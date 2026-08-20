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José Ramón López Beltrán agradece “publicidad gratuita” a críticos tras polémica por retiro de visa

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó como promoción involuntaria las críticas por su visita a un parque acuático de lujo

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José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que agradeció con tono irónico a quienes han difundido críticas sobre su reciente visita a Jungala, el parque acuático de lujo operado por Grupo Vidanta en la Riviera Maya. En su publicación, sostuvo que las críticas terminaron funcionando como “campaña de publicidad gratuita” para la empresa.

El mensaje en redes sociales

A través de su cuenta @JRLB, López Beltrán afirmó que, tras la circulación de fotografías, comentarios y análisis sobre su estancia en Jungala, decidió agradecer el alcance generado en lugar de responder a las críticas de manera directa. Calificó a Vidanta como una empresa mexicana que, según su mensaje, genera miles de empleos en el país y calificó sus instalaciones como “espectaculares para disfrutar en familia”. El mensaje concluyó invitando a que se siguiera compartiendo la fotografía del parque acuático.

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@_JRLB_
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Antecedentes: una relación bajo escrutinio

Esta no es la primera vez que la presencia de López Beltrán en propiedades de Grupo Vidanta genera controversia. Entre los antecedentes más señalados por distintos medios se encuentran:

  • En agosto de 2025, fue captado hospedándose durante dos semanas en el resort Vidanta Riviera Maya, propiedad de Daniel Chávez Morán, a quien medios describen como compadre del expresidente López Obrador.
  • López Beltrán respondió en su momento a esas críticas señalando que no es funcionario público ni maneja recursos de gobierno.
  • Reportajes periodísticos han documentado que, entre 2019 y 2020, Grupo Vidanta obtuvo del gobierno federal la ampliación de concesiones para operar playas en al menos tres estados, así como permisos adicionales en otras zonas turísticas.
  • La Secretaría de la Función Pública habría exonerado tanto al expresidente como a su hijo de responsabilidad administrativa o conflicto de interés en relación con dichas concesiones, de acuerdo con reportes de la dependencia.
  • López Beltrán también reveló en un comunicado previo que, desde 2020, trabaja para una empresa vinculada a un hijo de Daniel Chávez en Houston, Texas.
José Ramón López Beltrán (redes)
José Ramón López Beltrán (redes)

El contexto actual

La publicación se da en un momento en que la familia López Beltrán enfrenta atención mediática adicional, luego de que su hermano, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, informara días atrás sobre la revocación de su visa estadounidense, situación que generó reacciones tanto de legisladores de Morena como de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, Grupo Vidanta no se ha pronunciado públicamente sobre el mensaje de López Beltrán ni sobre la polémica generada por su visita a Jungala.

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