Más de 950 centros educativos siguen en suspensión de clases por fuertes lluvias en Costa Rica

Rescatistas atraviesan un río crecido durante la noche para evacuar a personas afectadas por las inundaciones en la Zona Norte de Costa Rica (Cortesía: Cruz Roja).

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) mantiene la suspensión de clases en más de 950 centros educativos en Costa Rica debido a las fuertes lluvias que afectan principalmente la Zona Norte y la Zona Atlántica.

La medida tiene como objetivo proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo frente a los riesgos de inundaciones y dificultades en las vías, según confirmó el ministerio.

La decisión de suspender las clases responde al impacto de las ondas tropicales y a la saturación del suelo, factores que aumentan la probabilidad de nuevas emergencias.

Según datos oficiales, Limón es la región con mayor cantidad de centros educativos cerrados, sumando 285, seguida por Turrialba con 216, Guápiles con 139 y Sarapiquí con 138. Además, hay escuelas y colegios afectados en Sulá, Zona Norte-Norte, San Carlos, Cartago, Heredia y Grande de Térraba.

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El MEP informó que la suspensión de lecciones continuará hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución del clima y de las condiciones de seguridad en cada región.

Por su parte, el más reciente informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señala que las lluvias han disminuido en la madrugada del 18 de agosto tras el alejamiento de la Onda Tropical #53.

No obstante, el IMN advierte que continúan presentándose precipitaciones débiles en algunos puntos de la Zona Norte y el Pacífico Norte.

Voluntarios y autoridades locales coordinan labores de ayuda ante el impacto de las inundaciones recientes.

En las últimas seis horas, los mayores acumulados de lluvia se registraron en Brasil de Upala con 6,4 mm, Bijagua de Upala con 3,6 mm y Santa Cecilia de La Cruz con 3,2 mm, mientras que otros sectores del Pacífico Norte y el Valle Central reportan montos menores a 2 mm.

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El pronóstico prevé cielo de poco a parcialmente nublado en el Pacífico y el Valle Central, con posibilidad de lloviznas en zonas montañosas. Para el Caribe y la Zona Norte, se espera nubosidad parcial a total y lluvias débiles en las montañas, con acumulados de 5 a 10 mm cada 6 horas.

El IMN recomienda extrema precaución en las cuencas del Caribe, donde la saturación del suelo alcanza entre 90 y 100%, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos y deslizamientos. Ante este panorama, las autoridades mantienen la suspensión de clases y el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas para resguardar la seguridad de la población escolar.

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Rescates de zonas vulnerables ante tormentas en Costa Rica. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Rescates y atención de emergencias: Bomberos y Cruz Roja

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ha realizado más de 420 rescates durante la emergencia. En paralelo, la Cruz Roja Costarricense y los cuerpos de emergencia reportan que la emergencia continúa en el cantón de Sarapiquí, donde 189 personas, entre ellas 45 niños, permanecen albergadas en el Liceo de La Virgen tras las fuertes inundaciones que golpearon la zona.

Muchas familias de comunidades como Naranjal han perdido muebles, ropa y electrodomésticos, lo que ha reavivado el temor ante las noches de lluvias intensas.

Aunque durante la tarde de ayer, se registró una mejora temporal en el clima y el sol brilló en la región, la preocupación no desaparece debido a la saturación del suelo y a la posible llegada de una nueva onda tropical que podría provocar más desbordamientos e inundaciones en las próximas horas.

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Lluvias dejan afectaciones en gran parte de Costa Rica, tras el paso de una onda tropical.

Por lo que, las autoridades mantienen la vigilancia permanente en zonas urbanas con posible saturación de los sistemas de alcantarillado y han insistido en la necesidad de mantener la precaución en actividades al aire libre y en la navegación marítima en el Pacífico Norte, Golfo de Nicoya y el Pacífico Sur.

La emergencia se mantiene activa y las autoridades no descartan nuevas evacuaciones ni ampliación de la suspensión educativa si las condiciones meteorológicas empeoran en las próximas horas.