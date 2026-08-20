La inflación anual en Cuba superó el 20% y expuso la incapacidad del régimen para contener la crisis

La ONEI indicó que los precios se cuadruplicaron en el mercado formal de Cuba entre 2021 y 2025 tras la reforma monetaria (REUTERS/Alexandre Meneghini)

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La inflación interanual en el mercado formal de Cuba subió en julio al 20,70% y consolidó un nuevo repunte de precios en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla. Los aumentos se concentraron en alimentos, transporte y servicios, en un deterioro que coincidió con más protestas sociales y apagones en buena parte del país.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la inflación mensual fue del 2,56% respecto de junio, un avance que confirmó la aceleración observada en los meses previos. El dato se conoció este miércoles y volvió a mostrar el peso de la escasez de combustible sobre el costo de vida en Cuba, donde el abastecimiento irregular golpeó sobre todo a la alimentación, las bebidas no alcohólicas y el transporte.

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El registro oficial mostró que los mayores aumentos interanuales se concentraron en Restaurantes y Hoteles, con 32,57%, seguido por Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con 26,36%, y Transporte, con 24,96%. También hubo subas en Educación, con 23,32%, y en Servicios de la Vivienda, con 20,83%. Más abajo aparecieron Muebles para el Hogar, Bienes y Servicios Diversos y Prendas de Vestir y Calzado. Salud quedó como el rubro con menor incremento, con 0,51%, junto con Comunicaciones, con 0,68%.

Muchos ciudadanos de Cuba y extranjeros posan frente a un bar en La Habana Vieja (REUTERS/Norlys Perez)

El repunte se produjo después de varios meses de presión acumulada sobre la economía cubana. La isla arrastró una espiral inflacionaria desde la reforma monetaria aplicada en 2021, un proceso que derivó en una fuerte distorsión de precios. La propia ONEI indicó que entre 2021 y 2025 los precios se cuadruplicaron en el mercado formal.

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El cuadro económico se agravó durante este año por la falta de combustible. Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles diarios para cubrir sus necesidades energéticas y solo produce unos 40.000 barriles en sus yacimientos, por lo que depende de importaciones para sostener el sistema. La reducción del suministro impactó sobre la generación eléctrica, el transporte y la actividad estatal, con efectos directos sobre los costos y la disponibilidad de bienes básicos.

Ese deterioro quedó expuesto también en el sistema eléctrico. Este miércoles, a partir de cifras de la Unión Eléctrica (UNE), se informó que los apagones previstos podrían afectar de forma simultánea a hasta el 67% del país en el horario de mayor demanda. Para esa franja, la capacidad de generación estimada será de 1.105 megavatios frente a una demanda máxima de 3.300 megavatios, con una afectación calculada en 2.225 megavatios para evitar cortes desordenados.

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Los apagones previstos podían afectar hasta al 67% de Cuba por la brecha entre la generación eléctrica y la demanda máxima, según la UNE (AP Foto/Ramón Espinosa)

La crisis energética respondió a varios factores acumulados. Entre ellos figuraron la antigüedad de las centrales termoeléctricas, la falta de inversiones y la salida de servicio de varias unidades por averías o mantenimiento. A eso se suma la paralización de motores que funcionaban con diésel y fueloil importado, una fuente que aportaba otra parte del suministro nacional. En la jornada relevada por la UNE, seis de las 16 unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio.

La presión sobre la economía no quedó limitada a los indicadores de precios. La crisis de abastecimiento y de servicios derivó en un aumento de la conflictividad social durante el primer semestre. La ONG Cubalex denunció que entre enero y junio se registraron 766 protestas en 141 municipios del país, con picos en febrero y junio. Solo en junio hubo 253 manifestaciones y en un día llegaron a contabilizarse 31 protestas.

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Ese informe vinculó el aumento de las manifestaciones con la crisis energética, hídrica y sanitaria. La investigadora de Cubalex, Salomé García, sostuvo que las protestas crecieron también en su nivel de radicalización como respuesta a la crisis estructural que vive la isla. Entre las formas de protesta documentadas aparecieron cacerolazos, quema de basura, consignas, carteles, ocupación de espacios públicos y cortes de calles.

(Con información de EFE)