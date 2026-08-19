Jornada 4 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

La Liga Mx Femenil sigue su marcha y este viernes comienzan los encuentros de la Jornada 4 donde habrá duelos interesantes, entre los que destacan el Pachuca vs Chivas y el Cruz Azul vs Tigres.
Calendario Jornada 4 Liga Mx Femenil
A continuación, te presentamos el calendario de partidos con fechas, canales y horarios para que no pierdas ningún detalle de tus equipos favoritos en esta jornada:
Pumas vs Querétaro
- Viernes 21 de agosto
- Estadio Olímpico Universitario
- 17:00 horas
- Youtube de la Liga Mx Femenil, ViX Premium
Monterrey vs León
- Viernes 21 de agosto
- Estadio BBVA
- 21:00 horas
- Youtube de la Liga Mx Femenil, ViX Premium
FC Juárez vs Santos
- Sábado 22 de agosto
- Estadio Olímpico Benito Juárez
- 17:06 horas
- Tubi, FOX ONE
Cruz Azul vs Tigres
- Sábado 22 de agosto
- Estadio La Noria
- 18:00 horas
- Youtube de la Liga Mx Femenil, ViX Premium
Puebla vs Atlético de San Luis
- Domingo 23 de agosto
- Estadio Cuauhtémoc
- 12:00 horas
- Youtube de la Liga Mx Femenil, ViX Premium
Pachuca vs Chivas
- Domingo 23 de agosto
- Estadio Hidalgo
- 16:00 horas
- Tubi, FOX ONE
Necaxa vs América
- Domingo 23 de agosto
- Estadio Victoria
- 18:06 horas
- Tubi, FOX ONE
Atlante vs Toluca
- Lunes 24 de agosto
- Estadio Azulgrana
- 15:45 horas
- Youtube de la Liga Mx Femenil, ViX Premium
Atlas vs Tijuana
- Lunes 24 de agosto
- Estadio Jalisco
- 19:00 horas
- Tubi, FOX ONE
Así, ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar de una nueva jornada en la Liga Mx Femenil.
Tabla de posiciones Liga Mx Femenil
Después de los partidos de la Jornada 4, así quedaron las posiciones en ambos grupos de la Liga Mx Femenil, los cuales son encabezados por Tigres y América respectivamente:
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Grupo A
- Tigres | 3 JJ | +10 DIF | 9 PTS
- Rayadas | 3 JJ | +6 DIF | 9 PTS
- Toluca | 3 JJ | +5 DIF | 7 PTS
- Cruz Azul | 3 JJ | -6 DIF | 6 PTS
- León | 3 JJ | +1 DIF | 3 PTS
- Gallos Blancos de Querétaro | 3 JJ | -2 DIF | 3 PTS
- FC Juárez | 3 JJ | -2 DIF | 3 PTS
- Atlante | 3 JJ | -3 DIF | 3 PTS
- Santos Laguna | 3 JJ | -5 DIF | 3 PTS
<b>Grupo B</b>
- América | 3 JJ | +17 DIF | 9 PTS
- Guadalajara | 3 JJ | +7 DIF | 9 PTS
- Pachuca | 3 JJ | +1 DIF | 4 PTS
- Tijuana | 3 JJ | +2 DIF | 3 PTS
- Pumas | 3 JJ | -4 DIF | 3 PTS
- Atlético de San Luis | 3 JJ | -4 DIF | 3 PTS
- Atlas | 3 JJ | -2 DIF | 2 PTS
- Necaxa | 3 JJ | -6 DIF | 0 PTS
- Puebla | 3 JJ | -15 DIF | 0 PT
Así, los equipos fuertes ya comienzan a perfilarse en lo que apenas es el comienzo de temporada.
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