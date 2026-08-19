Científicos argentinos logran anticipar el rechazo en trasplantes renales mediante la medición de un virus

La posibilidad de rechazo o infecciones graves sigue siendo un desafío para quienes reciben un riñón trasplantado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posibilidad de que el cuerpo rechace un riñón trasplantado o enfrente infecciones graves representa uno de los principales desafíos para quienes atraviesan este tratamiento. El trasplante renal es el procedimiento de trasplante de órganos más frecuente en Argentina, con 952 intervenciones registradas en lo que va del año. Aunque existen medicamentos para evitar rechazos y complicaciones, los médicos todavía encuentran dificultades para identificar con precisión a los pacientes que tienen mayor riesgo.

En este contexto, un equipo del CEMIC-CONICET, liderado por Noelia Soledad Reyes, desarrolló modelos predictivos que combinan la medición de un virus común, el Torque Teno Virus (TTV), con datos clínicos para anticipar el riesgo de rechazo y de infecciones en personas que recibieron un trasplante de riñón. La investigación, publicada en la revista Journal of Clinical Virology, ofrece una herramienta innovadora para personalizar la atención y fortalecer la protección de los pacientes trasplantados.

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Un avance en la predicción de complicaciones en trasplante renal

El Torque Teno Virus (TTV) es un virus muy común que no causa enfermedades, pero que está presente en la sangre de casi todas las personas. Su cantidad en el cuerpo varía según el estado del sistema inmune. En personas con defensas bajas, como quienes reciben un trasplante de riñón, los niveles de TTV suelen aumentar. Por esta razón, los científicos lo estudian como un biomarcador, es decir, una señal biológica que ayuda a medir el grado de inmunosupresión y a anticipar posibles complicaciones en pacientes trasplantados.

El Torque Teno Virus es muy común, circula en la sangre de casi todas las personas y se estudia como biomarcador en trasplante renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inmunosupresión consiste en reducir la actividad del sistema inmune mediante medicamentos, con el objetivo de evitar que el organismo rechace el órgano trasplantado. Sin embargo, un control insuficiente puede llevar al rechazo, mientras que un exceso de inmunosupresión aumenta la vulnerabilidad a infecciones. El estudio del CEMIC explora cómo el nivel de TTV en sangre refleja el equilibrio de la inmunosupresión, lo que permitiría estimar con mayor precisión el riesgo de rechazo o de infecciones en pacientes con trasplante renal.

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Los autores del estudio señalan que el rechazo del riñón trasplantado y las infecciones oportunistas representan las principales amenazas para la salud y la supervivencia de los pacientes. Durante el seguimiento de tres años, en un grupo de 130 personas trasplantadas, se observó que el 36,6% sufrió rechazo del órgano y el 55,4% tuvo infecciones. Al analizar la presencia del TTV, el virus se encontró en más del 81% de los pacientes antes del trasplante y en casi el 98% tres meses después.

Esto significa que la mayoría de las personas ya tienen este virus en el cuerpo antes de recibir un nuevo riñón y que, tras el trasplante, su sistema inmune más debilitado permite que el virus se vuelva aún más frecuente. Por eso, medir el TTV ayuda a los médicos a vigilar de forma indirecta cómo responde el organismo a los medicamentos que regulan las defensas.

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Los modelos que solo utilizaron la cantidad de TTV en sangre para predecir complicaciones no resultaron muy precisos: acertaron poco más de la mitad de las veces cuando se trataba de rechazos y en dos de cada tres casos para infecciones. En cambio, al sumar información clínica de cada paciente, los modelos mejorados aumentaron su precisión a casi ocho de cada diez casos para ambos tipos de complicaciones.

Un equipo del CEMIC-CONICET desarrolló modelos predictivos que combinan la medición del Torque Teno Virus en sangre con datos clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estos modelos avanzados permitieron identificar con mucha confianza a los pacientes que no iban a presentar rechazo ni infecciones después del trasplante. En la práctica, esto significa que cuando el modelo indicaba bajo riesgo, en casi todos los casos esa persona realmente no sufría complicaciones: el 97,7% no tuvo rechazo y el 94,3% no desarrolló infecciones.

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El estudio comprobó que la cantidad de TTV en sangre sirve como una señal sobre cómo están funcionando las defensas del cuerpo tras el trasplante. Cuando el nivel de TTV es bajo, suele indicar que el sistema inmune está muy activo y existe más riesgo de rechazo del riñón. Por el contrario, si el nivel de TTV es alto, muestra que las defensas están más bajas y la persona puede ser más vulnerable a infecciones. Al sumar estos datos con la información clínica de cada paciente, los médicos pueden anticipar con mayor precisión quién necesita un control más estricto y quién tiene menos riesgo de complicaciones, ayudando a adaptar mejor los tratamientos y a brindar una atención más segura y personalizada.

El proceso detrás del desarrollo de los modelos predictivos

La investigación dirigida por Noelia Reyes y el equipo de la Unidad de Virología del CEMIC se desarrolló en el Hospital Universitario CEMIC de Buenos Aires y reunió a especialistas de distintas áreas médicas. El estudio siguió durante tres años a 130 personas adultas que recibieron un trasplante de riñón, y analizó un total de 871 muestras de sangre para medir la cantidad de TTV.

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El trasplante renal es el procedimiento más realizado en Argentina, con 952 intervenciones registradas en lo que va del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo participaron en la investigación quienes cumplieron todos los requisitos médicos y pudieron continuar con los controles necesarios durante el tiempo del estudio. Según el CEMIC, este trabajo demuestra el valor de unir conocimientos de diferentes disciplinas para resolver problemas complejos de salud. Se trató de la tesis doctoral de Noelia Reyes, quien obtuvo la calificación más alta al defender su trabajo en el Instituto Universitario CEMIC.

La utilidad de estos modelos va más allá de la investigación, ya que ofrecen una herramienta concreta para que los médicos puedan ajustar los tratamientos de forma más precisa y personalizada. Mediante la identificación temprana de los pacientes con mayor riesgo de rechazo o infecciones, se pueden evitar intervenciones innecesarias y mejorar el seguimiento clínico, lo que contribuye a una atención médica más eficiente y segura. Este avance refleja el trabajo conjunto de la Unidad de Virología del CEMIC y el CONICET, y pone en valor la formación de equipos científicos que impulsan mejoras reales en la medicina argentina.

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