Revelan el problema de dinero que tienen los hogares ante los terremotos y por los que “la mayoría de las familias no están preparadas”

Juan Lorenzo Santos, director de Folionet, advierte que el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia puso de manifiesto la importancia de la transparencia financiera en las familias. Señala que, más allá del impacto sobre la salud y la vida, el manejo del dinero se convierte en una urgencia para la que la mayoría no está preparada - crédito Folionet

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Una emergencia puede convertir el acceso al patrimonio familiar y a las finanzas en un problema inmediato. No alcanza con tener dinero o inversiones: también hace falta saber qué existe, dónde está y cómo podría administrarse si el titular falta.

Una familia puede proteger sus finanzas si centraliza la información sobre cuentas, seguros, deudas, inversiones y activos digitales; define mecanismos formales de acceso; y mantiene liquidez para gastos imprevistos. Además, otra persona de confianza debe conocer la existencia de ese inventario, sin compartir de forma directa las claves bancarias.

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El terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia reactivó esas preguntas en muchos hogares. Al respecto, el CEO de Folionet, Juan Lorenzo Santos, dijo que “estos eventos tan lamentables levantan alarmas en las familias y sirven de impulso para tocar temas tan sensibles como la muerte y el dinero”.

Santos señaló que, a partir de esas alertas, muchas personas “comienzan a dar sus primeros pasos para organizar su patrimonio”. Afirmó que “la mayoría de las familias no están preparadas para esto” y sostuvo que “la transparencia familiar es el punto de partida”. Explicó que tener bienes organizados no resuelve por sí solo el problema si nadie sabe dónde encontrarlos. Por eso insistió en que más de una persona conozca la existencia del documento que reúne la información patrimonial.

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El terremoto del 10 de agosto de 2026 afectó familias en Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Chocó - crédito Juan Felipe León/Reuters

Cómo ordenar cuentas, seguros y deudas antes de una emergencia

El primer paso es reunir en un archivo físico o digital las cuentas bancarias, inversiones, seguros, activos digitales, deudas, obligaciones y los contactos de las instituciones financieras. Además, un inventario completo de bancos, números de cuenta, pólizas, seguros y deudas.

La firma también aconseja:

Mantener esa información actualizada. Este ejercicio no se hace una sola vez, porque los beneficiarios cambian, las pólizas vencen y algunas cuentas pueden quedar en el olvido.

Definir quién sabrá que ese archivo existe.

Informar a una persona de confianza sobre la existencia del patrimonio. No conviene que solo el titular conozca la ubicación de ese inventario.

Mecanismos legales y prácticos para facilitar el acceso

Folionet recomienda acompañar esa organización con herramientas formales de acceso. Entre ellas menciona:

Cotitulares

Beneficiarios

Poderes notariales

Testamentos o fideicomisos, según las características de cada patrimonio.

Juan Lorenzo Santos dijo que “lo que realmente funciona es que tengas mecanismos formales como cuentas conjuntas, poderes notariales, beneficiarios designados, testamento, fideicomiso”. También señaló que esas decisiones requieren revisión periódica para que sigan vigentes y acordes con la situación familiar.

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Tener un ahorro programado siempre es importante para afrontar calamidades - crédito Colprensa

Sobre las claves bancarias, tanto el boletín como el análisis del directivo fijan un límite claro. No se aconseja compartirlas de forma directa y, para las credenciales digitales, sugiere gestores de contraseñas con contactos de emergencia.

El experto respaldó esa cautela con una advertencia específica: compartir contraseñas “no tiene ningún respaldo”. Añadió que, cuando fallece un titular, “usualmente” sus cuentas bancarias quedan congeladas, por lo que confiar solo en las claves no resuelve el acceso al dinero.

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Fondo de emergencia y alternativas de liquidez

La preparación patrimonial también pasa por tener recursos disponibles para responder a gastos inesperados. Folionet mantiene la recomendación tradicional de reservar entre tres y seis meses de gastos en un fondo de emergencia.

Aclara que el monto depende del perfil de cada persona y de las fuentes adicionales de liquidez. Dentro de ellas cita:

Ahorros en dólares.

Inversiones líquidas de bajo riesgo.

Líneas de crédito previamente establecidas.

Recordó que históricamente se hablaba de tres a seis meses, pero mencionó una tendencia más reciente según la que uno o dos meses pueden ser suficientes si la persona ya cuenta con líneas de crédito o con inversiones líquidas de bajo riesgo. “La clave es no depender de una sola fuente de liquidez”, afirmó. La recomendación, en todo caso, no elimina la necesidad de prever efectivo o acceso rápido a recursos cuando surge una urgencia.

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El ahorro en dólares permite a una familia tener liquidez necesaria para resolver problemas después de un terremoto - Rayner Peña R./EFE

Desafío de las criptomonedas y otros activos digitales

La planificación patrimonial incorpora otro frente que, según el boletín, todavía genera desconocimiento: los activos digitales. Folionet detecta dudas sobre su titularidad, el funcionamiento de las billeteras digitales y lo que ocurre con esos recursos cuando muere su propietario. Esa falta de preparación aparece con más fuerza en el caso de bitcoin. De acuerdo con la firma, cerca del 14% de los bitcoin existentes estaría en billeteras digitales de personas fallecidas, lo que equivale a más de USD175.000 millones.

Santos vinculó la cifra con el problema de las llaves digitales. Dijo que ese dinero no podrá recuperarse si nadie más conoce las claves electrónicas necesarias para acceder a esos activos.

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El directivo también llamó la atención sobre los llamados dólares digitales, que describió como criptomonedas o criptoactivos, en particular monedas estables. A su juicio, muchas personas ya los compran, aunque persiste el desconocimiento sobre su naturaleza, su almacenamiento y los mecanismos de acceso.