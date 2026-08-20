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Militares de 21 países de América se reunirán en Paraguay para un ejercicio de fuerzas especiales organizado por Estados Unidos

El encuentro busca reforzar la cooperación regional frente al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas consideradas comunes por los países participantes

PARAGUAY
El anuncio de Fuerzas Comando 2026 se realizó en Asunción durante una conferencia de prensa en el Cuartel General del Comando de las Fuerzas Militares de Paraguay (Facebook: Comando de las Fuerzas Militares)
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Los Militares de élite de 21 países de América participarán entre el 24 y el 28 de agosto en Fuerzas Comando 2026 en Paraguay, una competencia organizada por el Comando Sur de Estados Unidos que reunirá a delegaciones especiales de la región en un ejercicio multinacional centrado en operaciones tácticas, técnicas y cooperación militar.

El anuncio se realizó este miércoles 19 de agosto en Asunción, durante una conferencia de prensa en el Cuartel General del Comando de las Fuerzas Militares de Paraguay. Allí, las autoridades presentaron oficialmente el certamen y detallaron el alcance de la edición de este año.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González Cañete, encabezó la presentación junto con el Comandante de las Fuerzas Militares, César Augusto Moreno Landaira, y el comandante de las Tropas Especiales del Ejército y coordinador general del evento, Fredy Roberto Oviedo Cáceres. Durante esa actividad, González Cañete informó que participarán “soldados altamente entrenados en varias modalidades”, en referencia al perfil de los equipos que viajarán al país para competir en distintas pruebas.

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PARAGUAY
El ministro de Defensa Óscar González Cañete informó que en Fuerzas Comando 2026 competirán soldados altamente entrenados en distintas modalidades (Facebook: Comando de las Fuerzas Militares﻿)

La información difundida en la capital paraguaya indicó que Fuerzas Comando 2026 pondrá a prueba capacidades operacionales de tropas especiales en una serie de desafíos que se desarrollarán durante cinco días. El programa fue presentado como una instancia de intercambio profesional entre unidades de élite de distintos países del continente, con foco en técnicas militares especiales y coordinación entre fuerzas de la región.

Entre los países previstos para esta edición figuran Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Estados Unidos.

En el caso de Colombia llegó a esta edición con un antecedente dominante en la competencia, ya que ganó 13 de las 18 ediciones disputadas, una marca construida a partir de la preparación de sus comandos, su disciplina y la experiencia acumulada en operaciones especiales.

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COLOMBIA
Colombia ganó 13 de las 18 ediciones disputadas (X: @COMANDANTE_FFMM)

Las autoridades paraguayas explicaron que el encuentro apuntó a fortalecer la cooperación regional y la interoperabilidad entre fuerzas especiales. En esa línea, el general César Moreno sostuvo que el torneo permitirá afianzar la confianza y la cooperación con los países de América.

La designación de Paraguay como sede se oficializó en septiembre del año pasado, durante la clausura de Fuerzas Comando 2025 en El Salvador. Con esa decisión, el país sudamericano recuperó la organización de una prueba que ya albergó en 2006 y 2017.

La nueva edición marcará así el regreso del certamen a territorio paraguayo después de nueve años.

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El Ministerio de Defensa de Paraguay indicó que la competencia promueve el intercambio de conocimientos, tácticas y técnicas ante crisis internas, crimen organizado y terrorismo (Facebook: Comando de las Fuerzas Militares﻿)

El desarrollo de la competencia llegará pocas semanas después de los ejercicios militares Panamax 2026, que se realizaron a comienzos de agosto en Panamá con patrocinio del Comando Sur de Estados Unidos. En esas maniobras participaron unos 1.700 efectivos de una veintena de países de América.

La relación bilateral entre Paraguay y Estados Unidos sumó además un antecedente reciente con la firma, en diciembre del año pasado, del Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas, conocido por su sigla en inglés SOFA. Ese convenio quedó inscripto dentro de los vínculos de cooperación militar entre ambos países y antecedió la organización de esta nueva edición de Fuerzas Comando en suelo paraguayo.

(Con información de EFE)

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