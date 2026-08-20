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Diputado de Morena Arturo Ávila alista demanda contra Carlos Gutiérrez por daño moral

La acción penal que prevé el legislador guinda se da una semana después de su pleito con su homólogo priista

El diputado de Morena Arturo Ávila demandará por daño moral al priista Carlos Gutiérrez. Crédito: X / @arturoavila_mx
El diputado de Morena Arturo Ávila demandará por daño moral al priista Carlos Gutiérrez. Crédito: X / @arturoavila_mx
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Este miércoles, Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, informó que alista una demanda civil por daño moral contra el legislador priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.

Ávila Anaya comentó que la acción judicial contra el diputado federal por el PRI se da luego de incurrir en difamaciones y actos de violencia hacia persona.

No obstante, todo tuvo su origen en lo ocurrido el pasado miércoles 12 de agosto, cuando Gutiérrez Mancilla lo confrontó, en el patio del Federalismo del Senado de la República, lo empujó, lo insultó y lo acusó de ser traficante de armas.

Carlos Gutiérrez afectó mi honorabilidad: Arturo Ávila

De acuerdo con el diputado de Morena, los dichos de Carlos Gutiérrez han afectado su honorabilidad, la de su familia y personas cercanas.

Ante medios de comunicación, previo a la sesión de la Comisión Permanente, advirtió que su equipo jurídico ya analiza las evidencias disponibles, especialmente videos y registros de televisión abierta sobre el altercado ocurrido hace ocho días, y adelantó que la demanda podría ser presentada la próxima semana.

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“Me he sentado con mi equipo jurídico y me parece que sí hay elementos suficientes, registrados sobre todo en televisión abierta, para proceder con una demanda de daño moral”, comentó.

El enfrentamiento físico dio paso a una nueva disputa política en el Congreso.
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Fuero no impide enfrentar demanda civil

Por otro lado, consideró que el fuero constitucional no impide que un diputado afronte responsabilidades de carácter civil o administrativo, por lo que rechazó que Gutiérrez Mancilla pueda utilizar esa figura para evitar las consecuencias de sus actos.

El objetivo de la demanda, según Ávila Anaya, es que el diputado tricolor acredite sus acusaciones y, en caso de no poder demostrarlas, ofrezca una disculpa pública.

“Lo que vamos a pedir es que demuestre sus dichos y, como no va a poder demostrar sus dichos, pues vamos a tratar de identificar cuál es el daño que va a generar a mi familia, a mi persona, a mi honorabilidad, a la gente cercana, ¿no? Y seguramente, si como creo logramos ganar este juicio, pues me parece que lo que debe ofrecerle al pueblo de México y a un servidor es una disculpa pública. Eso es lo más relevante. Ya todo lo demás es una determinación de un juez, o sea, reparación de daño o algo así”, agregó.

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Diputado morenista agradece a Ricardo Martínez Ruiz

Durante la celebración de la sesión Permanente, Arturo Ávila hizo un reconocimiento a Ricardo Martínez Ruiz, director de orquesta, quien, durante el enfrentamiento de hace una semana, se interpuso entre él y Gutiérrez Mancilla.

“Si no hubiera estado en medio, las cosas hubieran sido distintas”, comentó el morenista, quien aprovechó para resaltar la trayectoria de Martínez, pues tiene diferentes obras enfocadas a visibilizar los fenómenos de violencia que han derivado en genocidios y graves violaciones a los derechos humanos.

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Noroña pide que priista se comporte como legislador

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, aprovechó la sesión para solicitar a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, que llame al PRI para que conduzca a su diputado a comportarse como legislador y no como porro, a fin de garantizar que ningún miembro de la Permanente sea agredido.

Sin embargo, la diputada federal panista solo hizo un llamado a comportarse a la altura de lo que México merece, a construir y no destruir, y a resolver y no conflictuar.

Parece que el pleito entre los diputados federales Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez va a llegar a los tribunales, pues el legislador de Morena alista una demanda civil contra el priista por daño moral.

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