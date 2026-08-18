Paola Rojas lanza fuerte petición a los mexicanos tras lista de Luisa María Alcalde y agradece el apoyo

(Imagen TV/Presidencia)

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Paola Rojas agradeció el respaldo recibido tras la polémica lista de periodistas y figuras públicas presentada por Luisa María Alcalde, y lanzó una petición directa a su audiencia: pidió a quienes la apoyan que se identifiquen para evitar que sean señalados como bots en redes sociales.

La periodista, quien fue una de las enlistadas en el esquema digital expuesto por la consejera jurídica, aprovechó su espacio en Imagen TV para reflexionar sobre las consecuencias de esta exposición y el impacto que tiene en la libertad de prensa en México.

Paola Rojas pide a su audiencia: “Identifíquense para que no digan que son bots”

En su noticiero matutino de este 18 de agosto, Paola Rojas retomó la controversia generada tras la publicación de la lista por parte de Luisa María Alcalde, quien aseguró que no se trataba de una “lista negra”, sino de un análisis sobre la amplificación de mensajes contra el gobierno y la cuarta transformación.

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Luisa María Alcalde afirma que ya no existen pensiones doradas en México. Crédito: Cuartoscuro | Mario Jasso

Rojas reconoció la ola de solidaridad que recibió y subrayó la importancia de la participación ciudadana auténtica:

“No se imaginaron el inmenso respaldo ciudadano que recibiríamos los que somos parte justamente de esos nombres y de esa lista. Y aprovecho para agradecer a cada una de las personas, no son bots, cada una de las personas que me han expresado su solidaridad y que, bueno, pues también han expresado su repudio a que se nos enliste de esa manera”.

La conductora enfatizó que el apoyo recibido proviene de personas reales y exhortó a quienes la respaldan a identificarse públicamente:

Luisa María Alcalde acusó que existe una red de amplificación digital contra la 4T. | Presidencia

“Plantéate a ti que deploras esto que está sucediendo y que nos respaldas a quienes aparecimos ahí. Identifícate para que no te digan bot. Si tienes un nombre, si tienes un apellido y si tienes una opinión, compártela. Y bueno, pues déjanos claro a todos que no, que no eres ningún bot”.

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Críticas a la lista y advertencia sobre violencia digital

Durante la transmisión, Paola Rojas también destacó el pronunciamiento de la organización Artículo 19, que consideró que la presentación de la lista por parte de la funcionaria federal estigmatiza la labor periodística y contribuye a la violencia digital contra la prensa.

“Y es que sí, si presentas una lista de esa manera y en esas circunstancias estás estigmatizando a quienes conforman esa lista. Obviamente, por más que aclare que no se trata de una lista negra, pues ahí está. Y sí, genera consecuencias”, señaló la periodista en vivo.

Rojas cuestionó la falta de sensibilidad y previsión por parte del gobierno ante los posibles efectos de enlistar a periodistas y ciudadanos, calificando la acción como una “torpeza”:

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“Y si no pudieron anticipar que así sucedería, pues cuánta, cuánta torpeza, honestamente, de estas listas que no eran listas. Las que claramente no eran listas son las personas que tuvieron la pésima idea de presentar los nombres de esa manera”.

La periodista reiteró que, a pesar de las aclaraciones oficiales, la publicación de la lista ha tenido un efecto directo en la percepción pública, generando estigmatización y poniendo en riesgo la integridad de quienes fueron mencionados. “Por más que aclare que no se trata de una lista negra, pues ahí está”, advirtió.