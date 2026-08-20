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Pumas buscaría traer a Heriberto Jurado de vuelta a la Liga MX para suplir la baja de Córdova

El ex Necaxa, con más de 80 partidos en Primera División, aparecería en el radar universitario ante la urgencia por sumar desequilibrio en el ataque

La directiva auriazul ya habría iniciado contactos preliminares por el extremo mexicano de 21 años, hoy en el Cercle Brujas, para cubrir el hueco en el esquema de Solari. (Instagram/ @heriberto_jurado)
La directiva auriazul ya habría iniciado contactos preliminares por el extremo mexicano de 21 años, hoy en el Cercle Brujas, para cubrir el hueco en el esquema de Solari. (Instagram/ @heriberto_jurado)
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La sensible lesión de Sebastián Córdova dejó al Club Universidad Nacional en una situación particularmente complicada.

El mediocampista sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior durante la Leagues Cup, lo que lo mantendrá fuera por varios meses y obliga a Esteban Solari a replantear su esquema ofensivo.

Heriberto Jurado se formó en Necaxa, suma más de 80 partidos en Primera División y ya jugó con la Selección Mexicana. (Instagram/ @heriberto_jurado)
Heriberto Jurado se formó en Necaxa, suma más de 80 partidos en Primera División y ya jugó con la Selección Mexicana. (Instagram/ @heriberto_jurado)

Ante este panorama, la directiva de Pumas analiza opciones y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Heriberto Jurado, extremo mexicano de 21 años que actualmente milita en el Cercle Brujas de Bélgica, con quien las pláticas preliminares ya habrían comenzado.

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La necesidad de un reemplazo inmediato para Pumas

La baja de Córdova representó un golpe duro para el proyecto del “Tano” Solari. El equipo necesita cubrir la banda izquierda con un jugador que aporte desequilibrio y profundidad.

La ausencia del mediocampista deja un vacío difícil de llenar y, además, Pumas no cuenta con plazas de extranjero disponibles, lo que limita las opciones en el mercado. La presión de la afición, que exige refuerzos tras un inicio irregular, ha acelerado la búsqueda de alternativas.

Pumas perdió por varios meses a Sebastián Córdova por una rotura de ligamento cruzado sufrida en la Leagues Cup. (X/ @PumaMX)
Pumas perdió por varios meses a Sebastián Córdova por una rotura de ligamento cruzado sufrida en la Leagues Cup. (X/ @PumaMX)

En este sentido, la llegada de Jurado, reportada por Kery Ruiz, aparecería como una solución viable, aunque todavía en fase de análisis y sin una oferta formal sobre la mesa.

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El perfil de Heriberto Jurado

Heriberto es considerado una de las promesas mexicanas que buscó consolidarse en Europa, pero su falta de minutos recientes abre la puerta a un regreso.

  • Edad: 21 años, con margen de crecimiento.
  • Formación: surgido en Necaxa, donde disputó más de 80 partidos en Primera División; además ya jugó con la Selección Mexicana.
  • Características: velocidad en los primeros metros, capacidad para el uno contra uno y buen golpeo de balón.
  • Experiencia europea: un año y medio en Bélgica, aunque con participación limitada.
Las pláticas preliminares entre Pumas y el Cercle Brujas ya habrían comenzado, aunque todavía no existe una oferta formal. (Crédito: X/ @cercleofficial)
Las pláticas preliminares entre Pumas y el Cercle Brujas ya habrían comenzado, aunque todavía no existe una oferta formal. (Crédito: X/ @cercleofficial)

Así, su juventud y versatilidad lo convierten en un perfil atractivo para Pumas, que busca un jugador capaz de adaptarse rápidamente al esquema del “Tano”.

Escenarios posibles para su llegada

La negociación con el Cercle Brujas dependería de factores económicos y de la misma disposición del jugador. Según los informes, Pumas ya habría consultado condiciones de pago y cláusulas, lo que confirmaría que el interés es real.

Jurado llegaría para cubrir la baja de Córdova y competir en la ofensiva universitaria, además de tener la oportunidad de relanzar su carrera tras un año y medio sin lograr consolidarse en Bélgica.

Pumas querría a Heriberto Jurado, extremo mexicano de 21 años del Cercle Brujas, como posible refuerzo. (Instagram/
Pumas querría a Heriberto Jurado, extremo mexicano de 21 años del Cercle Brujas, como posible refuerzo. (Instagram/

De esta manera, Heriberto Jurado aparecería como una opción real para Pumas, pero aún sin ser nada oficial. Por ahora, el fichaje sigue siendo una posibilidad en construcción.

La operación dependerá de que la directiva logre cuadrar la parte financiera y de que el jugador acepte regresar al futbol mexicano.

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