Andrea Petro criticó la gestión de los gobiernos nacional y regionales para enfrentar la crisis por el terremoto: “Algo no se está haciendo bien”

Andrea Petro cuestionó las decisiones del Gobierno nacional durante la crisis que enfrenta por el terremoto en el Chocó - crédito Joel González/Presidencia

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Andrea Petro arremetió este miércoles contra la decisión del alcalde de Cali de militarizar la ciudad tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

En sus historias de Instagram, la hija mayor del expresidente Gustavo Petro fue categórica: “Un toque de queda es una cachetada a la empatía y a la voluntad de miles de caleños que están intentando salvar vidas”.

La crítica al mandato caleño no se detuvo ahí. “Militarizar la ciudad para imponer el orden, en lugar de poner a nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la emergencia y de salvar vidas, demuestra que se está priorizando el control sobre las personas, en lugar de las vidas”, escribió en la red social, y cerró ese bloque con tres palabras: “¡Así no es!”.

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La hija mayor del expresidente criticó que el alcalde de Cali implementara la militarización de la ciudad y el toque de queda - crédito @andreapetro91/IG

Las críticas al manejo de la crisis

Petro también apuntó contra la respuesta institucional general, aunque reconoció que la indignación ciudadana tiene un origen legítimo. “El alcalde tiene que escuchar a los caleños y entender la indignación que existe contra él. Si la gente reacciona así, seguramente es porque algo no se está haciendo bien”, afirmó en la misma publicación.

La activista y figura pública ha usado sus redes sociales para hacer seguimiento en tiempo real a las zonas más golpeadas por el sismo, en particular al departamento del Chocó, epicentro del terremoto y del que se ha conocido información importante sobre las afectaciones.

Desde allí, señaló que en Quibdó aún no hay cifras claras, que en muchos lugares persisten los cortes de electricidad y que la señal telefónica sigue siendo inestable. “Muchas personas siguen sin poder comunicarse”, advirtió.

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Las críticas de la hija mayor del expresidente Petro por la gestión del gobierno Nacional en la tragedia - crédito @andreapetro91/IG

Del resto del departamento, el panorama es aún más oscuro. “Y del resto del Chocó sabemos todavía menos. Siguen aislados. Ellos también cuentan. Sus vidas también importan”, publicó en una historia.

El llamado al Chocó y el racismo estructural

En esa misma serie de publicaciones, Petro conectó la crisis del sismo con una deuda histórica más profunda. “No podemos ignorar el racismo estructural y el abandono histórico que han sufrido estas tierras”, escribió, aunque aclaró que su reconocimiento ese día iba dirigido al pueblo chocoano que, “aun en medio del dolor, el aislamiento y la incertidumbre, sigue ayudando y salvando vidas”.

La activista también destacó a la ciudadanía como protagonista de la respuesta humanitaria. Según sus palabras, “los héroes de esta tragedia no tienen una sola cara ni un solo lugar”, e incluyó en esa lista a ciudadanos, asociaciones, la Cruz Roja, bomberos, rescatistas y las Fuerzas Armadas.

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Andrea Petro lamentó que Chocó se haya llevado la peor parte e invitó a apoyar a las fuerzas militares en las labores de búsqueda y rescate - crédito @andreapetro91/IG

Cerró ese mensaje con una advertencia: “Que el Chocó no vuelva a ser olvidado cuando las cámaras se apaguen”.

La situación en San José del Palmar

En la publicación más reciente, Petro informó sobre San José del Palmar, uno de los municipios más afectados. Allí persisten graves problemas de señal y abastecimiento: no hay luz ni agua potable.

Las viviendas construidas en bahareque y guadua resistieron el movimiento, aunque algunas estructuras aledañas colapsaron. La publicación precisó que hay 18 puntos afectados en la vía, que no se registran muertos hasta el momento y que la gobernadora de la región visitará el municipio próximamente.

También alertó de la situación que se presenta en el epicentro del terremoto - crédito @andreapetro91/IG

Dónde donar en Bogotá

Mientras Andrea Petro difunde información desde sus redes, la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana habilitaron puntos de acopio para canalizar la solidaridad de los capitalinos. Los cuatro centros oficiales del Distrito operan de lunes a domingo entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m:

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Universidad Jorge Tadeo Lozano: carrera 4 No. 22-61

Usaquén: calle 161A No. 7F-55

Centro Comercial Unicentro: carrera 15 No. 124-30

Cruz Roja Colombiana — sede administrativa (las 24 horas): carrera 24 No. 73-38

La Cruz Roja también opera otros dos puntos adicionales en la ciudad: el SAMU Sur (Avenida Carrera 68 No. 31-41 sur), el SAMU Norte (calle 134 con carrera 7B bis No. 132-31), el Centro de Salvamento Acuático (avenida La Esmeralda No. 63-81), la bodega de la Cruz Roja (diagonal 79B No. 62-53) y el Palacio de los Deportes (calle 63 No. 59A-06).

Qué artículos se necesitan

Las autoridades priorizan agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos. En alimentos, se requieren productos no perecederos: arroz, aceite, pastas, enlatados de abre fácil, fríjol, lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo.

También se reciben suministros médicos —tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina y guantes quirúrgicos— y artículos de higiene personal como jabón, champú, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas y biberones. Las autoridades piden verificar las fechas de vencimiento antes de entregar cualquier producto.

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