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Él es Francisco José Chaux, el nuevo vicecontralor que liderará las investigaciones en contra del expresidente Gustavo Petro

El abogado payanés cuenta con experiencia en el sector público, el ámbito académico y el derecho constitucional, y tendrá a su cargo la revisión de los principales asuntos pendientes antes del inicio de la nueva gestión

Francisco José Chaux Donado, próximo Vicecontralor General de la República, cuenta con experiencia en el sector público, el ámbito académico y el derecho constitucional - crédito Universidad Sergio Arboleda
Francisco José Chaux Donado, próximo Vicecontralor General de la República, cuenta con experiencia en el sector público, el ámbito académico y el derecho constitucional - crédito Universidad Sergio Arboleda
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El contralor general electo, Jorge Eliécer Laverde Vargas, designó a Francisco José Chaux Donado como Vicecontralor General de la República para la administración que asumirá el control de la entidad.

El nombramiento fue comunicado mediante una carta fechada el 19 de agosto de 2026 y dirigida al actual contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Además de asumir como próximo Vicecontralor General, Chaux Donado tendrá desde ahora la responsabilidad de coordinar el proceso de empalme entre la actual administración y el equipo que acompañará a Laverde Vargas.

En la comunicación, el contralor general electo señaló que Chaux Donado deberá orientar la “recepción técnica, ordenada y verificable” de la Contraloría General de la República, así como articular las diferentes mesas de trabajo, identificar los asuntos que requieran atención prioritaria y consolidar el balance institucional, misional, presupuestal, administrativo y territorial de la entidad.

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Carta en la que el contralor general electo, Jorge Eliécer Laverde Vargas, anuncia la designación de Francisco José Chaux Donado como próximo Vicecontralor General de la República y coordinador del proceso de empalme - crédito Darcy Quinn/X
Carta en la que el contralor general electo, Jorge Eliécer Laverde Vargas, anuncia la designación de Francisco José Chaux Donado como próximo Vicecontralor General de la República y coordinador del proceso de empalme - crédito Darcy Quinn/X

El proceso de empalme, de acuerdo con la carta, busca establecer una “línea de base confiable sobre el estado de la entidad” y revisar los principales procesos relacionados con la vigilancia y el control fiscal, la responsabilidad fiscal y la jurisdicción coactiva.

Uno de los aspectos que tendrá especial atención será “identificar las actuaciones próximas a prescribir o caducar”. La revisión también comprenderá la situación presupuestal, contractual y tecnológica de la Contraloría, además del estado del talento humano y los principales riesgos que puedan afectar la protección y recuperación de los recursos públicos.

Laverde Vargas destacó que el proceso deberá desarrollarse con criterios técnicos y con información verificable, con el propósito de garantizar la continuidad administrativa durante el cambio de administración.

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“Nuestro propósito es adelantar un empalme técnico, transparente y respetuoso de la institucionalidad, que garantice la continuidad administrativa y permita que la nueva administración cuente, desde el primer día, con información completa, confiable y verificable para el ejercicio de sus funciones”, señaló el contralor general electo.

La designación fue divulgada por la periodista Darcy Quinn y posteriormente generó reacciones en redes sociales. El exsenador Rodrigo Lara calificó el nombramiento como “Inmejorable” y agregó sobre Chaux Donado: “Es un jurista de excelsas conexiones”.

Francisco José Chaux Donado, abogado payanés con experiencia en el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría General de la República, asumirá como nuevo Vicecontralor General - crédito Francisco Chaux
Francisco José Chaux Donado, abogado payanés con experiencia en el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría General de la República, asumirá como nuevo Vicecontralor General - crédito Francisco Chaux

La trayectoria de Francisco José Chaux

Francisco José Chaux Donado es abogado payanés y cuenta con una trayectoria vinculada al sector público, la academia y el derecho constitucional. Antes de su llegada a la Vicecontraloría, se desempeñaba como contralor delegado para Responsabilidad Fiscal.

Su formación académica incluye una especialización en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. También cursó educación continuada en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y cuenta con una maestría en Teoría Jurídica de la Universidad de Nueva York y otra en Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

Su experiencia en el sector público incluye varios cargos de alto nivel. En el Ministerio del Interior ocupó los cargos de viceministro de Participación e Igualdad de Derechos y viceministro de Relaciones Políticas.

También se desempeñó como magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, experiencia que se suma a su recorrido en asuntos relacionados con el derecho público y constitucional.

A lo largo de su carrera, Chaux Donado también ha tenido una participación activa en el ámbito académico. Su trabajo se ha concentrado principalmente en el Derecho Constitucional y los derechos humanos. Fue profesor de Derecho Constitucional y Derecho Público en la Pontificia Universidad Javeriana y dictó asignaturas en la Universidad Católica de Colombia y en la Universidad Libre, seccional Pereira.

Jorge Eliécer Laverde fue elegido contralor general con amplia mayoría en el Congreso - crédito @honohenriquez/X
Jorge Eliécer Laverde fue elegido contralor general con amplia mayoría en el Congreso - crédito @honohenriquez/X

Su trayectoria profesional también incluye labores como asesor jurídico en diferentes entidades estatales. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el despacho de la ministra del Interior.

Asimismo, cumplió funciones en entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Superintendencia de Sociedades y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

A esta experiencia se suma su producción académica, con publicaciones de artículos jurídicos en revistas especializadas del país.

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