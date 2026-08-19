Aumentan los evacuados en Uruguay: los ríos crecen y productores movilizan ganado por las inundaciones

Atención del Ejército de Uruguay en Melo a los damnificados por tormentas fuertes y lluvias abundantes (@EjercitoUy)

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Uruguay está hace tiempo en alerta por los daños que pueda ocasionar el fenómeno del Niño en los próximos meses. Por esta semanas, departamentos principalmente del norte del país ya sufren las primeras consecuencias: hay personas desplazadas, barrios aislados, ríos que crecen y productores rurales que deciden retirar su producción de ganado de zonas inundables.

En Cerro Largo, un departamento del noreste de Uruguay, vecino de Brasil, las lluvias no han dado tregua. El número de evacuados y autoevacuados ha crecido, algunos de ellos se dirigieron hasta el gimnasio de la municipalidad, de acuerdo al relevamiento que hizo el noticiero Telemundo de Canal 12 en distintos puntos del país.

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Melo, la capital de ese departamento, y Río Branco, la segunda ciudad en importancia, son los lugares más afectados. El Río Yaguarón crecía este martes a un ritmo de cinco o seis centímetros por hora.

Damnificados por tormentas fuertes y lluvias abundantes (@EjercitoUy)

Uno de los barrios de Melo quedó completamente aislado: hay 1.200 personas del lugar que quedaron del otro lado de un pasaje que fue cerrado por las autoridades. Además, OSE, la empresa estatal encargada del suministro de agua, decidió cortar el servicio de agua potable.

“Se nos creció todo adentro y tuvimos que salir, no nos quedó otra. Ayer [por el lunes] a las tres de la tarde me trajeron para acá”, contó una mujer que fue trasladada a un centro de evacuados. Estaba acompañada por un bebé y una vecina. “Me quedó todo adentro. No nos dio el tiempo porque fue todo muy rápido. Levantamos, pero para mí que les llegó [el agua] porque fue muy grande”, contó.

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Damnificados por tormentas fuertes y lluvias abundantes (@EjercitoUy)

Otra mujer, que también estaba acompañada por una pequeña, relató que el agua había llegado hasta la puerta de su casa cuando fue evacuada. Ella decidió irse antes de que el amanecer la encontrara con el agua dentro de su hogar.

El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, habló este martes con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para charlar sobre lo que sucede allí.

En Treinta y Tres, en tanto, otro departamento del este del país, el Río Olimar crecía en la noche de este martes hasta los ocho metros, lo que preocupaba a las autoridades. Allí hubo unas 60 personas desplazadas y uno de los puentes vio cortado su paso.

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Atención del Ejército de Uruguay en Treinta y Tres a los damnificados por tormentas fuertes y lluvias abundantes (@EjercitoUy)

En Rocha, departamento más al este de los limítrofes con Brasil, los campos sufren las consecuencias de las lluvias. Allí productores rurales movilizaron el ganado por inundaciones con los campos. “La zona de los campos bajos se están entrando a complicar porque se están desbordando los causes”, declaró al noticiero Telemundo el productor rural Edgar Cardozo. “Al momento hay entre 5.000 y 6.000 hectáreas perjudicadas”, agregó.

Daniel Redin, integrante de la Sociedad Agropecuaria de Rocha, dijo que en pocos días cayeron más de 200 milímetros en pocos días, lo que provoca que muchos campos se llenen de agua y los productores tengan que sacar a los animales para las calles y para zonas más altas. “Los que no tienen esa posibilidad se les está complicando el manejo de los ganados principalmente”, comentó.

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Damnificados por tormentas fuertes y lluvias abundantes (@EjercitoUy)

En total, son unos 15.000 los animales que fueron movilizados por productores en la zona rural 18 de Julio, de este departamento. Se trata de la zona más ganadera de todo el departamento.

Soriano, uno de los departamentos limítrofes con Argentina, fue otro de los lugares afectados por las crecientes de las aguas. Dos paradores ubicados en la costa del Río Negro fueron evacuados y las autoridades estiman que el Río Negro podría alcanzar los seis metros en los próximos días. “Mercedes está mucho mejor que otros años”, destacó Pablo Fernández, capitán de Corbeta, en declaraciones a ese canal uruguayo.

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