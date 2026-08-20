Gustavo Petro propuso revivir su reforma tributaria para conseguir recursos para las víctimas del terremoto del 10 de agosto: “Si fuera racional el gobierno de Abelardo”

Las claves de Petro y Cepeda para la recuperación de zonas afectadas - crédito Redes sociales

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó nuevas alternativas para abordar la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, en su derecho a réplica como líder de la oposición.

Durante su intervención, propuso recuperar el proyecto de reforma tributaria por 20 billones de pesos presentado durante su administración, así como reducir las tasas de interés establecidas por el Banco de la República.

Estas medidas, según el exmandatario, permitirían financiar la atención a los damnificados y acelerar la recuperación de las regiones afectadas.

Petro señaló que la iniciativa de reforma tributaria, presentada previamente ante el Congreso, tendría como objetivo principal recaudar recursos adicionales a través de un impuesto dirigido a los sectores de mayores ingresos.

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Petro y Cepeda proponen nuevos fondos para reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto - crédito EFE - Prensa Iván Cepeda

“Si fuera racional el gobierno de Abelardo, y es mi respuesta y mi propuesta, tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso ya y que es por valor de 20 billones. 30, ya tenemos 20. ¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia. ¿De qué fortunas? De las que ya se han aguardado y acumulado con el gran crecimiento económico que logramos en nuestro gobierno”, subrayó el exjefe de Estado.

Durante su alocución, Petro enfatizó la urgencia de aprobar la reforma, destacando que el proceso podría agilizarse si el Congreso le otorga prioridad. “Hacerlo aprobar en el Congreso, incluso con urgencia, para que se pueda hacer rápidamente”, puntualizó.

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El exgobernante añadió que el segundo pilar de su propuesta consiste en disminuir la deuda general del país a través de la reducción de las tasas de interés. “Sé que hay otros temas, disminuir la deuda general de Colombia bajando la tasa de interés que creó el Banco de la República. Dos y sencillos. Y lo hacemos nosotros, los colombianos”, expresó.

El planteamiento del exmandatario se produce en un contexto de creciente presión social para responder de forma efectiva a las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4, que dejó cientos de damnificados y cuantiosos daños materiales en diferentes regiones de Colombia.

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La emergencia ha generado un intenso debate sobre las fuentes de financiación y la priorización de recursos públicos para atender a las comunidades afectadas.

Iván Cepeda pidió derogar prima a congresistas tras crisis del terremoto - crédito @IvanCepedaCast/X

En paralelo, el senador Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico, solicitó al Consejo de Estado la restitución inmediata de la derogatoria de la prima especial de servicios por 18 millones de pesos para los congresistas, beneficio que fue eliminado por decreto presidencial durante la gestión de Petro.

“Solicitamos al Consejo de Estado que cuanto antes deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicios por 18 millones de pesos para las y los congresistas, que había sido esa prima eliminada por decreto presidencial por el compañero presidente Gustavo Petro”, dijo Cepeda.

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El legislador también pidió que los recursos provenientes de la eliminación de esta prima sean destinados exclusivamente a la atención de las personas damnificadas por el sismo. “También solicitamos al actual gobierno que destine exclusivamente esos recursos a la atención de las poblaciones víctimas del terremoto”, concluyó el congresista.

Abelardo de la Espriella declara Emergencia Económica y prioriza atención a víctimas en zonas afectadas por el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que Colombia atraviesa “uno de los momentos más difíciles de su historia reciente” y subrayó que el Ejecutivo responde con acciones concretas en las zonas afectadas por la tragedia.

“La magnitud de esta tragedia nos exige actuar en varios frentes al mismo tiempo”, explicó al referirse a la búsqueda de desaparecidos, la atención a heridos y damnificados, así como la recuperación de infraestructura esencial.

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Presidente De la Espriella promete reconstrucción con transparencia y trabajo conjunto para superar la crisis - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Entre las medidas anunciadas, el sector asegurador “asumió el compromiso de agilizar la atención de los reclamos y el pago de las pólizas”, priorizando hogares de estratos bajos y viviendas de interés social. Para quienes no tienen seguro, aseguró que “el Estado también brindará acompañamiento”. Añadió que “nadie puede quedarse atrás”.

De la Espriella formalizó la Emergencia Económica con el objetivo de disponer de recursos y garantizar atención a las víctimas. “Cada peso destinado a esta emergencia será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor”, prometió.

El mandatario indicó que la directriz es “menos escritorio y más territorio”, con énfasis en escuchar a las comunidades y verificar daños. Finalmente, sostuvo que la reconstrucción se hará junto al sector privado, autoridades locales y cooperación internacional, concluyendo: “Colombia se va a levantar”.

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