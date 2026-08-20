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Sebastián Villalobos tuvo un accidente en ‘MasterChef Celebrity’ y preocupó a sus compañeros: así fue el duro golpe

El incidente ocurrido durante una intensa jornada de competencia puso a prueba la unión de los famosos, mientras el público reaccionaba en redes sociales al accidente del participante

El accidente de Sebastián Villalobos en 'MasterChef Celebrity' genera reacción entre los participantes - crédito cortesía Canal RCN
El accidente de Sebastián Villalobos en 'MasterChef Celebrity' genera reacción entre los participantes - crédito cortesía Canal RCN
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Durante la más reciente emisión del programa MasterChef Celebrity, el creador de contenido y cantante Sebastián Villalobos protagonizó un momento inesperado en plena competencia, lo que generó preocupación tanto en el set como entre los seguidores del reality.

El incidente ocurrió en el capítulo del 19 de agosto, durante el exigente reto de la caja misteriosa, donde los participantes buscaban el anhelado pin de inmunidad.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de tensión y rapidez. Sebastián Villalobos se encontraba preparando un pie de limón, una receta que le exigía desplazarse varias veces hasta la zona de los hornos, elemento clave para lograr el resultado esperado en su platillo. Cuando regresaba al área de trabajo, el ritmo acelerado y el movimiento constante de los concursantes provocaron que Villalobos sufriera una caída, lo que de inmediato llamó la atención de los presentes.

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Las cámaras captaron el momento exacto en que Villalobos tropieza, cae de espalda y genera preocupación, aunque logró reincorporarse de inmediato - crédito captura de pantalla Canal RCN
Las cámaras captaron el momento exacto en que Villalobos tropieza, cae de espalda y genera preocupación, aunque logró reincorporarse de inmediato - crédito captura de pantalla Canal RCN

El accidente no pasó desapercibido para sus compañeros. Víctor Tarazona se mostró especialmente atento y acudió a socorrer a Villalobos, evidenciando la solidaridad que existe entre los participantes a pesar de la competencia. La reacción de Villalobos, lejos de dramatizar el incidente, fue de resiliencia. “Como que te duele todo, pero quieres improvisar”, expresó ante las cámaras, reflejando la presión y las exigencias propias del formato, donde la improvisación es un recurso constante.

En las imágenes se observa que, justo antes de bajar de la tarima de los hornos, el participante tropieza con sus zapatos y cae de espalda contra una de las estaciones, golpeándose y generando preocupación entre los demás concursantes. A pesar del impacto, Sebastián logró ponerse de pie rápidamente, aunque evidenció dolor tras el accidente.

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El momento dejó varias reacciones en redes sociales: “Que totazo 😓“, ”Me dolio 😂“, ”Yo cayendo en las mentiras de mi ex😂😂😂“, ”Pobre Sebas, se dio bien duro!“, ”yo quiero sobarlo", “uno cómo se recupera socialmente después de ese golpe”, (Sic)

A medida que avanza la competencia, la dinámica en MasterChef Celebrity se torna más exigente. El nivel de crítica del jurado aumenta y cada reto plantea desafíos que ponen a prueba tanto el talento culinario como la capacidad de adaptación de los participantes.

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