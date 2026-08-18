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Gregorio Eljach aclaró si la Procuraduría investigará al ministro de Vivienda por irse de fiesta a Santa Marta: “La prioridad es la atención de las víctimas”

El procurador general negó la existencia de investigaciones formales contra Jaime Andrés Beltrán y calificó como secundaria la polémica sobre la entrega de balones con logos partidistas en Buenaventura

- crédito @PGN_COL/X
Gregorio Eljach niega apertura de indagaciones a Jaime Andrés Beltrán por visita a centro turístico - crédito @PGN_COL/X
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El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, negó este martes 18 de agosto de 2026 la existencia de investigaciones contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras la controversia generada por su presencia en un centro turístico de Santa Marta durante el fin de semana, a tan solo pocos días del terremoto que sacudió al país dejando grandes afectaciones a infraestructuras y más de 304 personas muertas.

En declaraciones a medios de comunicación, Eljach aseguró que no existen quejas ni reproches hacia el ministro por su conducta personal fuera de su horario laboral.

Según explicó Eljach, el Ministerio Público no ha recibido denuncias formales ni ha abierto indagaciones relacionadas con la estancia del ministro en el complejo vacacional.

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“No, no tenemos ninguna calificación. El señor ministro ha dado unas explicaciones y nosotros no tenemos ninguna queja ni reproche sobre esa conducta particular en tiempo que no estaba trabajando”, expresó el procurador. Esta postura busca zanjar las especulaciones surgidas en redes sociales, donde se cuestionó la actuación del titular de la cartera de Vivienda.

Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X
Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

“Estamos ocupados en la reconstrucción y en temas bastante dolorosos para el país y no tenemos gente para dedicarnos a, a lo que el señor ministro le sucedió”, puntualizó el jefe del Ministerio Público en diálogo con periodistas.

El procurador subrayó que la atención institucional se concentra en las víctimas y los procesos de reconstrucción en marcha, relegando otras discusiones a un segundo plano.

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“Hoy la prioridad es la atención de las víctimas y la reconstrucción”, afirmó Eljach, en medio de un contexto nacional marcado por emergencias y necesidades sociales urgentes.

La polémica se intensificó al conocerse la distribución de balones con el logo del movimiento del presidente De la Espriella en Buenaventura. Consultado también al respecto, Eljach consideró este asunto como “menor” y restó importancia a la controversia.

Tras lo anterior, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, afrontará una moción de censura impulsada por representantes del Pacto Histórico. Los legisladores exigen que la Cámara determine si Beltrán cumplió sus obligaciones durante la emergencia nacional generada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

Proposición de la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán
La proposición de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ya cuenta con 21 respaldos de miembros de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara - crédito @AlejoToroAnt/X

Esto dijo el ministro de Vivienda sobre su polémico viaje a Santa Marta

El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, respondió públicamente ante cuestionamientos por su gestión en medio de la emergencia que atraviesan varias regiones del país.

Según Beltrán, las acusaciones sobre una supuesta ausencia durante la crisis carecen de fundamento. En un mensaje difundido a través de la red social X, el funcionario aseguró: “Llevamos varios días recorriéndonos cada municipio y cada departamento afectado”.

De acuerdo con lo expuesto por Beltrán, el equipo del Ministerio de Vivienda ha priorizado la atención en las zonas impactadas y desarrollado un plan de acción en tres fases. Este esquema contempla la caracterización de los damnificados, la entrega de subsidios de arriendo y la oferta de oportunidades para el mejoramiento de viviendas, así como la proyección de una renovación urbana.

El ministro destacó: “Nos hemos dedicado a construir un plan de tres fases que permite una caracterización para generar subsidios de arriendo, oportunidades para acceder a un mejoramiento de vivienda hasta una renovación urbana”.

El funcionario remarcó que la estrategia incluye la colaboración directa con alcaldes y gobernadores, con quienes han articulado soluciones inmediatas y delineado un plan de largo plazo. Estos esfuerzos, según el ministro, buscan asegurar los recursos, herramientas y alianzas necesarias para afrontar la situación actual.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

En sus palabras: “Hemos trabajado de la mano con los alcaldes y gobernadores, generando soluciones inmediatas y un plan a largo plazo, buscando los recursos, las herramientas y los aliados”.

En su mensaje, Beltrán defendió el derecho de los servidores públicos a mantener lazos familiares y enfatizó que su desplazamiento reciente obedeció a razones personales sin afectar su ejercicio institucional.

El ministro relató que reside en Bogotá, mientras su familia está en Bucaramanga, y que aprovechó un receso para visitar a su esposa e hijos. Según explicó, buscar un equilibrio entre la labor pública y la vida personal resulta fundamental: “Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”.

Beltrán concluyó que la reconstrucción nacional exige compromiso tanto desde lo institucional como desde el ámbito familiar. Aseguró que continuará en su cargo y en su papel dentro de su núcleo familiar: “Seguiré siendo ministro, pero seguiré siendo padre, esposo. Y eso es lo que hace grande a Colombia, las familias”.

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