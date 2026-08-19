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Fiscalía abre investigación contra Óscar Custodio, dueño de ‘La Bella Luz’, por presunto encubrimiento de abuso sexual

La investigación contempla declaraciones de los involucrados y testigos, así como el análisis del teléfono celular de la cantante y otros documentos vinculados al caso

Óscar Custodio
El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Óscar Custodio, propietario de la orquesta ‘La Bella Luz’, por presunto encubrimiento real y omisión de denuncia tras la agresión atribuida al director César Sánchez contra la cantante Naldy Saldaña
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El Ministerio Público inició este martes una investigación preliminar contra el propietario de la orquesta ‘La Bella Luz’, Óscar Custodio, por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, tras la agresión atribuida al director de la agrupación, César Sánchez, en agravio de la cantante Naldy Saldaña.

La pesquisa está a cargo de la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Tercer Despacho) y busca determinar si Custodio omitió denunciar los hechos o actuó para encubrir la presunta agresión contra la intérprete, de 26 años, ocurrida en un centro de ensayo de Comas.

Según la información recabada por la Fiscalía, Saldaña comunicó telefónicamente a Custodio que había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Sánchez (50) y, posteriormente, acudió junto con su pareja al domicilio del propietario para informarle que no era la primera vez que era agredida.

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Aunque el empresario respondió que evaluaría la situación, finalmente comunicó a la cantante, de acuerdo con la Fiscalía, que no podían despedir a Sánchez debido a la forma en que había obtenido los videos que registraban los contactos físicos no consentidos.

La exintegrante de ‘La Bella Luz’ reveló que vivió difíciles momento luego de hacer pública la acusación contra el exdirector de la orquesta | TikTok

La fiscal adjunta provincial Martha Lino dispuso diversas diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas las declaraciones de la agraviada, del investigado, del representante legal de la orquesta, del procurador público del Poder Judicial y de varios testigos.

Asimismo, ordenó la visualización y extracción de información del teléfono celular de la víctima, la recopilación de los antecedentes del investigado y de la documentación relacionada con el caso, además de otras diligencias destinadas a determinar las responsabilidades que correspondan.

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En una entrevista difundida semanas atrás por ‘Magaly TV: La Firme’, Custodio reconoció que “de repente” actuó mal y no hizo “lo que tenía que hacer”, al considerar que su reacción inicial pudo estar influida por el vínculo familiar que mantiene con el agresor.

La cantante Naldy Saldaña se quiebra en plena entrevista al enviar un mensaje a su antigua orquesta, 'La Bella Luz'. A pesar del dolor, los insta a seguir haciendo música, así como ella lo hará. Video: TikTok @farandula.lorcha

“He fallado. Yo soy un ser humano”, admitió sobre su comportamiento, que consideró “muy machista”. Aceptó su responsabilidad por lo ocurrido y contó que, tras conversar con la intérprete, le dio los permisos para que pudiera ir a las diligencias y le ofreció su apoyo.

Sin embargo, en la misma entrevista se presentó una conversación en la que se debatió la permanencia de la cantante y del director de la orquesta. “Yo soy el dueño de la empresa y no he tenido ningún problema con ella. La empresa no tiene nada que ver en esto, es un tema personal”, afirmó en ese audio.

“Yo asumo toda la responsabilidad, todo lo que, mi error que he cometido. Soy un ser humano y voy a aceptar la verdad, me equivoqué”, declaró.

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