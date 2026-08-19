ONPE sorteó el orden de las 46 agrupaciones en la cédula de las ERM 2026: ¿cuál es el orden completo?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza el sorteo público para establecer la ubicación de los partidos políticos participantes en el proceso electoral peruano. (Foto: ONPE)

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La ONPE sorteó este miércoles 19 de agosto la ubicación de las 46 organizaciones políticas que aparecerán en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El procedimiento definió la posición que ocuparán los nombres y símbolos de cada agrupación de cara a los comicios del próximo 4 de octubre.

El resultado ubicó a Alianza Para el Progreso en el primer lugar de la lista, mientras que el Partido Político ADP quedó en la posición 46. Entre ambos extremos se distribuyeron partidos, alianzas y demás organizaciones consideradas para este proceso electoral.

El sorteo se desarrolló en la sede central de la ONPE, en el Cercado de Lima, bajo la supervisión de una notaria pública y con la participación de funcionarios del organismo electoral. La distribución obtenida servirá para establecer el orden de las agrupaciones en las cédulas, aunque podría presentar modificaciones posteriores por decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Funcionarios de la ONPE supervisan el sorteo público que definió el orden de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Lima. (Foto: ONPE)

Este es el orden de las 46 organizaciones políticas en la cédula

El resultado del sorteo determina la ubicación inicial de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio que utilizarán los electores durante las ERM 2026. La lista quedó establecida de la siguiente manera:

Alianza Para el Progreso Partido Político Nacional Perú Libre Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú Salvemos al Perú Juntos Por el Perú Partido Político Integridad Democrática Partido Frente de la Esperanza 2021 Acción Popular Cooperación, Verdad y Honradez Partido Cívico Obras Partido Político Todo con el Pueblo Coalición Transformada Tierra Verde Renovación Popular Perú Fe en el Perú Partido Demócrata Verde Alianza Regional por el Perú Partido Político PRIN Un Camino Diferente Partido Popular Cristiano-PPC Visión Perú Frente Popular Agrícola FIA del Perú Fuerza Popular Avanza País-Partido de Integración Social Libertad Popular Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú- Inka Perú Partido Político Perú Primero Partido Demócrata Unido Perú Partido Patriótico del Perú Fuerza Ciudadana Partido Unidad y Paz Batalla Perú Partido País Para Todos Ahora Nación - AN Primero La Gente – Comunidad Ecológica Libertad y Progreso Progresemos Partido del Buen Gobierno Partido Político Perú Consciente Partido Político Perú Acción Partido Democrático Somos Perú Partido Aprista Peruano Podemos Perú Alianza Electoral Venceremos Partido Morado Perú Moderno Partido SíCreo Partido Político ADP

El orden responde al procedimiento establecido por la ONPE para definir la ubicación de las organizaciones dentro de los bloques correspondientes. La extracción de cada bolillo permitió asignar una posición específica de manera pública y bajo supervisión notarial.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza el sorteo de bolillos que determinará el orden de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (ONPE)

Cédula tendrá dos bloques: partidos y movimientos regionales

La distribución general de la cédula electoral cuenta con una disposición definida desde un sorteo realizado por la ONPE el 10 de junio de 2026. En esa oportunidad se estableció que el bloque de partidos políticos ocupará la parte superior del documento, mientras que los movimientos regionales estarán ubicados en la sección inferior.

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Las alianzas electorales serán incorporadas a uno de estos bloques según el ámbito en el que participen. Las alianzas de alcance nacional serán consideradas junto con los partidos políticos, mientras que aquellas de alcance regional corresponderán al bloque de movimientos regionales.

Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

El procedimiento contempla además la participación de representantes del Reniec, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o de los Jurados Electorales Especiales, según la sede. También pueden participar observadores, representantes de la Defensoría del Pueblo, instituciones de veeduría y personeros de las organizaciones políticas.

La cédula podría tener cambios antes de las elecciones

Aunque el sorteo establece las posiciones iniciales, la distribución definitiva de las organizaciones en la cédula de sufragio podría experimentar cambios debido a decisiones posteriores del JNE. Esto puede ocurrir si una candidatura queda excluida, retirada o no obtiene la inscripción correspondiente.

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En ese escenario, la organización política afectada dejará de aparecer en la posición que recibió durante el sorteo. El espacio será ocupado por la agrupación que figure inmediatamente después, de acuerdo con el orden establecido.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

Este mecanismo permite evitar espacios vacíos en el documento electoral y mantener una distribución continua. La posición sorteada por la ONPE, por tanto, constituye la referencia para la elaboración de las cédulas, aunque el contenido final dependerá de las resoluciones que se emitan durante las siguientes etapas del proceso electoral.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el 4 de octubre, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales.

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