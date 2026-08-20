Este es el torneo europeo en el que jugaría la Hormiga González a su llegada al Olympiacos

El delantero mexicano está a detalles de convertirse en nuevo jugador del equipo griego y tendrá la oportunidad de probarse ante los mejores equipos del Viejo Continente. (VisualesIA ScribNews)

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Armando “La Hormiga” González está a horas de ser presentado como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, luego de que este miércoles César Luis Merlo confirmara su llegada.

Incluso, el Otaku del Gol ya tuvo su despedida con sus compañeros del club rojiblanco, donde le organizaron una mariscada y tuvo una plática muy emotiva, lo que apunta a que su incorporación al club griego se concretará en las próximas horas.

Hormiga González jugaría competencias europeas

Hormiga jugaría en la UEFA Europa League. (X / hormiga_glez)

Aunque el futbol griego no figura entre las ligas más importantes de Europa, el salto al Olympiacos representa una oportunidad clave para Armando “La Hormiga” González.

Si logra consolidarse y mostrar buenas actuaciones, el delantero mexicano podría llamar la atención de clubes en campeonatos más competitivos.

Además, el equipo tendrá participación en la UEFA Europa League después de quedar fuera en la fase previa de la Champions League. González tendrá la posibilidad de jugar en la segunda competencia más relevante de clubes en el continente.

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En esta edición de la Europa League, el Olympiacos enfrentará rivales de alto nivel como Celta de Vigo, Milán, Bayer Leverkusen, Juventus, Marsella, Bournemouth, AZ Alkmaar y Real Sociedad, entre otros, por lo que participar en dicho torneo es una gran oportunidad para la Hormiga se muestre ante la élite del Viejo Continente.

Actualidad del Olympiacos

Olympiacos participará en la UEFA Europa League. (REUTERS/Leon Kuegeler

Olympiacos viene de cerrar una buena temporada tras finalizar en segundo lugar de la liga griega, por detrás del AEK Athens, con 60 puntos. El equipo, uno de los más importantes de Grecia, arranca este viernes una nueva campaña en la que buscará alcanzar el título de liga.

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En la edición pasada de la UEFA Champions League, Olympiacos terminó en el puesto 18 y logró clasificar a la fase de playoffs.

Sin embargo, fue eliminado por el Bayer Leverkusen, quedando fuera de la competencia europea y cerrando así su sueño de avanzar en el torneo más importante de clubes del continente.

Recientemente, el club fue eliminado por el NEC en la fase previa para la Champions League. Ahora, Olympiacos tendrá una segunda oportunidad de competir a nivel continental al disputar la UEFA Europa League, donde buscará avanzar lo más lejos posible y mantener presencia en el escenario internacional.

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Despedida de Armando González

Armando González se despidió de Chivas en Verde Valle tras revelarse su salida rumbo al futbol europeo. (Crédito especial: X/ @soyy_majito)

Armando ‘Hormiga’ González vivió este miércoles su despedida como jugador del Guadalajara. El delantero se reunió con sus compañeros y, al final de la jornada, dedicó un momento a los aficionados que esperaban afuera del Club Chivas en Verde Valle.

Se congregaron alrededor de 300 personas en las instalaciones del club rojiblanco, donde muchos buscaban una firma, una fotografía o simplemente ver de cerca por última vez al goleador, quien supo ganarse el afecto de la afición rojiblanca.

Desde que se conoció el interés del Olympiacos de Grecia, Verde Valle recibió visitas constantes de seguidores del Guadalajara, todos en busca de un último recuerdo con ‘la Hormiga’.

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La expectativa era que González saliera rápido del club, quizá por otra puerta o sin detenerse. Sin embargo, el atacante sorprendió: bajó de su vehículo y se dio tiempo de atender a todos los presentes.