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El procurador Gregorio Eljach aseguró que Colombia estuvo en peligro de no tener elecciones y Daniel Briceño lo acusó de complicidad en escándalos de corrupción durante el Gobierno Petro: “Qué cinismo”

El representante del Centro Democrático sostuvo ante el Senado que el procurador ha servido de “instrumento” para encubrir 82 casos de corrupción documentados por el actual gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la administración anterior

Duras críticas de Daniel Briceño contra el procurador Gregorio Eljach por presunta inacción ante corrupción - crédito @afelipejimeno/X
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En una sesión de la plenaria del Senado, el exconcejal de Bogotá y militante del Centro Democrático, Daniel Briceño, formuló duras críticas contra el actual procurador general, Gregorio Eljach.

El legislador calificó de “cinismo” la actitud del funcionario y lo señaló como un aliado de los presuntos actos de corrupción registrados en la administración del presidente Gustavo Petro.

Briceño enfatizó que la Procuraduría General de la Nación ha actuado como un “instrumento”, mientras se presentaba el denominado “Libro de la verdad”, documento presentado por el actual presidente Abelardo de la Espriella que recopila 82 casos de corrupción atribuidos a la gestión de Gustavo Petro.

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Durante su intervención, Briceño cuestionó la versión pública de Eljach sobre su papel en la defensa de la democracia.

“Hoy que se presenta el libro de la verdad, que trae las pruebas de los 82 graves escándalos de corrupción del Gobierno Petro, sale a pontificar y a decir que eso es gracias a él”, expresó el exconcejal, quien además afirmó: “Qué cinismo que un procurador de bolsillo como el señor Eljach, que ahora tiene contralor de bolsillo gracias a este congreso, salga a decir y a pontificar de que él ha combatido la corrupción”.

Daniel Briceño desafía a Gregorio Eljach en el Senado: lo acusa de proteger irregularidades bajo la administración de Gustavo Petro - crédito @afelipejimeno/X
Daniel Briceño desafía a Gregorio Eljach en el Senado: lo acusa de proteger irregularidades bajo la administración de Gustavo Petro - crédito @afelipejimeno/X

El exconcejal dirigió críticas específicas sobre la actuación de la Procuraduría General de la Nación frente a casos emblemáticos. Mencionó la situación de Carlos Ramón González, exfuncionario que, según Briceño, se encuentra fuera del país y no ha recibido sanción alguna del ente de control por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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“¿O es que al señor Eljach se le olvida que hoy Carlos Ramón González, que se voló de Colombia, ni siquiera ha sido sancionado en la Procuraduría?”, cuestionó. Añadió que la misma falta de avance se observa en los procesos contra César Manrique, a quien también describió como prófugo de la justicia y está involucrado en el caso de corrupción de la Ungrd.

Briceño vinculó estas situaciones al papel de la Procuraduría durante la administración de Gustavo Petro.

“Si algo es Eljach, es un cómplice de todos los escándalos de corrupción de los últimos dos años”, aseveró el exconcejal, quien remarcó que el país no puede “seguir engañado frente a un procurador que no hace sino tapar, archivar, pero sobre todo posar como si fuera el garante de la democracia en Colombia”.

La intervención de Briceño se produjo en un contexto marcado por la presentación pública del Libro de la Verdad, un informe que, según sus promotores, documenta una serie de presuntas irregularidades administrativas en el anterior gobierno.

Daniel Briceño se volvió a despachar contra Gregorio Eljach - crédito @Danielbricen/X - @SenadoGovCO/X
Daniel Briceño se volvió a despachar contra Gregorio Eljach - crédito @Danielbricen/X - @SenadoGovCO/X

El exconcejal remarcó la relevancia de este documento y cuestionó la legitimidad de los pronunciamientos del procurador. “Hoy se descongela Eljach, pero desde aquí le decimos: no le creemos”, sentenció el dirigente del Centro Democrático.

Durante la plenaria, Briceño también hizo alusión a la relación entre la Procuraduría y otras entidades del Estado. “Así como estuvieron congeladas la inteligencia y las fuerzas militares gracias a alias Iván Mordisco y los amigos del gobierno de Gustavo Petro, hoy se descongela Eljach”, afirmó.

Con este paralelismo, el exconcejal intentó mostrar una supuesta estrategia de inacción institucional impulsada por altos funcionarios.

El militante del Centro Democrático concluyó su intervención con un llamado de atención a la opinión pública y al Congreso. “Yo sí quiero dejar esta constancia porque este país no puede seguir engañado”, manifestó. A su juicio, la persistencia de estos hechos erosiona la confianza ciudadana en las instituciones de control y vigilancia.

Daniel Briceño acusa a Gregorio Eljach de revocar sanción clave a senador tras intervención de la Procuraduría - crédito Colprensa
Daniel Briceño acusa a Gregorio Eljach de revocar sanción clave a senador tras intervención de la Procuraduría - crédito Colprensa

Daniel Briceño acusó a Gregorio Eljach de crisis de legitimidad en la Procuraduría

El representante y exconcejal Daniel Briceño denunció, durante el Congreso de Derecho Disciplinario, que la Procuraduría General de la Nación “vive una crisis de legitimidad” bajo la dirección de Gregorio Eljach, a quien calificó como “el peor procurador que ha tenido Colombia”.

Briceño, a través de un video en X, aseguró que la institución “es hoy una entidad dirigida por personas inmorales”. Relató un caso en Bogotá con el senador Alex Xavier Flórez Hernández, sancionado inicialmente por la Procuraduría, pero luego beneficiado tras la intervención de Eljach, quien revocó la suspensión.

Briceño cuestionó: “¿Qué le hubiese pasado a un ciudadano de a pie si ataca a un policía y le falta el respeto?”. El congresista insistió en que la entidad “solo sirve para beneficiar a sus amigos y socios de (Gregorio Eljach)”, criticando la existencia de una doble vara en la aplicación de la ley.

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