Frozen 3 ya tiene fecha y adelanta su mayor giro: boda real y un nuevo enemigo desafían a Arendelle

Disney presentó en D23 el primer adelanto de Frozen 3 en Anaheim y anticipó la boda de Anna y Kristoff

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Disney presentó el viernes 14 el primer adelanto de Frozen 3 ante miles de fanáticos reunidos en el Honda Center de Anaheim, California, durante su evento D23, y reveló dos de los grandes giros de la nueva entrega: la boda de Anna y Kristoff y la aparición del primer villano real de la franquicia, una figura femenina de identidad desconocida que irrumpe desde un reino helado y misterioso.

Kristen Bell e Idina Menzel subieron juntas al escenario para presentar las imágenes y anunciaron que sus personajes, Anna y Elsa, “se embarcarán en su mayor aventura hasta el momento”. Bell confirmó que Anna contraerá matrimonio con Kristoff —interpretado por Jonathan Groff— y que “esta boda real se ha hecho esperar mucho”. Las actrices también interpretaron la canción “Frozen Heart”, con algunos problemas técnicos de por medio.

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Kristen Bell e Idina Menzel anunciaron que Anna y Elsa vivirán en Frozen 3 su mayor aventura hasta el momento - Disney

Las imágenes proyectadas en la sala muestran la noche de bodas de Anna y Kristoff, cuando ambos descubren a Elsa en un muelle examinando una piedra cristalina que parece abrir un portal hacia otra dimensión. Menzel describió ese destino como “una tierra salvaje y peligrosa, más que cualquier cosa que Elsa haya creado”. Al cruzar lo que aparenta ser un portal, el grupo se topa con la nueva antagonista: una mujer de cabello corto y negro, con una capa oscura, cuyo rostro no llega a verse en el adelanto. Su primera línea de diálogo es dirigida directamente a las hermanas: “Las hermanas de Arendelle, por fin nos encontramos”. Según informó Deadline, la figura parece poseer poderes sobre el hielo similares a los de Elsa, aunque Disney no reveló su nombre ni sus orígenes.

Josh Gad se unió a Bell y Menzel en el escenario para interpretar una canción sobre el amor del muñeco de nieve Olaf por una tal Samantha, en referencia a un chiste de la segunda película. La presencia del amor romántico, según adelantaron las estrellas, alcanza a todos los personajes de la historia.

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Deadline informó que la antagonista de Frozen 3 parece tener poderes sobre el hielo similares a los de Elsa, aunque Disney no reveló su origen - Disney

La película arranca, según las imágenes mostradas en D23, con el cristal cayendo a los pies de Elsa durante la celebración nupcial. Al examinar la piedra junto a Anna y Kristoff, el grupo divisa una aurora en el cielo que los conduce a ese reino helado donde aguarda la nueva antagonista.

El adelanto del viernes llega dos años después de que Disney mostrara en la edición anterior de D23 arte conceptual de la película: Elsa y Anna montadas en caballos distintos, con Olaf a la espalda del de Anna, avanzando hacia un palacio blanco en un horizonte veraniego. Elsa aparecía sobre el espíritu del agua Nokk, y una figura con cuernos proyectaba su sombra desde el río. La directora y productora ejecutiva Jennifer Lee había declarado entonces: “Había muchas preguntas sin respuesta tras Frozen 2... Harán falta dos películas para responderlas”, según recogió Deadline.

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Jennifer Lee había dicho tras Frozen 2 que muchas preguntas seguían sin respuesta y que harían falta dos películas para resolverlas - . ©2019 Disney. All Rights Reserved.

La franquicia llega a esta tercera entrega con una trayectoria de más de 2.760 millones de dólares en taquilla global y dos premios de la Academia. La primera película, de 2013, recaudó 1.280 millones de dólares; Frozen 2, de 2019, superó esa cifra con 1.450 millones. El estreno de Frozen 3 estaba previsto inicialmente para 2026, pero se pospuso. Gad explicó en 2025 el motivo: “Hay una razón por la que la película se estrena en 2027, y es que nadie quiere apresurarla. Queremos que esté a la altura de la historia que nos propusimos contar en 2013”.

El exdirector ejecutivo de Disney, Bob Iger, había confirmado en noviembre de 2023 que una cuarta entrega también estaba en desarrollo, aunque sin fecha de estreno anunciada. Frozen 3 llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027.

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