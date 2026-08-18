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Más de 1,100 personas afectadas por las intensas lluvias que golpean Bocas del Toro en Panamá

Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande están entre las zonas más golpeadas por las precipitaciones, con evacuados y familias alojadas temporalmente.

Las lluvias dejaron más de 1,100 personas afectadas en Bocas del Toro, principalmente por inundaciones, deslizamientos y crecidas de quebradas. Tomada de Instagram
Las lluvias dejaron más de 1,100 personas afectadas en Bocas del Toro, principalmente por inundaciones, deslizamientos y crecidas de quebradas. Tomada de Instagram
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Las intensas lluvias de los últimos días han dejado 1,161 personas y 703 viviendas afectadas en Bocas del Toro, la provincia más golpeada por el temporal que atraviesa parte de Panamá.

Las autoridades mantienen operativos de emergencia por inundaciones, deslizamientos, crecidas de ríos y caída de árboles, mientras persisten condiciones atmosféricas favorables para nuevos aguaceros.

El balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) indica que 21 personas permanecen evacuadas y otras 103 se encuentran en albergues temporales, debido a que los niveles de agua continúan elevados en algunas comunidades.

Las afectaciones se concentran principalmente en los distritos de Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande, donde también existen problemas en vías de acceso.

La situación llevó al Sinaproc a declarar Alerta Verde desde las 6:00 p.m. del domingo 16 de agosto para Bocas del Toro, sectores de la comarca Ngäbe-Buglé y la región Naso Tjër Di.

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Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, debido al riesgo de aumentos repentinos del caudal. Tomada de Instagram
Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, debido al riesgo de aumentos repentinos del caudal. Tomada de Instagram

La medida permanecerá activa hasta que las condiciones meteorológicas sean consideradas estables por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En Bocas del Toro, la advertencia comprende Changuinola, Isla Colón, Almirante y Chiriquí Grande, mientras en la comarca Ngäbe-Buglé alcanza los distritos de Kankintú, Jirondai, Kusapín y Santa Catalina, pertenecientes a la región Ñö Kribo. La región Naso Tjër Di también permanece bajo la declaratoria preventiva.

Las precipitaciones han sido particularmente fuertes en el Caribe. Bocas del Toro y sectores de Ngäbe-Buglé registraron acumulados de entre 36 y 80 milímetros, mientras el domingo las mayores cantidades volvieron a concentrarse en esas áreas y otros puntos del occidente, con registros que alcanzaron hasta 125 milímetros, según datos del IMHPA.

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El episodio ocurre en momentos en que Panamá se encuentra bajo la influencia de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, algo que puede parecer contradictorio frente a las inundaciones actuales.

El Niño no significa que deje de llover en todo el territorio: modifica la distribución, frecuencia e intensidad de las precipitaciones y sus efectos varían entre las vertientes del país.

Las precipitaciones también han provocado deslizamientos, anegaciones y caída de árboles en diferentes sectores de Chiriquí. Instagram
Las precipitaciones también han provocado deslizamientos, anegaciones y caída de árboles en diferentes sectores de Chiriquí. Instagram

En la vertiente del Pacífico, donde vive buena parte de la población panameña, El Niño suele favorecer una disminución de las precipitaciones y una mayor cantidad de días consecutivos sin lluvia.

También puede extender la estación seca y elevar las temperaturas, mientras algunas regiones del Caribe pueden experimentar aumentos temporales de las precipitaciones, de acuerdo con el IMHPA.

Esa diferencia ayuda a entender lo ocurrido en Bocas del Toro. Aunque la perspectiva para el segundo semestre apunta a un déficit general de precipitaciones asociado a El Niño, pueden producirse episodios intensos y localizados.

Las condiciones actuales están relacionadas además con la inestabilidad atmosférica y el tránsito de la onda tropical número 35 por la región, que favorece lluvias y tormentas.

El IMHPA había advertido que durante el segundo semestre las precipitaciones podrían ubicarse por debajo de los valores habituales en diferentes zonas del país, acompañadas por temperaturas superiores a lo normal.

El aviso preventivo por lluvias y tormentas se mantiene hasta el 19 de agosto ante el incremento de la inestabilidad atmosférica asociado al paso de la onda tropical 35. Tomada de Instagram
El aviso preventivo por lluvias y tormentas se mantiene hasta el 19 de agosto ante el incremento de la inestabilidad atmosférica asociado al paso de la onda tropical 35. Tomada de Instagram

En el Pacífico, el impacto puede traducirse en menos agua disponible, mientras en el Caribe continúan siendo posibles episodios fuertes de lluvia como los observados durante los últimos días.

Las consecuencias del temporal no se limitan a Bocas del Toro. En Chiriquí, las lluvias y ráfagas de viento han provocado deslizamientos, caída de árboles y anegaciones puntuales, obligando al personal de emergencia a intervenir en distintos sectores.

En Villa Dora, entrada de Proluxa, un deslizamiento comprometió el paso y requirió trabajos coordinados con el Ministerio de Obras Públicas.

También se reportaron incidentes en el sector Acuario, vía Querevalos, donde un árbol cayó sobre una residencia y tuvo que ser removido por unidades de rescate. En las cercanías del Hospital Chiriquí otro árbol bloqueó temporalmente la vía, mientras en Portachuelo el desbordamiento del drenaje pluvial provocó el ingreso de agua a una vivienda.

La combinación de lluvias acumuladas y nuevos aguaceros incrementa otro peligro: la saturación de los suelos puede favorecer deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

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Mapa de Panamá ilustra zonas con nubes y lluvia en el sector Atlántico y áreas con suelo agrietado y un sol roto en el sector Pacífico.
Un mapa de Panamá ilustra el impacto del fenómeno de El Niño, con lluvias en el sector Atlántico y sequía en el Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinaproc mantiene vigilancia permanente y ha pedido especial precaución en comunidades vulnerables, debido a que una lluvia intensa puede generar rápidamente inundaciones incluso después de períodos relativamente secos.

Las autoridades recomiendan no cruzar ríos, quebradas ni calles inundadas cuando aumenten los caudales, incluso utilizando vehículos, y mantenerse alejados de zonas susceptibles a deslizamientos.

También piden evitar actividades acuáticas mientras permanezca la alerta, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y revisar los planes familiares de emergencia.

El Sinaproc también aconseja mantenerse informado exclusivamente mediante fuentes oficiales y atender cualquier orden de evacuación preventiva.

La advertencia adquiere mayor relevancia porque las tormentas pueden estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento, mientras los suelos saturados mantienen el riesgo aun después de que las precipitaciones disminuyan.

El escenario deja una aparente paradoja climática para Panamá: El Niño puede provocar menos precipitaciones en buena parte del país y, simultáneamente, permitir episodios de lluvias intensas en el Caribe.

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