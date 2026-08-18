¿Tienes lo necesario? Anuncian batalla de ‘Farmear Aura’ en CDMX: fecha, lugar y premios

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Para muchos jóvenes, la actitud del 'Piojo' Alvarado es un referente de lo que es tener aura. (Foto: @Chivas / Twitter)

Un peculiar evento ha comenzado a ganar tracción y conversación en las redes sociales de la capital mexicana. Bajo la organización de la cuenta de Instagram @proyectoescolar_, se ha lanzado oficialmente la convocatoria para participar en la denominada “Batalla de Farmeo de Aura CDMX”.

Se trata de un encuentro urbano que promete reunir a creadores de contenido, jóvenes y entusiastas de la cultura de internet en uno de los puntos más emblemáticos del sector poniente de la ciudad.

La cita está programada para el próximo domingo 23 de agosto a las 3:00 PM, teniendo como sede la Explanada del Parque México, ubicada en la colonia Condesa. De acuerdo con el cartel promocional difundido digitalmente, la competencia contará con la supervisión de un réferi oficial identificado como Josuesy, encargado de impartir justicia y determinar la dinámica entre los asistentes.

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Gestos, movimientos y una actitud estridente son parte de lo que se califica en estas batallas. (Captura de pantalla)

¿De cuánto será el premio?

Uno de los detalles que más ha llamado la atención del público es la forma en que se anunció el estímulo para el ganador de la jornada. La organización destaca en letras de gran tamaño un premio principal para el primer lugar de $300,000 centavos mexicanos.

Para evitar malentendidos entre los futuros participantes, la misma publicidad aclara entre paréntesis que la cifra equivale a 3,000 pesos mexicanos reales ($3,000 MXN), recurriendo al humor característico de los memes y las dinámicas virales para enganchar a las audiencias jóvenes.

Se prevé que la reunión atraiga a decenas de jóvenes curiosos por presenciar cómo se traslada la cultura de los memes virtuales a una convivencia presencial en el espacio público.

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Este evento tendrá lugar en el centro de la capital mexicana. (IG Proyecto Escolar)

¿Qué significa “farmear aura” y de dónde proviene el término?

Para entender el concepto detrás de este evento, es necesario desglosar dos expresiones clave de la jerga de internet y la cultura de la Generación Z:

El origen de “Farmear”: Proviene del verbo en inglés to farm (cultivar o cosechar). El término se popularizó originalmente en el mundo de los videojuegos de rol (RPG) y multijugador masivos. En ese contexto, farmear o hacer farming consiste en realizar de forma iterativa y repetitiva ciertas acciones dentro del juego (como derrotar enemigos básicos o recolectar materiales) para acumular recursos, experiencia o recompensas de forma constante.

El concepto de “Aura”: En la cultura de los memes, el aura representa una métrica ficticia sobre la presencia, el estilo, la confianza, el carisma o el “estatus de genialidad” que proyecta una persona. Hacer algo respetuoso, estético, hábil o imponer presencia te hace “ganar aura” (+1,000 de aura), mientras que pasar por una situación vergonzosa o torpe te hace “perder aura” (-500 de aura).

Por lo tanto, “Farmear Aura” significa realizar acciones de manera continua o deliberada —ya sea vestirse bien, actuar con extremada seguridad, hacer actos heroicos o simplemente destacar en público— con el único objetivo de acumular puntos de carisma, validación social y popularidad, acumulando así la mayor cantidad de “aura” posible a los ojos de los demás.