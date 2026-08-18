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Polémica en Chile por alcalde que tiene a 24 familiares y amigos trabajando en el municipio

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el edil de El Tabo, Alfonso Muñoz, armó una verdadera red de gente de confianza que incluye a su esposa y dos hermanas

Escándalo en Chile por alcalde que tiene a 24 familiares y amigos trabajando en el municipio
El reporte de la CGR arrojó que otros 56 trabajadores también mantienen vínculos con jefes de distintas áreas del municipio.
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Un reporte de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que el alcalde de El Tabo (120 kms al oeste de Santiago), Alfonso Muñoz, quien asumió en 2020 y fue reelegido en 2024, creó un verdadero círculo de confianza al intervenir en la contratación o la continuidad en su cargo de al menos 24 funcionarios del municipio, entre ellos su esposa y dos hermanas.

El Informe Final de Investigación Especial N° 596/2025, consignado por BioBíoChile, detectó que Muñoz estampó su firma en contrataciones y otras situaciones laborales a pesar de que sus lazos de cercanía le exigían abstenerse, pero además que otros 56 trabajadores también mantienen vínculos con otros jefes de distintas áreas del municipio: 16 con el Director de Finanzas; 9 con el Director Jurídico, y otros 7 con el Director de Control.

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Debido a esto, la CGR ofició al municipio dejar inválidas dichas contrataciones objetadas y le exigió un informe con un plazo de 15 días sobre el estado de los sumarios ordenados.

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El diputado Hotuiti Teao estudia acciones legales.

Acciones legales

Así las cosas, y ya que de acuerdo a la CGR el alcalde Muñoz habría transgredido varios principios de probidad administrativa, el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) aseguró que evalúa junto a su equipo jurídico estampar una denuncia ante la Fiscalía local, pues no es la primera vez que el ente contralor detecta irregularidades en la Municipalidad de El Tabo.

“Llama la atención que, siendo conocidos estos hechos, no se haya avanzado en medidas disciplinarias o investigaciones más profundas respecto a lo que ocurre en el municipio”, señaló, de acuerdo al medio citado.

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El parlamentario aseguró además que llevará el asunto hasta la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, a fin de “detallar el alcance de estas irregularidades y por qué hasta ahora no han adoptado medidas correctivas o exigido responsabilidad del alcalde”.

Teao subrayó que el informe de la CGR amerita una investigación penal, puesto que las irregularidades detectadas involucran recursos de todos los chilenos.

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