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Suspenden las licencias de policías uruguayos para noviembre por llegada del Papa y final de la Libertadores

La medida fue tomada por el gobierno para contar con la mayor cantidad de efectivos posibles ante esos dos eventos masivos

Papa León XIV - Estadio Centenario
El papa y el fútbol: dos eventos masivos en noviembre en Uruguay
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El Ministerio del Interior, la cartera que está a cargo de temas de la seguridad en Uruguay, sabe que la llegada del papa León XIV a Uruguay en noviembre hará que todo sea especial. Y también sabe que será un mes exigente para los policías uruguayos porque tendrá la visita de León XIV en los primeros días y la final de la Copa Libertadores al final del mes.

Es por esto que el Ministerio del Interior dispuso la suspensión de todas las licencias de agentes de la Policía que estaban previstas para noviembre, informó Canal 12. La resolución indica que fue una “disposición de la Dirección de la Policía Nacional” en “virtud de la visita oficial de Su Santidad el Papa León XIV y delegaciones oficiales, sumado a la realización de la final de la Copa Libertadores 2026 y otros eventos previstos para noviembre”. “Se dispone la suspensión de licencias anuales y extraordinarias del 1 al 30 de noviembre de 2026”, agrega el documento oficial.

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La llegada de León XIV al país se dará entre el 6 y el 8 de noviembre al tiempo que la final de la Copa Libertadores está prevista para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

El sindicato policial se manifestó en contra de la media, y solicitó más diálogo con las autoridades en la toma de decisiones.
Policías uruguayos con licencias suspendidas para noviembre

La medida busca contar con la mayor cantidad posible de funcionarios en este mes.

No es la primera vez que esto ocurre, recordó Ricardo González, el presidente del Sindicato Único de Policías.

“Hay que ver el tiempo que va a estar el papa acá, el tema del operativo del fútbol, a ver si se va a aplicar en las diferentes jefaturas de todo el país o solamente en la capital. Todavía no hemos tenido la información de si se aplica a nivel nacional o solamente a nivel de zona metropolitana”, dijo González en una rueda de prensa.

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Días atrás, en una rueda de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, había hablado de la llegada de León XIV. “Todo es especial en la llegada del papa a nuestro país por lo que significa la figura, por la cantidad de personas que mueve una visita de esas características y por el movimiento económico que genera en el país”, señaló el jefe de Estado.

El Papa León dirige la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 16 de agosto de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El Papa León dirige la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 16 de agosto de 2026. REUTERS/Remo Casilli

“Estamos trabajando desde ya”, agregó el jerarca, en referencia a las reuniones que está teniendo con los mandos policiales, con autoridades políticas y con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla. Negro anticipó que se tomarán “todas las medidas necesarias” para una movilización que “quizás no tenga precedentes”.

León XIV llegará al aeropuerto internacional de Carrasco el viernes 6 de noviembre y allí será recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y otras autoridades de gobierno y eclesiásticas. Luego, mantendrá una reunión privada con el mandatario, según la agenda primaria. Al día siguiente volará a Paysandú, un departamento 375 kilómetros al norte de Montevideo. Está previsto que lleguen varios argentinos.

León XIV continuará su agenda ese mismo sábado en Montevideo, primero recorriendo obras sociales en el barrio Casavalle, visitando la Universidad Católica del Uruguay, y luego en una celebración masiva que encabezará en el Estadio Centenario.

El Estadio Centenario recibirá al papa y a la final de la Libertadores en noviembre (EFE)
El Estadio Centenario recibirá al papa y a la final de la Libertadores en noviembre (EFE)

Las cuatro tribunas del estadio y el campo de juego estarán habilitados, y habrá pantallas gigantes en el exterior si se agota la capacidad. Al día siguiente León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de la capital. Allí nuevamente celebrará una misa en el día de la Virgen de los Treinta y Tres. Después de esta actividad, pasado el mediodía, volará hacia Argentina.

Para estimar a cuánta gente puede movilizar la llegada del papa, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) encargó un estudio de opinión pública.

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