Uruguay toma medidas por violencia en los ómnibus antes de partidos: hinchas podrán quedar fuera de los estadios

Un grupo de hinchas de Cerro subió a un ómnibus y apuntaron contra el chofer para obligarlo a conducir hasta el destino que pretendían (@lospibesdelclub22/portalmvd)

Guardar

Primero fueron hinchas de Cerro los que subieron a un ómnibus, secuestraron al chofer y lo hicieron trasladarse amenazado durante 13 kilómetros, hasta que los parciales quedaran en un lugar cerca del estadio en el que jugarían. Este fin de semana fueron los hinchas de Peñarol los que pidieron a un conductor que desviara el recorrido habitual de su línea. El trabajador luego fue asistido por el estado de nervios en el que quedó.

Estas situaciones –y en particular la primera– motivaron que el Ministerio del Interior intervenga y se reúna con representantes de los trabajadores y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para avanzar en medidas de seguridad. Estas decisiones fueron anunciadas este lunes, en una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Una de las medidas que se tomaron es que aquellas personas que sean identificadas y se compruebe que participaron de hechos violentos dentro del transporte público podrán ser incorporados a la lista de impedidos de ingresar a espectáculos deportivos.

Un grupo de hinchas de Cerro subió a un ómnibus y apuntaron contra el chofer para obligarlo a conducir hasta el destino que pretendían ((@lospibesdelclub22/portalmvd))

El subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, destacó que es importante que los ómnibus cuenten con herramientas de seguridad que permitan actuar rápidamente ante un incidente y faciliten una investigación posterior. Para esto, son fundamentales en los ómnibus las cámaras en el interior de las unidades y los botones de pánico, que permitirán alertar rápidamente a la Policía.

PUBLICIDAD

Otra de las medidas que se tomó es que representantes de las empresas de transporte participen en las reuniones que se realizan los martes en la AUF, en las que se intercambia información sobre las posibles líneas de colectivo que pueden ser más vulnerables a episodios violentos.

El gobierno también definió que se establecerán controles en los recorridos utilizados por las hinchadas que, de acuerdo con la información disponible, puedan generar situaciones de riesgo. El objetivo será garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores del transporte, explicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

PUBLICIDAD

Un grupo de hinchas de Cerro subió a un ómnibus y apuntaron contra el chofer para obligarlo a conducir hasta el destino que pretendían ((@lospibesdelclub22/portalmvd))

Una investigación en curso

La agresión a un trabajador de Ucot –una de las cooperativas del transporte público en Uruguay– ocurrió el domingo 9. Un video subido a redes sociales en el interior del ómnibus muestra que hay una decena de personas, que van cantando canciones de cancha. Las personas iban en el vehículo insultando y sacando parte del cuerpo por la ventanilla. También viajaban tomando alcohol.

El chofer debió ir expreso mientras era amenazado y seguido por una moto que los escoltaba, según informaron desde la empresa al noticiero Subrayado. Debió cruzar los semáforos en rojo. Al llegar al destino, los hinchas se bajaron y se fueron del lugar.

PUBLICIDAD

“El que iba atrás me iba apuntado con el arma y el de la moto que iba adelante estaba con un campeón de Cerro. En determinados semáforos paró, se me puso adelante, se subió el cierre y me mostró el revólver. Así fue que me llevaron todo el camino”, relató Carlos, el chofer, en una rueda de prensa.

Carlos, chofer de ómnibus de Uruguay secuestrado por hinchas (Captura Telemundo/Canal 12)

El chofer había llegado a hablar con una policía del 911, pero le respondió que no lograba escucharlo bien. La oficial le cortó el teléfono y después nadie se comunicó con él.

PUBLICIDAD

El Ministerio del Interior informó que esta causa ha tenido “avances significativos” y se esperan novedades en la Fiscalía.

Respecto a la situación ocurrida en una unidad de Coetc con hinchas de Peñarol, Sena señaló que el propio Ministerio del Interior fue quien instó a realizar la denuncia luego de tomar conocimiento del episodio a raíz de una comunicación difundida por el gremio de la empresa.

PUBLICIDAD

Fueron dos de los pasajeros los que le solicitaron desviar algunas cuadras debido a que el ómnibus pasaría cerca del Gran Parque Central, donde estaba prevista una actividad y podía producirse un encuentro entre parciales de Nacional y Peñarol. De acuerdo con el relato del conductor, en coordinación con los pasajeros, decidió modificar momentáneamente el recorrido para evitar posibles inconvenientes y, luego de algunas cuadras, retomó el trayecto habitual.