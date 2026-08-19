Tigre apuesta a revertir la serie ante Montevideo City Torque por los octavos de final de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Imagen del disputado duelo de ida (Alejandro PAGNI / AFP)

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Tigre buscará revertir la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque. La semana pasada, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez se impuso por 1-0 en Argentina con un tanto de Franco Pizzichillo y afrontará la vuelta con ventaja y sabiendo que tanto una victoria como un empate lo pondrán entre los ocho mejores del certamen.

El Matador es la cruz de la moneda. Para alcanzar los cuartos de final, deberá ganar en Montevideo, donde ya lo consiguió cuando se enfrentó al Nacional en los dieciseisavos de final en el Gran Parque Central (0-3).

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En esta oportunidad, el histórico estadio Centenario será testigo de un encuentro que comenzará a las 21:30 y será arbitrado por el ecuatoriano Guillermo Guerrero.

Tras haber afrontado este fin de semana su duelo de la segunda fecha del Torneo Clausura uruguayo (triunfo 1-0 ante Juventus) con un once totalmente alternativo, Méndez hará cambios y seguramente repetirá el equipo que ganó en Argentina.

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Tigre (octavo en la Zona B del Torneo Clausura, con ocho puntos), igualó 0-0 ante Aldosivi como visitante por la quina fecha del campeonato doméstico. En dicho encuentro, el entrenador Diego Dabove también guardó a varias piezas de cara a esta revancha.

En el primer duelo, Tigre fue superior en la primera etapa y dispuso de las mejores opciones para anotar. En el inicio del complemento, llegó el golpe de los charrúas, cuando un centro pasado desde el costado izquierdo encontró solo a Ezequiel Busquets, y el lateral derecho cedió un pase a la llegada de Franco Pizzichillo, quien resolvió con un remate que se desvió en Nahuel Banegas antes de romper la paridad en Buenos Aires.

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El tanto fue un sismo para los de Victoria, que no lograron reponerse y terminaron con una sorpresiva derrota. En Montevideo, deberán revertir la imagen y el resultado para sostener el sueño internacional.

El ganador de esta serie jugará los cuartos de final contra el vencedor de la eliminatoria entre el Cienciano y el Botafogo. La ida acabó con victoria del equipo peruano por 6-1.

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Posibles formaciones:

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Ezequiel Busquets; Diogo Guzmán, Pablo Siles, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.

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Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay, Tiago Serrago, Jabes Saralegui, Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: Centenario de Montevideo.

Árbitro: Guillermo Guerero (Ecuador).

Televisará: DSports.