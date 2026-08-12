Conciertos y deportes, la apuesta de México para combatir la incidencia delictiva

Conciertos y deportes, la apuesta de México para combatir incidencia delictiva. (Presidencia)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles una estrategia conjunta con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Secretaría de Cultura, basada en la organización de conciertos y eventos deportivos como eje para combatir la incidencia delictiva en México, como alternativa para jóvenes en contextos de violencia o marginación.

Durante “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum subrayó que la política de seguridad y bienestar social del Gobierno federal apuesta por el deporte y la cultura como mecanismos para desalentar la delincuencia y propiciar la convivencia.

El programa, según Sheinbaum, incluye desde carreras familiares y clases abiertas de box en parques hasta conciertos gratuitos y reforestaciones en municipios con altos índices de violencia.

PUBLICIDAD

La funcionaria destacó la participación de la CONADE, encabezada por Rommel Pacheco, en la ejecución de eventos deportivos en los sesenta municipios prioritarios según el índice delictivo nacional.

Las actividades incluyen carreras, jornadas deportivas y clases colectivas, con el objetivo de “impulsar la conexión familiar y que los jóvenes vean otras posibilidades y no tengan malos pensamientos relacionados con vínculos con la violencia”.

La Secretaría de Cultura, por su parte, promueve conciertos gratuitos y actividades artísticas. Ambas estrategias tienen como propósito masificar la presencia de la ciudadanía en espacios públicos y fomentar nuevas dinámicas sociales.

La presidenta señaló que estas acciones forman parte del programa Jóvenes Transformando México, el cual incluye la intervención de funcionarios federales en actividades deportivas, culturales y ambientales simultáneamente en distintas entidades.

PUBLICIDAD

Sheinbaum explicó que cada dependencia tiene tareas específicas, pero que todas contribuyen al objetivo común de reconstruir el tejido social y prevenir la violencia desde la base comunitaria.

El despliegue de actividades contempla la realización de carreras familiares, clases nacionales de box, torneos de fútbol y activaciones físicas coordinadas por la CONADE en colaboración con autoridades estatales y municipales.

Sheinbaum mencionó que la inversión pública en deporte no solo se traduce en medallas, sino en “un impacto en la sociedad mucho mayor”, al propiciar hábitos saludables, disciplina y convivencia pacífica.

Según la mandataria, “lo que invertimos en deporte, por supuesto que se ve reflejado en medallas, pero tiene un impacto en la sociedad mucho mayor”. La estrategia busca que la activación física y la cultura lleguen tanto a comunidades rurales como a centros urbanos, generando una apropiación positiva del espacio público y disminuyendo los factores de riesgo asociados a la violencia.

PUBLICIDAD

La presidenta recordó que, durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, la habilitación de espacios deportivos y culturales en zonas vulnerables contribuyó a la reducción de delitos y al fortalecimiento del sentido de pertenencia comunitaria.

En el ámbito nacional, el enfoque se mantiene con la creación y recuperación de espacios para el esparcimiento, la cultura y el deporte, así como con el impulso de programas de vivienda que integran áreas deportivas y recreativas.

Deporte en centros penitenciarios y comunidades marginadas

Interrogada por periodistas sobre el sedentarismo en centros penitenciarios, Sheinbaum afirmó que durante su administración en la Ciudad de México se habilitó un gimnasio en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, con apoyo de la iniciativa privada, para promover el deporte entre personas privadas de la libertad. La mandataria explicó que la descentralización de las actividades deportivas es una prioridad y que el objetivo es llevar el programa a comunidades como Metlatónoc y Cochoapa el Grande en la montaña de Guerrero.

PUBLICIDAD

Sheinbaum detalló que el trabajo de activación física en contextos de alta marginación inicia con un diagnóstico casa por casa sobre las necesidades de la población.

“Primero también es resolver las necesidades de la comunidad. Por eso el trabajo que hacemos de atención a las causas, como lo he dicho varias veces, es casa por casa, preguntando a las familias qué necesitan y cambiando un poco la visión”, puntualizó. Según la presidenta, el objetivo es transformar la percepción del espacio público, de modo que las personas lo asuman como propio y seguro.

La funcionaria señaló que “si en una ciudad no hay conciertos, se genera masivos o una actividad cultural masiva o una actividad deportiva masiva donde todos participemos, pues se genera la idea de que todos tenemos que estar en nuestras casas porque es un lugar inseguro. Si tomamos entre todos el espacio público, pues es distinto”. El propósito es que el deporte y la cultura sean parte estructural de la política de bienestar y prevención.

PUBLICIDAD

Sheinbaum explicó que, dentro de los planes para llevar el deporte a las poblaciones más alejadas, la CONADE coordina con los institutos estatales de deporte, federaciones y autoridades municipales para organizar activaciones físicas, dotar de material deportivo y formar entrenadores locales.

En el caso de los centros penitenciarios, la habilitación de gimnasios y espacios para el ejercicio físico tiene como objetivo mejorar la salud, la disciplina y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Estrategia integral: deporte, cultura y espacio público

La mandataria insistió en la necesidad de abordar la prevención de la violencia desde una perspectiva integral que combine el acceso a la vivienda digna, la recuperación de espacios públicos y la promoción del deporte y la cultura.

PUBLICIDAD

Durante el enlace con el estado de Yucatán, Sheinbaum y autoridades locales destacaron la entrega de viviendas en el fraccionamiento Los Girasoles, con áreas deportivas incluidas, como parte de los programas para el bienestar.

Sheinbaum afirmó que la distribución de tareas entre dependencias y la colaboración con gobiernos estatales y municipales permite llevar actividades deportivas y culturales a una escala nacional.

“Todos tenemos una principal y además tenemos otras tareas”, explicó. La presidenta reiteró que su administración continuará apostando por la inversión en deporte y cultura como herramientas para disminuir la incidencia delictiva y fortalecer la cohesión social.

La funcionaria concluyó que el verdadero objetivo es que las niñas, niños y jóvenes mexicanos crezcan con alguna disciplina vinculada con el deporte o la cultura, lo que representa disciplina, confianza en uno mismo y aprendizaje colectivo.

PUBLICIDAD

“No hay país en el mundo que tenga la historia que tenemos nosotros, desde las grandes civilizaciones hasta la historia de México, nuestros héroes, nuestras heroínas. Hay que estar orgullosos de ser mexicanos y eso te pone frente al mundo en una manera distinta”, sostuvo.