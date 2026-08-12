Detienen a hombre con un tigre blanco en Iztapalapa: otros casos de fauna exótica asegurados en CDMX durante 2026

Una cría de tigre de Bengala blanco fue asegurada en la Central de Abasto de Iztapalapa. El hombre que la transportaba no pudo acreditar su legal propiedad ni el permiso para trasladarla. (Crédito: SSCCDMX)

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Un tigre de Bengala blanco de aproximadamente cuatro meses fue localizado este miércoles dentro de un vehículo particular en la Central de Abasto de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa. El conductor, identificado como José Luis “N”, fue detenido debido a que no pudo acreditar la legal propiedad del ejemplar ni presentó autorización para trasladarlo.

El hallazgo ocurrió después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieran una denuncia ciudadana. La intervención fue informada por Pablo Vázquez Camacho, titular de la dependencia.

Tras localizar al felino —una especie en peligro de extinción—, personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se hizo cargo de la cría y posteriormente la entregó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para determinar su situación y destino.

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José Luis “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las investigaciones correspondientes.

El caso se suma a otros reportes registrados durante 2026 en distintos puntos de la Ciudad de México, en los que autoridades han asegurado o resguardado ejemplares de especies silvestres y exóticas fuera de instalaciones especializadas.

El tigre de Bengala blanco es una especie en peligro de extinción. José Luis “N” fue detenido debido a que no pudo acreditar la legal propiedad del ejemplar. (Crédito: SSC CDMX)

Otra cría de tigre de Bengala fue encontrada en una vivienda de Xochimilco

El antecedente más cercano ocurrió en abril, cuando una cría de tigre de Bengala fue localizada dentro de un inmueble de Xochimilco.

La intervención se produjo después de un reporte recibido a través del 911. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal acudieron al domicilio y encontraron una cachorra de aproximadamente mes y medio de edad.

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El ejemplar se encontraba sobre una cama para perros. La persona que estaba en el inmueble explicó a las autoridades que había ayudado a trasladar a la cría para que recibiera atención veterinaria, mientras que la propietaria no se encontraba en el lugar.

Sin embargo, durante la intervención no fue presentada documentación que acreditara la posesión legal del felino, por lo que la cachorra quedó bajo resguardo de las autoridades ambientales.

En abril, una cría de tigre de Bengala fue localizada dentro de un inmueble de Xochimilco. (Crédito: Especial)

Una primera revisión permitió establecer que no presentaba lesiones visibles. Posteriormente, la BVA y Profepa se hicieron cargo del ejemplar para determinar las condiciones de su manejo y su destino.

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La presencia de ambos felinos en viviendas o vehículos particulares ocurrió sin que sus responsables pudieran acreditar ante las autoridades la documentación correspondiente para su posesión o traslado.

Un cocodrilo, una iguana y dos ajolotes aparecieron durante un cateo

El 26 de marzo, otro hallazgo ocurrió en circunstancias diferentes, durante un operativo contra presuntas actividades de narcomenudeo en la alcaldía Venustiano Carranza.

Elementos de seguridad realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Magdalena Mixiuhca, donde localizaron 169 dosis de presunta cocaína y detuvieron a seis personas.

Pero durante la diligencia también encontraron cuatro animales: un cocodrilo de aproximadamente 70 centímetros, una iguana de cerca de un metro de longitud, un ajolote albino y un ajolote melanoide.

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Los ejemplares quedaron bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal, cuyos elementos los trasladaron a sus instalaciones en Xochimilco para que fueran valorados.

El 26 de marzo, durante un cateo en la alcaldía Venustiano Carranza, fueron localizados un cocodrilo, una iguana, un ajolote albino y un ajolote melanoide. (Crédito: Especial)

A diferencia de los dos casos de los tigres, estos animales fueron localizados dentro de un inmueble intervenido como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Tigres y reptiles, entre los ejemplares encontrados en la capital durante 2026

Los tres casos registrados durante el año muestran diferentes escenarios en los que animales silvestres o exóticos han sido encontrados fuera de instalaciones especializadas.

En Iztapalapa, la denuncia de un ciudadano permitió localizar a una cría de tigre de Bengala blanco dentro de un vehículo; en Xochimilco, otra cachorra de la misma especie fue encontrada en una vivienda particular; mientras que en Venustiano Carranza, un cateo derivó en el hallazgo de un cocodrilo, una iguana y dos ajolotes.

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En el caso más reciente, la intervención de la SSC no se produjo durante un operativo ambiental, sino a partir de un reporte ciudadano que permitió detectar al animal mientras era trasladado.

La situación de los ejemplares quedó en manos de las autoridades ambientales, que deberán determinar su procedencia y las condiciones bajo las cuales eran mantenidos, además de establecer su destino.

¿Qué penas contempla la ley por poseer o transportar fauna silvestre protegida?

La posesión o el transporte ilícito de determinadas especies de fauna silvestre puede constituir un delito federal. El artículo 420 del Código Penal Federal, en su versión vigente en 2026, establece una pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa para quien ilícitamente realice, entre otras conductas, actividades de posesión o transporte de ejemplares de fauna silvestre que sean endémicos, amenazados, estén en peligro de extinción, sujetos a protección especial o regulados por tratados internacionales.

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La sanción puede incrementarse hasta en tres años de prisión y hasta mil días multa adicionales cuando las conductas se realizan con fines comerciales o dentro de un área natural protegida.