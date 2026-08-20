Honduras: CNE y Poder Legislativo acuerdan instalar mesa técnica de diálogo sobre las reformas electorales

La comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional se reunió con el pleno de consejeros del CNE para establecer una ruta de trabajo. (Foto: Cortesía)

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El acuerdo fue alcanzado este miércoles durante una reunión entre la comisión de asuntos electoralesdel Congreso Nacional y las autoridades del CNE, celebrada en la sede del órgano electoral, donde ambas instituciones comenzaron a definir la ruta para abordar los cambios que podrían aplicarse al próximo proceso electoral.

Tras el encuentro, representantes de los dos órganos comparecieron ante los medios de comunicación para explicar los principales acuerdos y destacar la importancia de iniciar con suficiente anticipación la discusión sobre las reformas electorales que eventualmente serían aprobadas por el Legislativo.

La presidenta del CNE, Aixa Zelaya, señaló que el órgano electoral está dispuesto a poner a disposición del Congreso su experiencia y conocimiento técnico como institución responsable de organizar, dirigir y supervisar los procesos electorales en Honduras.

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Zelaya sostuvo que cualquier discusión sobre modificaciones al sistema debe considerar las fortalezas institucionales, los desafíos que todavía enfrenta el CNE y las oportunidades de mejora que puedan identificarse a partir de la experiencia acumulada en los últimos procesos electorales.

“Nosotros consideramos que esta reflexión debe darse por medio de un debate que debe ser abierto, tomado con responsabilidad institucional y desde el CNE queremos contribuir a ese diálogo”, expresó la funcionaria al referirse al proceso que comenzará formalmente en septiembre.

La presidenta del CNE destacó la importancia de incorporar el conocimiento técnico del órgano electoral al debate sobre las reformas de cara a 2029. (Foto: Cortesía)

La titular del órgano electoral remarcó que el CNE busca participar desde las primeras etapas de la discusión para evitar que las decisiones sean tomadas sin incorporar la visión técnica electoral de la institución encargada de ejecutar las elecciones.

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Zelaya explicó que la intención no es que el CNE llegue tarde al debate ni permanezca al margen de un proyecto que eventualmente podría modificar distintos aspectos del sistema electoral hondureño.

Por el contrario, afirmó que existe ahora una oportunidad para realizar aportaciones con suficiente anticipación al proceso de 2029.

La funcionaria también dejó claro que el CNE no pretende asumir competencias que corresponden al Congreso Nacional. Según explicó, la intención es establecer un mecanismo de trabajo conjunto que permita intercambiar criterios técnicos y políticos dentro de las atribuciones que corresponden a cada institución.

“Hemos entablado una agenda común que pasa por instituir una mesa de diálogo entre el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Electoral que se llevará a cabo a partir del 17 de septiembre”, anunció Zelaya.

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Por su parte, el coordinador de la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, informó que en la reunión participaron representantes de las cinco bancadas políticas con representación en el Legislativo, con el propósito de establecer una ruta común para la discusión de los posibles cambios.

Representantes del Consejo Nacional Electoral y del Congreso Nacional acordaron iniciar el 17 de septiembre una mesa técnica para discutir las reformas electorales. (Foto: Cortesía)

Rivera Callejas explicó que la mesa técnica tendrá como uno de sus objetivos generar mayor claridad institucional y contribuir al fortalecimiento del funcionamiento del CNE.

La intención, dijo, es que las distintas propuestas puedan ser analizadas con criterios técnicos antes de avanzar hacia eventuales decisiones legislativas.

Uno de los primeros insumos que recibirá la mesa será un documento preparado con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y elaborado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.

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El documento será entregado precisamente el 17 de septiembre, fecha prevista para el inicio de los trabajos.

Rivera Callejas también se refirió al actual pleno de consejeros del CNE y recordó que sus integrantes llevan aproximadamente mes y medio en sus cargos.

A pesar del corto tiempo en funciones, aseguró que las autoridades electorales han logrado avances importantes, especialmente en el área administrativa.

Uno de los temas que ya forma parte del debate político es la posibilidad de establecer una segunda vuelta electoral.

Sobre este punto, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho, aseguró que el Partido Liberal continuará impulsando el proyecto que plantea incorporar este mecanismo al sistema electoral hondureño.

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