“Fue muy emotivo”, aseguró Will Poulter sobre su experiencia al rodar Union County

Will Poulter protagoniza Union County, un drama sobre adicciones ambientado en el Ohio rural que el actor define como el trabajo más importante de su carrera (YouTube: Franklg)

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Will Poulter protagoniza Union County, una película que retrata con franqueza la recuperación de adicciones en el corazón del Ohio rural, y que el actor británico define como el trabajo más importante de su carrera. El filme incorpora actores no profesionales en recuperación y busca mostrar la adicción desde la comunidad, no desde el estigma.

El largometraje, dirigido por Adam Meeks, nativo de Ohio, sigue a Cody, un joven en situación de calle que da sus primeros pasos hacia la sobriedad dentro del sistema de tribunales de recuperación de drogas de Bellefontaine, una pequeña ciudad del estado.

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A diferencia de la mayoría de las producciones de Hollywood sobre adicciones, el filme integra al reparto actores no profesionales que comparten sus propias experiencias de recuperación, muchas de ellas dolorosas y no lineales.

Union County sigue a Cody, un joven en situación de calle que inicia su camino hacia la sobriedad en los tribunales de recuperación de drogas de Bellefontaine (YouTube: Oscilloscope Laboratories)

“Desde el principio quedó claro que Adam no estaba interesado en hacer una película sobre una comunidad, sino dentro de ella”, declaró Poulter en declaraciones recogidas por el diario británico The Guardian. “Lo primero era no interferir con el proceso de recuperación ni invadir el camino que los participantes estaban recorriendo”, agregó.

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Poulter, quien comenzó su carrera como actor infantil en 2007 con la comedia británica El hijo de Rambow, construyó desde entonces una filmografía que combina grandes producciones (¿Quién &$%! son los Miller?, Maze Runner: correr o morir, Guardianes de la Galaxia Vol. 3) con proyectos de autor como Midsommar: el terror no espera la noche de Ari Aster, Detroit: zona de conflicto de Kathryn Bigelow y Revenant: el renacido de Alejandro G. Iñárritu. No obstante, Union County representa para él algo diferente.

El programa real de recuperación que el filme retrata tiene una tasa de éxito superior al 50%, cifra que los participantes deben sostener a lo largo de 18 meses de tratamiento con controles diarios de sobriedad. En declaraciones recogidas por The Guardian, el actor dijo: “Lo que aprecié del enfoque de Adam fue que ponía más peso en los logros del programa”.

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Will Poulter describió el rodaje de Union County como una experiencia emotiva y destacó el papel de Annette Deao como consejera de dependencias de drogas (REUTERS/Maja Smiejkowska)

A nivel personal, el rodaje fue exigente. “Fue muy emotivo. No sé cómo Annette hace ese trabajo a diario”, dijo Poulter en referencia a Annette Deao, consejera de dependencias de drogas cuya figura se convierte en un sostén materno para Cody a lo largo del relato.

“Como actor, yo simulaba esas experiencias y volvía a casa cada noche, mientras que los participantes reales están en un programa de 18 meses del que nunca se sale completamente. Todo lo que yo viví palidece frente a lo que ellos vivieron”, agregó.

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El estreno y lo que viene

Luego de que la película se estrenara en salas de cine de Estados Unidos, Poulter y Meeks emprendieron un viaje en automóvil durante el cual visitaron distintos cines independientes en el estado de Ohio. Durante este recorrido, pasaron por ciudades como Akron y Dayton, donde realizaron proyecciones especiales del filme con el objetivo de exhibir la obra ante comunidades locales residentes en esas áreas.

Union County se estrenó en Estados Unidos el 15 de agosto de 2026, mientras Will Poulter prepara las series Rabbit, Rabbit para Netflix y Beat the Reaper para Apple TV (REUTERS/Mark Blinch)

“Me hace pensar en lo importantes y sagrados que son esos espacios para mí”, expresó el actor.

Mirando hacia el futuro, tiene en perspectiva dos proyectos televisivos que lo involucran dentro de poco tiempo: por un lado, el drama centrado en rehenes Rabbit, Rabbit, que está producido por Netflix, la reconocida plataforma de streaming, en el que compartirá el elenco con Adam Driver y Regina Hall; y por otro lado, la serie de comedia dramática Beat the Reaper que será lanzada a través de Apple TV, también una plataforma de streaming. Union County se estrenó en Estados Unidos el 15 de agosto de 2026.

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