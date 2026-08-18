La actriz original de ‘Hércules’ quiere a Tom Holland y Zendaya en la película que prepara Disney: “El mundo lo necesita”

Tom Holland y Zendaya han sido propuestos para el live-action de 'Hércules'

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La actriz de voz original de todo un clásico de Disney como Hércules (1997), Susan Egan, sorprendió en el evento D23 al proponer públicamente a Zendaya y Tom Holland como protagonistas de la versión live-action que Disney prepara del clásico animado. Egan, quien interpretó a Meg en la cinta original, expresó con firmeza que “el mundo lo necesita”, refiriéndose al potencial de la dupla para encarnar a los icónicos personajes.

Durante la alfombra roja de D23, Egan compartió su entusiasmo al ser consultada sobre el futuro reparto de la adaptación. La actriz no dudó en mencionar a Zendaya como su favorita para el papel de Meg. “He estado insinuándolo sutilmente, pero ahora lo voy a decir. Zendaya. Y probablemente, Tom y Zendaya, a quienes nunca he conocido, estén pensando en pedir una orden de alejamiento ahora mismo. Pero honestamente, no me importa. Siento que el mundo lo necesita”, declaró Egan ante Deadline. La intérprete profundizó en su elección, argumentando que su propuesta trasciende la popularidad de la pareja. “No es porque sean la pareja del momento, ni siquiera es eso. He visto su hermosa carrera desde que era adolescente, y es alguien con los pies en la tierra. Es una mujer fuerte, obviamente, imponente y asombrosa, con una voz increíble y un poco de actitud, ¿no crees?”, explicó Egan sobre Zendaya.

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El respaldo de Susan Egan llega en un contexto donde Zendaya y Tom Holland consolidan su lugar como una de las duplas más exitosas de la industria. Ambos actores han compartido pantalla en cuatro entregas de la saga Spider-Man: Homecoming (2017), Far From Home (2019), No Way Home (2021) y recientemente en Brand New Day (2026). Según lo señalado en la entrevista, estas películas han recaudado cerca de 6.000 millones de dólares para Disney. La relación profesional entre Zendaya y Holland no se limita al universo de superhéroes. Este verano, ambos estrenaron La Odisea (2026), una producción que ya superó los 1.290 millones de dólares en taquilla. El éxito comercial y la química entre ambos actores los convierten en candidatos recurrentes para nuevos proyectos de alto perfil. La propuesta de Egan toma relevancia en medio del auge de adaptaciones live-action de clásicos animados. Para la actriz, la combinación de talento, presencia escénica y trayectoria de Zendaya y Holland encajaría con la visión que los seguidores esperan para los personajes de Hércules y Megara.

Susan Egan posa con una figurita de Meg

El futuro de Hércules en versión live-action

El remake live-action de Hércules fue anunciado por Disney en 2020, uniéndose así a la tendencia de revitalizar sus grandes éxitos animados con actores reales. En 2022, la compañía confirmó a Guy Ritchie como director del nuevo proyecto, conocido por su trabajo en la adaptación de Aladdín (2019). Hasta ahora, Disney no ha revelado detalles oficiales sobre el reparto ni la fecha de inicio de rodaje. La sugerencia de Susan Egan aporta un nuevo elemento a la conversación pública sobre el futuro de Hércules. El interés de la actriz original por ver a Zendaya como Meg y a Holland como el héroe griego suma presión a la productora, en medio de expectativas crecientes por parte de los seguidores. Por el momento, la versión live-action de Hércules continúa en etapa de desarrollo, sin anuncios oficiales sobre su elenco. La propuesta de Egan se suma a las especulaciones en torno a la producción, especialmente tras el respaldo mediático obtenido durante el D23.

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Desde el anuncio del remake, la expectativa ha ido en aumento. Los fans del clásico animado de 1997 han manifestado en redes sociales sus preferencias para los papeles principales. La intervención de Susan Egan en el D23 reavivó el debate respecto a quiénes deberían interpretar a Hércules y Meg en la versión que prepara Disney. El papel de Megara, caracterizado por un tono sarcástico y una voz única, ha sido considerado por seguidores y críticos como uno de los más complejos dentro del universo Disney. La elección del reparto será determinante para la recepción de la nueva adaptación.

Hasta que se confirmen decisiones oficiales, el nombre de Zendaya aparece ahora respaldado por la voz que dio vida original al personaje. Tom Holland, por su parte, suma méritos tras convertirse en uno de los actores más rentables y reconocidos del estudio. La industria y el público permanecen atentos a los próximos anuncios de Disney sobre el futuro de Hércules, mientras la propuesta de Susan Egan marca un precedente en las discusiones sobre el casting y la dirección artística del proyecto.

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