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Asesinan a comisario ejidal de Chimalpa en Edomex, se opuso a tiraderos clandestinos de basura en bosques l Video

El martes habría recibido amenazas de muerte por teléfono

El video muestra una calle curvada con tráfico vehicular moderado. Se observan automóviles, camionetas y autobuses transitando y estacionados a lo largo de la vía. Estas imágenes corresponden al municipio de Naucalpan, Estado de México, donde el presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, Francisco Pérez Román, fue asesinado. La grabación presenta una vista aérea de la zona.

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Francisco Pérez Román fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 19 de agosto, ocupaba el cargo de presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, comunidad perteneciente a Naucalpan, en el Estado de México (Edomex). Fue un ataque directo captado por cámaras de seguridad que abrió una línea de investigación sobre amenazas previas presuntamente ligadas a su oposición a tiraderos clandestinos de cascajo en San Francisco Chimalpa.

El crimen ocurrió sobre la autopista México-Toluca, también referida en los reportes como la carretera Naucalpan-Toluca, en una zona de alto flujo por la presencia de comercios y transporte público. Los agresores habrían actuado en alrededor de 30 segundos, según la descripción del ataque difundida junto con los videos.

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Las grabaciones mostraron a Pérez Román al volante de un automóvil con placas NB719C. Se estacionó cerca de una taquería y de un paradero de transporte, y segundos después una motocicleta se detuvo detrás de su unidad.

Uno de los dos sujetos se acercó al costado izquierdo del vehículo, quedó junto a la ventanilla del conductor y disparó en repetidas ocasiones. Después huyó con su acompañante a bordo de la motocicleta, aprovechando el flujo vehicular de la zona.

El presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, Francisco Pérez Román, fue asesinado la tarde de este miércoles, un día antes recibió amenazas de muerte Foto: Captura de pantalla video
El presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, Francisco Pérez Román, fue asesinado la tarde de este miércoles, un día antes recibió amenazas de muerte Foto: Captura de pantalla video

El ataque quedó registrado frente a comercios y transporte público

La víctima era presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, comunidad perteneciente a Naucalpan. El homicidio ocurrió a plena luz del día en un punto transitado, lo que elevó la tensión entre habitantes y familiares que acudieron o siguieron las primeras horas posteriores al ataque.

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Vecinos pidieron apoyo de servicios de emergencia tras la agresión. Cuando los paramédicos llegaron al sitio, confirmaron que Pérez Román ya no contaba con signos vitales por la gravedad de las heridas de arma de fuego.

El cuerpo permaneció varias horas en el lugar mientras se realizaban diligencias para integrar la carpeta de investigación por homicidio doloso. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, la Policía Estatal y la Guardia Nacional para acordonar el perímetro y permitir el trabajo pericial.

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El gobierno municipal informó que los primeros indicios apuntaron a una agresión directa. También expresó condolencias a familiares y personas cercanas al comisario ejidal, al tiempo que ofreció colaboración con las autoridades ministeriales.

La defensa de bosques y tierras ejidales apareció en los testimonios

Familiares y habitantes de San Francisco Chimalpa señalaron que Pérez Román se había distinguido por la defensa de los bosques y de las tierras ejidales. De acuerdo con esos testimonios, mantenía una postura firme contra depósitos clandestinos de cascajo y desechos de construcción en laderas y barrancas.

Esa actividad habría derivado en amenazas de muerte recibidas durante la semana previa al crimen. Según lo declarado por personas cercanas, la noche del martes recibió otra llamada de advertencia en la que le pidieron autorizar el funcionamiento de varios tiros, a lo que se habría opuesto.

La denuncia sobre esos depósitos ya había sido expuesta semanas antes por el propio comisario, de acuerdo con los reportes incluidos en el caso. Entre las zonas mencionadas estuvieron El Castillo y un punto cercano a la subestación de la CFE.

La pregunta central que ahora buscaban responder las autoridades era si esas amenazas tuvieron relación con el homicidio. Esa línea quedó incorporada a las indagatorias para establecer el móvil del ataque y la identidad de los dos hombres que aparecieron en las grabaciones.

Cinta amarilla de "No Pase Policía" en primer plano. Detrás, siluetas de agentes con luces de patrulla azules y rojas en una calle mojada y oscura.
Policías acordonan una calle mojada en México con cinta de "No Pase" y luces de patrulla, tras el asesinato de un agente durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJEM quedó a cargo de definir el móvil y las responsabilidades

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México quedó como la autoridad responsable de determinar las circunstancias del asesinato, identificar a los responsables y deslindar responsabilidades. Hasta el momento descrito en los reportes, no se habían informado personas detenidas.

Las autoridades también debían precisar si ambos agresores descendieron de la motocicleta o si solo uno se aproximó al automóvil mientras el otro permaneció en la unidad. Lo que sí quedó registrado en todos los recuentos fue la mecánica central: la motocicleta se aproximó, uno de los sujetos caminó hacia la ventanilla del conductor, disparó y ambos escaparon.

El caso se colocó además en un punto de atención local por la función que desempeñaba la víctima dentro del ejido de San Francisco Chimalpa y por el señalamiento de un posible conflicto alrededor del manejo de residuos de construcción en la zona.

• Francisco Pérez Román, presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, fue asesinado a balazos el 19 de agosto en Naucalpan en un ataque directo captado por cámaras.

• Los agresores viajaban en motocicleta; uno se acercó a la ventanilla del automóvil con placas NB719C, disparó varias veces y huyó del lugar.

• Familiares y habitantes afirmaron que la víctima habría recibido amenazas por oponerse a tiros clandestinos de cascajo; la FGJEM investigaba esa posible relación y no había detenidos.

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