Corte de luz en seis distritos de Lima y Callao: este jueves 20 de agosto se suspende el servicio en estas zonas

Este jueves 20 de agosto, algunos sectores de Lima y Callao tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico, de acuerdo con la programación de Pluz. Los trabajos se desarrollarán en diferentes horarios, por lo que los usuarios deberán tomar previsiones.
La suspensión del suministro comprenderá zonas específicas de Callao, Ventanilla, Carabayllo, Comas, Jesús María y San Juan de Lurigancho. Es importante precisar que los cortes de luz no contempla a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las calles, urbanizaciones, asentamientos y sectores detallados por la empresa.
¿Qué distritos tendrán corte de luz este jueves 20 de agosto?
Callao
Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.
Zona afectada:
- A.H. Víctor Gonzales: manzana E.
Ventanilla
Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.
Zonas afectadas:
- A.H. José Olaya Balandra: manzanas 2G, 45A, A2, B1, B2, C, C2, D2, E1, F1, F2, G, G1, H1, N1, P1, T1, U, U1, V, W, X1 y Z1.
- A.H. María Jesús Espinoza: manzanas A1, A3, B10, B11, B12, D, E, H1, L, Q1, R, R1 y X1.
Carabayllo
Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.
Zonas afectadas:
- A.H. Keiko Sofía Fujimori: manzanas A, C, D, E1, G, H, I, J, K, L, M, N y N1.
- A.H. Sol Naciente: manzanas A y B.
- A.H. Nueva Aurora 5to Sector: manzanas D y E.
- A.H. Morihiza Aoki: manzanas A, B, C, D, E1, I1 y N.
Comas
Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Av. 22 de Agosto: cuadras 11 y 12.
- Jr. Vicente Angulo: cuadra 3.
- Jr. Martín Aranguri: cuadras 2, 3 y 4.
- Av. Universitaria: cuadras 7, 8, 60, 61, 62, 63 y 64.
- Jr. Bárceno: cuadra 1.
- Jr. Baquijano y Carrillo: cuadra 1.
- Jr. Gabriel Béjar: cuadras 7 y 8.
- Jr. Briceño: cuadra 1.
- Calle Cusihuamán: cuadras 1 y 2.
- Calle Fernández López Aldana: cuadra 2.
- Calle Dianderas: cuadra 1.
- Jr. José Santos Figueroa: cuadra 1.
- Urb. Santa Luzmila: manzanas A2, A3, B2, B3, C3, D3, E3, H2, U2, W2, X1, Y2, Z1 y Z2.
Jesús María
Horario: 8:30 a. m. – 5:30 p. m.
Zonas afectadas:
- Jr. Huiracocha: cuadras 19 y 22.
- Jr. Huáscar: cuadra 21.
- Av. Giuseppe Garibaldi: cuadra 2.
- Av. Gregorio Escobedo: cuadras 2 y 3.
San Juan de Lurigancho
Horario: 1:00 p. m. – 5:00 p. m.
Zonas afectadas:
- A.H. Eduardo de la Piniella: manzanas C2, C3, C13, D1, D8 y D9.
- Programa Ciudad Mariscal Cáceres, 2.ª etapa: manzanas C2, C3, C13, D1, D8 y D9.
- A.H. Comerciantes y Artesanos: manzanas D1 y D8.
- Av. Próceres de la Independencia: cuadra 38.
Recomendaciones ante un corte de luz programado
Antes de la interrupción, se recomienda cargar celulares y otros equipos electrónicos, así como desconectar electrodomésticos para reducir el riesgo de daños ante posibles variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.
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Durante el corte, los usuarios pueden mantener desconectados los aparatos eléctricos y utilizar linternas u otras fuentes de iluminación. Una vez que regrese el suministro, es preferible esperar unos minutos y conectar los equipos de manera progresiva.
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