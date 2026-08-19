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¡Sobreviven los campeones! Ángel de Oro y Niebla Roja retienen ante Atlantis y Blue Panther en la Arena México

Los Hermanos Chávez resistieron el ataque de dos leyendas del CMLL y sumaron una nueva defensa durante los Martes Populares

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
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La noche de Martes Populares en la Arena México dejó una nueva defensa exitosa para Ángel de Oro y Niebla Roja, quienes conservaron los Campeonatos Mundiales de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) después de superar a una de las duplas más experimentadas de la empresa: Atlantis y Blue Panther.

Los monarcas tuvieron que enfrentarse a dos auténticas leyendas de la lucha libre mexicana, quienes apenas una semana atrás habían lanzado el desafío por los cinturones. Sin embargo, antes de que comenzara oficialmente el encuentro, los llamados hermanos Chávez decidieron dejar claro que no tendrían consideración alguna con sus veteranos rivales.

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(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
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Los campeones atacaron a Atlantis y Blue Panther utilizando los propios títulos como armas, provocando que el enfrentamiento comenzara con una dosis elevada de rudeza. Durante los primeros instantes, los aficionados fueron testigos de un dominio prácticamente absoluto de los monarcas, quienes buscaron imponer condiciones desde el campanazo inicial.

Pero la experiencia de los retadores terminó apareciendo en el momento más complicado.

Blue Panther responde y enciende la Arena México

Cuando parecía que Atlantis y Blue Panther estaban completamente sometidos, el veterano reaccionó y comenzó a repartir lazos, además de lanzarse hacia el exterior del cuadrilátero con un par de espectaculares vuelos.

La reacción de Blue Panther provocó que el público se levantara de sus asientos y comenzara a imaginar la posibilidad de una sorpresa. La experiencia y el respaldo de los aficionados hicieron pensar que los campeonatos podrían cambiar de manos.

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(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Atlantis también tuvo momentos importantes dentro del combate y ambos integrantes de la dupla legendaria consiguieron poner en aprietos a los campeones.

En uno de los pasajes más peligrosos, Blue Panther estuvo cerca de rendirse después de quedar atrapado en una palanca al brazo. El movimiento puso en riesgo la continuidad del encuentro para los retadores, aunque finalmente logró resistir el castigo.

Los campeones recuperaron el control cuando más lo necesitaban y utilizaron sus recursos para neutralizar a los favoritos de la afición.

Ángel de Oro y Niebla Roja terminaron aplicando un “Pulpo” y una “Cruceta Invertida” dirigida a las piernas de sus rivales. El castigo terminó siendo demasiado para los veteranos, quienes ya no pudieron soportar el dolor.

De esta manera, los hermanos Chávez consiguieron conservar sus campeonatos y sumar otra defensa exitosa a su reinado.

Aunque la contienda tuvo momentos de máxima tensión, al finalizar ambos bandos dejaron atrás la rivalidad y prevaleció el respeto entre generaciones.

Hechicero demuestra quién manda y derrota a Máscara Dorada en explosivo mano a mano

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

La función también presentó un atractivo enfrentamiento individual en el turno estelar. Hechicero, ganador del Grand Prix Internacional, se enfrentó a Máscara Dorada, quien recientemente conquistó el torneo Leyenda de Plata 2026.

El duelo reunió a dos de los luchadores con mayor protagonismo reciente dentro del CMLL, por lo que una derrota podía representar un golpe importante para cualquiera de los dos.

El llamado “Alquimista” utilizó su fortaleza para castigar constantemente a Máscara Dorada y llevarlo hacia las zonas exteriores del cuadrilátero. El campeón mundial de peso completo no dudó en lanzar a su adversario contra la barrera de protección en diferentes momentos.

Sin embargo, un instante de exceso de confianza terminó cambiando el rumbo de la contienda.

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Hechicero logró sorprender a su rival cuando este le dio la espalda y aprovechó la oportunidad para conectar un “Tope Suicida”. La acción permitió que posteriormente apareciera una Estrella Fugaz hacia el suelo.

A pesar de los esfuerzos de Máscara Dorada, Hechicero terminó imponiendo su experiencia. El ganador del Grand Prix Internacional cerró la contienda con su característico castigo de rendición y consiguió la victoria.

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Resultados del Martes Popular

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Además de los dos combates principales, la función presentó otros encuentros en la Arena México. Pequeño Volador Jr. y Mercurio derrotaron a Acero y Aéreo, mientras que Oro Jr. y Diamond vencieron a Shoma Kato y Okumura en un match relámpago.

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

En otro enfrentamiento de corta duración, Valiente Jr. se impuso a Vegas Depredador.

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
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Por su parte, Rugido y Black Tiger conservaron sus campeonatos frente a Xelhua y Esfinge.

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
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La velada terminó con dos resultados que dejaron huella: Ángel de Oro y Niebla Roja mantuvieron los Campeonatos Mundiales de Parejas, mientras Hechicero consiguió una victoria importante frente a Máscara Dorada.

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