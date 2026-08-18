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Macabro crimen en Chile: un adulto mayor decapitó a otro a hachazos

El imputado, de 71 años, asesinó a otro hombre de 67 años y ocultó el cuerpo en un bosque

Tres personas con trajes blancos de la PDI inspeccionan el interior de una furgoneta blanca con la puerta trasera abierta, en un área con vegetación seca
Los restos de la víctima estuvieron un mes ocultos en un bosque aledaño.
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La Fiscalía local pidió esta jornada al Juzgado de Garantía de Talcahuano (500 kms al sur de Santiago), ampliar la formalización de un adulto mayor de 71 años, autor confeso del crimen de otro hombre de 67 años, macabro hecho que quedó al descubierto el domingo pasado cuando un familiar halló el cuerpo de la víctima decapitado y oculto en un bosque cercano.

Tras admitir su responsabilidad en el asesinato, ocurrido en la Caleta El Soldado de dicha comuna, el imputado detalló en su declaración que todo partió con una discusión en su casa con la víctima, a la que atacó con un hacha. A fin de ocultar su rastro, el agresor decapitó el cuerpo y luego lo arrojó a un bosque aledaño, donde permaneció por casi un mes.

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De acuerdo a antecedentes de la investigación, un hermano de la víctima que llegó hasta su casa tras varios días sin poder establecer contacto con él fue quien halló los restos, mientras que las pericias de la Brigada de Homicidios de Concepción permitieron además establecer la conexión entre los rastros de sangre hallados en la casa del asesino y el crimen.

Policía de Investigación (PDI) de Chile.
Tras recolectar suficiente evidencia, la PDI logró que el asesino confesara el crimen.

Ataque a hachazos

Según el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Fabrizio Zúñiga, la investigación logró establecer que el crimen ocurrió el 17 de julio en la vivienda del acusado, hasta donde llegó la víctima para discutir un asunto que no fue detallado.

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“El sujeto premunido de un hacha lo agrede en la cabeza, provocándole la muerte en el lugar, para luego proceder a ocultarlo en un bosque cercano”, señaló de manera escueta el detective.

En tanto, el fiscal a cargo de la causa, Mario Elgueta, detalló que el acusado, “tras ver la evidencia en su contra, da una declaración donde reconoce haber agredido a la víctima”.

Así las cosas, la Fiscalía está a la espera del resultado de los últimos peritajes para formalizar al acusado, quien de seguro quedará en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

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