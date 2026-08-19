Ella es la novia de Rosalía con quien pasea por Guadalajara antes de sus conciertos en el Palacio de los Deportes

Rosalía ofrece un concierto en Argentina, acompañada por bailarines con alas de plumas y almohadas en el escenario.

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Un video difundido en redes sociales captó a Rosalía recorriendo las calles de Guadalajara en bicicleta, sin escolta, sin guaruras y sin ningún rasgo de la ostentación habitual en figuras de su proyección global.

Lo que el clip no mostró con detalle, pero que sus seguidores más atentos no tardaron en señalar, es que la cantante catalana no estaba sola: junto a ella se encontraba Loli Bahía, la modelo francesa con quien mantiene una relación sentimental confirmada desde mediados de 2026. El paseo ocurrió en los días previos a los conciertos del LUX Tour 2026.

Dolores Bahia Roubille, la modelo que enamora a la “Motomami”

(Redes de Loli Bahia)

Detrás del nombre artístico Loli Bahía se encuentra Dolores Bahia Roubille, nacida el 19 de septiembre de 2002 en Lyon, Francia, en el seno de una familia multicultural: padre de origen español y madre de origen argelino.

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Su propio nombre condensa esa herencia dual: “Loli” remite al castellano Dolores o Lola, mientras que “Bahía” proviene del árabe y significa “belleza radiante”. Tiene 23 años, mide 1,79 metros y está representada por la agencia Women Management, con oficinas en París, Milán y Nueva York.

Su llegada a la moda fue, según ella misma ha relatado, completamente accidental. Estudiaba trombón y jazz en el Conservatorio de Lyon y competía en voleibol de manera federada cuando, en su adolescencia, acompañó a una amiga a un concurso de modelos en su ciudad natal. No solo se apuntó, sino que ganó la final del certamen Egeri Tour en París en octubre de 2018, lo que atrajo la atención de varias agencias parisinas de inmediato.

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Una carrera construida en las pasarelas de las grandes firmas

(Redes de Loli Bahia)

Con apenas 17 años debutó en las pasarelas de Louis Vuitton para la colección otoño-invierno 2020-2021, bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière, quien la eligió además como imagen de campaña de aquella colección. Desde entonces, su nombre apareció en los calendarios de Chanel, Dior, Prada, Valentino, Saint Laurent, Loewe, Givenchy, Fendi, Miu Miu, Burberry, Schiaparelli, Celine, Chloé, Ferragamo y Max Mara, entre otras firmas. En 2023, Chanel la eligió para abrir su desfile de la Colección Crucero y la nombró imagen del prêt-à-porter de la temporada otoño-invierno 2023-2024. Desde enero de ese mismo año, ocupa el cargo de embajadora de Yves Saint Laurent Beauty. Su rostro ha aparecido en la portada de cuatro ediciones internacionales de Vogue y en publicaciones como W Magazine, y figura en la lista Top 50 de Models.com, referencia del sector, con tres nominaciones en la categoría de modelo del año.

Fuera de la moda, Loli Bahía también dio sus primeros pasos en la actuación con un papel en el largometraje Jeanne du Barry (2023), protagonizado por Johnny Depp, y no ha dejado de tomar clases de interpretación desde entonces.

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De París a Río de Janeiro y Guadalajara: una relación pública y discreta

Rosalía reaparece de incógnito junto a Loli Bahía (Grosby)

Los primeros indicios de la relación entre Rosalía y Loli Bahía surgieron a finales de 2025, cuando ambas comenzaron a aparecer juntas en eventos de moda y desfiles internacionales. La primera imagen inequívoca llegó en las playas de Ipanema, en Río de Janeiro, donde las captaron paseando de la mano. Meses después, en junio de 2026, durante el Mes del Orgullo LGBTQ+, nuevas fotografías las mostraron recorriendo el barrio del SoHo en Nueva York, a donde Rosalía había viajado para dos conciertos en el Madison Square Garden. La propia cantante ratificó el vínculo de manera velada pero definitiva durante su discurso al recibir el premio Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música, cuando dedicó unas palabras a su pareja: “A Loli por existir”.

A lo largo del LUX Tour 2026, Loli Bahía ha sido vista en distintas fechas europeas de la gira, con imágenes que la muestran llevando flores al recinto antes del show en París y corriendo al encuentro de Rosalía tras su actuación en el Ziggo Dome de Ámsterdam. Pese a esas apariciones, ambas mantienen un perfil bajo en redes sociales y no han publicado fotografías románticas juntas.

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El LUX Tour llega al Palacio de los Deportes

NYTSELECTS — Rosalía performs at Madison Square Garden in New York during her Lux Tour, June 17, 2026. On her tour, the pop star mingles dance genres, starting the show on pointe. (The New York Times)

El paso de Rosalía por Guadalajara —y los paseos previos con Loli Bahía por la ciudad tapatía— forma parte del tramo mexicano del LUX Tour 2026, una gira de 42 conciertos que se extiende por Europa, Norteamérica y Sudamérica entre marzo y septiembre de este año. Tras las dos noches en la Arena VFG y una presentación en la Arena Monterrey el 19 de agosto, la artista cierra su recorrido por México en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, con cinco funciones programadas para los días 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto. La última parada de la gira en el continente americano será en San Juan, Puerto Rico, el 3 de septiembre.