 1.179 metros cuadrados destinada a uso habitacional y capacidad para 400 plazas, dotada de aseos y duchas.

El dispositivo policial incluye miembros de las unidades de Extranjería y Fronteras, Policía Científica y Seguridad Ciudadana, equipados con sistemas informáticos, impresoras y puntos de red para facilitar las labores de identificación y registro biométrico. El Ministerio del Interior ha detallado que estas infraestructuras se suman a las ya existentes en la Jefatura Superior de Policía y el paso fronterizo, donde operan otras 10 líneas de identificación.

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Este video presenta una vista aérea nocturna de una calle en Ceuta, mostrando grupos de personas congregadas cerca de un gran edificio iluminado. Se registra la intervención policial para separar a grupos de ciudadanos y migrantes, buscando evitar un enfrentamiento. En el contexto de la situación, la policía efectuó disparos disuasorios. Las luces de la ciudad y las farolas iluminan la escena urbana. La secuencia documenta un momento de cobertura de evento.

A la llegada de los nuevos recursos policiales se suma un equipo compuesto por 11 miembros de la Dirección General de Protección Internacional, que reforzarán la formalización y tramitación de las solicitudes de asilo, en especial las presentadas por menores en situación de desamparo, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Estas entrevistas se realizarán tanto de manera presencial como por videoconferencia.

Finalmente, se refuerza la realización del triaje, obligatoria antes de cualquier procedimiento administrativo, ya sea expulsión, devolución, protección internacional o atención de menores. Este proceso incluye un reconocimiento médico a cargo de la Cruz Roja, un examen de vulnerabilidad a cargo de los servicios médicos de la Policía Nacional, identificación biométrica y registro de datos como fotografías y huellas. Toda la información queda registrada en bases de datos policiales, según ha precisado el Ministerio del Interior en su nota de prensa.

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