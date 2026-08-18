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‘Pláticas del Mal’ ofrece disculpas a Cruz Azul Femenil tras comentarios misóginos y machistas en su podcast

Mike, Santiago Domínguez y Criss Ángel ‘Babuino’ reconocieron que sus declaraciones contra las jugadoras y Mafer Pons cruzaron una línea y ofrecieron disculpas públicas

El resultado provocó una ola de críticas contra La Máquina y una controversial reacción de Santiago Domínguez, quien cuestionó duramente al plantel femenil.
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Los integrantes de ‘Pláticas del Mal’, Mike, Santiago Domínguez y Criss Ángel ‘Babuino’, finalmente reaccionaron a la fuerte polémica que provocaron sus comentarios contra Cruz Azul Femenil y ofrecieron una disculpa pública a las futbolistas, al cuerpo técnico, a la institución y a las personas que consideraron ofensivas sus declaraciones.

A través de un comunicado, los tres creadores de contenido reconocieron que algunas de las expresiones utilizadas durante su podcast fueron inapropiadas y aseguraron que el tono irreverente que caracteriza a su programa no puede utilizarse como justificación para realizar comentarios que denigren u ofendan a las mujeres.

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La disculpa ocurre después de varios días de críticas y de una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el contenido difundido por el programa.

¿Por qué se originó la funa contra ‘Pláticas del Mal’?

Después de la polémica que involucró a las jugadoras y a Mafer Pons, los tres conductores aseguraron que serán más responsables con el contenido que generan.
Después de la polémica que involucró a las jugadoras y a Mafer Pons, los tres conductores aseguraron que serán más responsables con el contenido que generan.

La controversia comenzó después de la derrota de Cruz Azul Femenil por 10-0 ante América, resultado que provocó una enorme cantidad de críticas hacia el conjunto cementero.

En medio de ese contexto, los integrantes de ‘Pláticas del Mal’ realizaron diversos comentarios sobre las futbolistas y también dirigieron señalamientos hacia Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil.

Las expresiones fueron consideradas por el club como misóginas y sexistas, por lo que la institución publicó un comunicado en el que anunció que se reservaba el derecho de emprender acciones legales, tanto civiles como penales, contra los responsables.

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(X/@AzulFemenil)
(X/@AzulFemenil)
(X/@AzulFemenil)
(X/@AzulFemenil)

Cruz Azul también informó que había decidido romper de manera permanente sus vínculos con los creadores de contenido involucrados y con las empresas que los financian.

Además, el club reveló que Mafer Pons recibió amenazas de usuarios tras la difusión del contenido y aseguró que implementó medidas de protección para la directiva, además de ofrecerle respaldo jurídico.

La postura institucional provocó todavía más reacciones en redes sociales y contribuyó a que la polémica creciera hasta convertirse en una de las principales controversias alrededor del futbol mexicano en los últimos días.

‘Pláticas del Mal’ reconoce que cruzó una línea

Santiago Domínguez arremetió contra las jugadoras del Cruz Azul Femenil (Instagram | Santiago Domínguez )
Santiago Domínguez arremetió contra las jugadoras del Cruz Azul Femenil (Instagram | Santiago Domínguez )

Después de la presión generada por el caso, Mike, Santiago Domínguez y Criss Ángel ‘Babuino’ decidieron emitir una postura conjunta.

“En Pláticas del Mal hemos construido un espacio en el que hablamos de futbol con pasión, humor y, muchas veces, con un tono irreverente. Sin embargo, entendemos que ninguna de esas características justifica expresiones que puedan denigrar, sexualizar u ofender a las mujeres. Los comentarios realizados durante nuestro programa sobre las jugadoras de Cruz Azul Femenil fueron inapropiados y cruzaron una línea que no debimos cruzar. Por ello, ofrecemos una disculpa sincera a las jugadoras, al cuerpo técnico, a la institución, a sus familias y a todas las personas que se sintieron agraviadas por nuestras palabras”, decía parte del comunicado.

De esta manera, los creadores reconocieron que el contenido difundido no solamente podía afectar a las futbolistas, sino también a sus familias y a otras personas relacionadas con el equipo.

La disculpa también estuvo dirigida particularmente hacia las mujeres que consideraron ofensivas las expresiones realizadas durante el programa.

Aseguran que aprenderán de la polémica

Los integrantes del podcast también señalaron que no pretenden justificar lo ocurrido y asumieron la responsabilidad correspondiente por sus declaraciones.

“Asumimos la responsabilidad que nos corresponde como integrantes y como espacio de comunicación. No pretendemos justificar lo sucedido ni minimizar su impacto.

El futbol se construye desde la pasión, la crítica y el debate, pero también desde el respeto. Reconocemos que en esta ocasión fallamos en eso.

Vamos a aprender de este episodio y a ser más responsables con la conversación que generamos desde nuestros micrófonos. Una disculpa”, agregó el comunicado.

Con esta postura, ‘Pláticas del Mal’ intentó poner punto final a una polémica que comenzó con los comentarios posteriores al 10-0 ante América y que posteriormente escaló hasta involucrar al propio club.

Ahora, los creadores deberán enfrentar las consecuencias de sus declaraciones, mientras Cruz Azul mantiene abierta la posibilidad de tomar medidas legales y las redes sociales continúan pendientes de lo que ocurra con el programa.

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